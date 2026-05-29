Salud

¿Se puede entrenar estando enfermo?: qué dicen los expertos y cuándo aconsejan regresar al gimnasio

La intensidad, el tipo y la localización de molestias físicas podrían marcar la diferencia entre continuar con la actividad o tomar una pausa para

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Ilustración plana de una figura humana estilizada, con ropa deportiva y sudando, levantando una mancuerna. Tiene un termómetro en la boca y expresión triste, sobre fondo amarillo liso.
La enfermedad, localización y síntomas podrían jugar un papel fundamental en el entrenamiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sentirse mal provoca la duda de si conviene entrenar o es preferible descansar. Hacer ejercicio estando enfermo puede no implicar siempre un riesgo, pero la decisión depende de los síntomas y su gravedad. Existen criterios médicos, como la “regla del cuello”, que ayudan a orientar esta elección. A veces es posible seguir con actividad suave, pero en otros casos es mejor suspenderla para evitar retrasar la recuperación.

Entrenarse durante una enfermedad depende de dónde se localizan los síntomas y de su intensidad. Si son leves y afectan solo a la zona superior del cuello, como congestión nasal o irritación de garganta, el entrenamiento moderado puede ser seguro para la salud física en muchos casos, según especialistas de Mayo Clinic y Cleveland Clinic. Ante fiebre, debilidad generalizada, dolores musculares o síntomas digestivos, la recomendación es descansar totalmente y evitar forzar el organismo para no aumentar el riesgo de complicaciones.

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¿Se puede hacer ejercicio estando enfermo?

Las instituciones de salud coinciden en que la actividad física moderada fortalece las defensas y aporta beneficios a largo plazo. Sin embargo, entrenar durante una enfermedad requiere precaución. Según la Mayo Clinic, la llamada “regla del cuello” es la referencia fundamental: si los síntomas solo afectan nariz, garganta o cabeza, se podría realizar una rutina suave, como caminar, recortando tanto la intensidad como la duración.

Una mujer de mediana edad con cabello oscuro se sienta en una mesa, con una mano en la cabeza y otra en el pecho, mirando hacia un lado.
La "regla del cuello" es clave para decidir si se puede hacer ejercicio estando enfermo, según expertos de Mayo Clinic y Cleveland Clinic (Imagen Ilustrativa Infobae)

Especialistas de Healthline y la Cleveland Clinic insisten en escuchar las sensaciones del cuerpo. No se debe forzar el entrenamiento si existe malestar general o debilidad, aunque la molestia parezca leve. Salud y Bienestar señala que la actividad física intensa durante una enfermedad podría retrasar la recuperación y agotar reservas necesarias para combatir la infección.

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Cuando la afección incluye fiebre, dolor muscular extendido, fatiga significativa o problemas digestivos, todas las fuentes consultadas aconsejan optar solo por el reposo y asegurar hidratación. Si junto a temperaturas altas aparecen dolor de cabeza intenso, tos productiva o dificultad respiratoria, la prioridad absoluta es el descanso y consultar con un profesional.

Existen síntomas que indican claramente que no se debe entrenar, según la Mayo Clinic: fiebre, marcada debilidad, dolores musculares generalizados y síntomas digestivos, como náuseas, vómitos o diarrea. La Cleveland Clinic añade señales como tos productiva y congestión en el pecho como motivos que justifican evitar cualquier tipo de ejercicio, ya que el riesgo de complicaciones aumenta y la recuperación podría demorar más tiempo.

Vista cercana del torso de una persona, vestida con camiseta blanca y jeans, inclinada con una mano sobre su abdomen.
Entrenar durante una enfermedad leve puede retrasar la recuperación o provocar complicaciones si se ignoran señales de malestar o debilidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

También debe prestarse atención a riesgos menos visibles, como la inflamación cardíaca. Expertos citados por Salud y Bienestar y la Cleveland Clinic advierten que enfermedades virales pueden provocar inflamación en el corazón, lo que eleva el riesgo de arritmias peligrosas si se fuerza el organismo, especialmente cuando el malestar incluye dolor de pecho o falta de aire.

