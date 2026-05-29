El gobierno de Guatemala presenta el primer Plan Nacional de Enfermería 2026-2031

Guatemala presenta su primer Plan Nacional de Enfermería 2026–2031 para fortalecer el recurso humano en salud y mejorar el sistema sanitario.

Guatemala presentó el primer Plan Nacional de Enfermería 2026–2031, una estrategia impulsada por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social para fortalecer el talento humano en salud, mejorar las condiciones del personal y consolidar a la enfermería como pieza central de un sistema sanitario más equitativo, humanizado, intercultural y centrado en las personas.

El documento se apoya en la evidencia del Censo Nacional de Enfermería 2024 y fija un horizonte de ejecución de 2026–2031. Su implementación, según el propio plan, exige mecanismos claros de gobernanza, monitoreo, evaluación, financiamiento y sostenibilidad para asegurar resultados durante ese período.

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El lanzamiento fue impulsado por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, con cooperación técnica de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud. En la presentación participaron autoridades sanitarias, universidades, asociaciones gremiales y profesionales de enfermería de distintas regiones del país.

Funcionarios y profesionales de la salud presentan el primer Plan Nacional de Enfermería de Guatemala 2026-2031, un hito para el sector salud del país. (OPS/OMS Guatemala)

El plan, titulado “Construyendo el futuro de la Enfermería en Guatemala”, es la primera hoja de ruta nacional diseñada específicamente para orientar el fortalecimiento integral de la enfermería.

El texto incorpora enfoques de atención primaria de salud, derechos humanos, interculturalidad, equidad territorial, colaboración interprofesional, toma de decisiones basada en datos y transformación digital.

El plan ordena la política de enfermería en tres líneas estratégicas

La estrategia se estructura en tres ejes: condiciones laborales y desarrollo profesional; formación y calidad en enfermería; e identidad, liderazgo y gobernanza. Según el documento, también incluye acciones de actualización normativa, promoción de la investigación y mejora continua de la calidad del cuidado.

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El objetivo general del plan es fortalecer la contribución estratégica de la enfermería al sistema de salud de Guatemala entre 2026 y 2031 mediante políticas integradas de desarrollo laboral, formación de calidad, regulación profesional, liderazgo, investigación y mejora del cuidado.

Esa meta, de acuerdo con el texto oficial, se formula con enfoque de atención primaria de salud, derechos humanos, interculturalidad, equidad territorial y gestión basada en evidencia.

En un salón decorado con un diseño interior distintivo, un grupo de líderes de Guatemala presenta el Plan Nacional de Desarrollo a una audiencia atenta. (OPS/OMS Guatemala)

Entre sus objetivos específicos, el plan propone mejorar las condiciones laborales, la distribución territorial, la protección social, la seguridad ocupacional y las oportunidades de desarrollo del personal de enfermería.

El documento pone especial énfasis en las zonas rurales, remotas o desatendidas.

También plantea fortalecer la formación inicial, la educación continua, la profesionalización, la docencia-servicio, la práctica avanzada, la investigación y la calidad educativa en enfermería. Según el plan, esa formación debe alinearse con las necesidades del sistema de salud y con las prioridades de la atención primaria.

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Otro de los puntos centrales es actualizar y reforzar la gobernanza, la regulación y la estructura técnico-administrativa de la enfermería. El texto prevé procesos normativos, certificación y mecanismos de información para apoyar la toma de decisiones.

El MSPAS y actores del sector salud lo definen como una visión de país

Sulma Yaneth Bernal Ruano, presidenta de la Asociación Guatemalteca de Enfermeras y Enfermeros Profesionales y coordinadora de la Unidad de Desarrollo de los Servicios de Enfermería del MSPAS, afirmó durante la actividad que el plan es “una visión de país” construida con diálogo, evidencia y compromiso colectivo.

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Funcionarios y personal de salud posan frente a un cartel que anuncia el lanzamiento del Plan Nacional de Enfermería de Guatemala 2026-2031, marcando un hito en el desarrollo de la salud del país. (OPS/OMS Guatemala)

“Hoy no solamente presentamos un documento técnico. Hoy presentamos una visión de país”, expresó Bernal. Añadió que el instrumento recoge las necesidades, aspiraciones y aportes de miles de profesionales de enfermería de Guatemala.

Donato Camey, ministro de Salud Pública y Asistencia Social en funciones, señaló que la estrategia permitirá avanzar en mejores condiciones laborales, desarrollo profesional y reconocimiento del personal de enfermería. Según Camey, ese fortalecimiento también contribuirá a sistemas de salud más resilientes, accesibles y centrados en las personas.

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Alexandre Florencio, asesor de Sistemas y Servicios de Salud de OPS/OMS en Guatemala, sostuvo que reforzar la enfermería equivale a fortalecer la gobernanza sanitaria, la capacidad de respuesta territorial y el futuro del cuidado en el país.

Esa valoración se alinea con el contenido del plan, que fue elaborado con participación del MSPAS, la Unidad de Desarrollo de los Servicios de Enfermería, el Consejo Nacional de Enfermería, el Colegio de Profesionales de Enfermería de Guatemala, la asociación gremial, las instituciones formadoras y otros actores del sector salud.

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El documento establece además que la política se alinea con las orientaciones estratégicas de la OPS y la OMS para el fortalecimiento de la enfermería, así como con prioridades vinculadas con atención primaria de salud, redes integradas de servicios, trabajo decente, regulación profesional y desarrollo de capacidades.

El plan define como propósito adicional consolidar la identidad profesional, el liderazgo, la representación institucional, la visibilidad pública y la participación efectiva de la enfermería en los espacios de decisión del sistema de salud.

También fija la incorporación de mecanismos de monitoreo, evaluación, financiamiento y sostenibilidad para implementar y seguir de forma progresiva, articulada y transparente las acciones previstas hasta 2031.