Un factor clave es la deshidratación. Healthline alerta de que, al estar enfermo, el cuerpo ya consume más agua y electrolitos. Añadir ejercicio puede llevar a mayor fatiga y retrasar la recuperación. Además, entrenar en ambientes compartidos, como gimnasios, eleva el riesgo de contagio.

Cuándo se puede entrenar

En determinadas circunstancias, la actividad física ligera resulta segura y hasta puede ayudar a sentir alivio. La Dra. Anjali Bharati, citada en Salud y Bienestar, destacó que ante síntomas leves en vías respiratorias altas, como una secreción nasal o tos suave, caminar o trotar despacio puede tener efectos positivos. Un estudio añade que el ejercicio moderado puede ayudar a despejar los conductos nasales y reducir la congestión.

Hombre sudoroso con camiseta clara y pantalones cortos levanta mancuernas pesadas en un gimnasio moderno. Su expresión facial muestra gran esfuerzo.
Ejercitarse con síntomas leves localizados por encima del cuello puede ser seguro si se reduce la intensidad y la duración de la rutina (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tanto la Mayo Clinic como la Cleveland Clinic aconsejan que, si uno decide ejercitarse con resfriado o dolor de garganta leve, hay que bajar la intensidad y la duración. Entre las mejores opciones están caminar, hacer yoga suave o realizar ejercicios de bajo impacto. Es preferible evitar rutinas en grupo o ejercicios de alta intensidad mientras se mantengan los síntomas y extremar la higiene, utilizando mascarilla y ejercitándose en espacios ventilados.

Prestar atención a cómo responde el cuerpo es esencial. Si surge fatiga inesperada, dificultad para respirar o nuevos síntomas al entrenar, lo indicado es detenerse y consultar a un médico en caso de dudas.

Cuándo es segura la reincorporación

Volver al gimnasio tras una enfermedad es una inquietud común para quienes practican actividad física regularmente. La evidencia científica y la opinión de expertos coinciden en que la reincorporación debe ser paulatina y adaptada a la evolución de los síntomas, priorizando tanto la salud personal como la de quienes comparten el espacio de entrenamiento.

Según la Cleveland Clinic, en el caso del resfriado común, la recomendación es esperar al menos 72 horas luego de la desaparición de los síntomas antes de regresar al gimnasio, ya que la mayoría de las personas puede seguir contagiando hasta dos semanas después del inicio de los signos. En el caso de la gripe, el periodo de contagio suele extenderse hasta una semana, y en situaciones de COVID-19, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) aconsejan un aislamiento mínimo de cinco días tras un resultado positivo, además de tomar precauciones adicionales como el uso de mascarilla y la realización de pruebas negativas consecutivas antes de volver a lugares cerrados.

Hombre de camiseta gris y pantalones cortos haciendo curl de bíceps con una mancuerna en un banco de gimnasio. Se ven máquinas y ventanas al fondo.
La reincorporación al ejercicio tras una enfermedad debe ser gradual, comenzando con actividades de bajo impacto y no superando el 50% de la intensidad previa (Imagen Ilustrativa Infobae)

Healthline destaca que la reincorporación debe ser progresiva: el primer día de regreso conviene realizar entrenamientos de baja intensidad y menor duración, nunca superando el 50% del esfuerzo habitual. El objetivo es observar la respuesta del cuerpo y evitar recaídas. Si durante el ejercicio reaparecen síntomas como fatiga, mareos o dificultad para respirar, lo recomendable es detenerse y posponer la actividad hasta una recuperación completa.

La Mayo Clinic y un estudio sostienen que la pérdida significativa de masa muscular o rendimiento no ocurre antes de cinco días de inactividad, por lo que tomarse unos días de reposo no afectará la condición física a largo plazo. Recomiendan retomar la actividad física solo cuando los niveles de energía, hidratación y nutrición estén cercanos a los normales y evitar los ambientes concurridos mientras exista riesgo de contagio para otras personas.

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