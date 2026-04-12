Salud

Un ex soldado de la marina británica reveló la rutina de entrenamiento semanal con la que se mantiene en forma a los 48 años

En diálogo con Men’s Health, Aldo Kane detalló cómo organiza 9 sesiones físicas, su enfoque basado en la resistencia y una alimentación sin protocolos estrictos para sostener el rendimiento en desafíos extremos

Guardar
Primer plano de Aldo Kane, un hombre caucásico con barba, sosteniendo una barra con pesas sobre sus hombros, con el fondo oscuro de un gimnasio
Aldo Kane, ex soldado de la marina británica, basa su entrenamiento extremo en la consistencia y la resistencia física (Captura de video: YouTube/@aldo_kane)

El entrenamiento extremo suele asociarse con rutinas exigentes, dietas estrictas y programación detallada, pero Aldo Kane, ex soldado de la marina británica, desafía ese paradigma con un método basado en consistencia, sencillez y resistencia física.

A los 48 años, Kane mantiene un plan de preparación que le permite enfrentar expediciones en condiciones límite, con antecedentes que van desde escalar el Monte Everest hasta completar una ultramaratón de 500 kilómetros en equipo a través del Círculo Polar Ártico en Suecia.

En diálogo con la revista especializada en bienestar masculino, Men’s Health, detalló la estructura de sus 9 sesiones de entrenamiento semanales y cómo una vida construida sobre más de tres décadas de actividad física sustenta su actual rendimiento.

La rutina semanal combina fuerza, resistencia cardiovascular y adaptación mental. Cinco días alienta la actividad física, repartidos en cuatro entrenamientos de fuerza general con pesas en gimnasio y un día adicional destinado a circuitos de peso corporal, donde predomina el uso de flexiones, dominadas y burpees, trasladados de su experiencia militar.

Aldo Kane, un hombre musculoso con barba, realiza fondos en barras paralelas llevando un chaleco lastrado en un gimnasio repleto de equipos
El entrenamiento semanal de Kane abarca cuatro sesiones con pesas, un día de circuitos de peso corporal y dos corridas de dieciséis kilómetros (Captura de video: YouTube/@aldo_kane)

La faceta aeróbica ocupa un lugar central; Kane corre dos veces por semana con el objetivo específico de poder completar 16 kilómetros con soltura. Este nivel de preparación le resultó clave en desafíos sin preparación específica, como una maratón en altura con escaso margen de aviso.

El esquema también incluye dos sesiones en bicicleta estática: una a ritmo constante durante 40 minutos y otra siguiendo el protocolo noruego 4x4, diseñado para mejorar el consumo máximo de oxígeno. Organización de las 9 sesiones semanales:

  • 4 entrenamientos de fuerza en gimnasio
  • 1 circuito de peso corporal (flexiones, dominadas, burpees)
  • 2 sesiones de running
  • 2 sesiones de bicicleta estática

Ajustes según el entorno y el objetivo físico

No aplica un programa rígido; cada expedición implica modificaciones según el contexto. Para ascensos en alta montaña, Kane incrementa el trabajo de piernas y realiza caminatas con peso, conocidas como “rucking”. Cuando la disponibilidad de oxígeno disminuye, suma ejercicios de apnea.

Hombre caucásico de mediana edad, con camiseta gris y pantalones cortos negros, camina por un sendero de tierra llevando un chaleco de peso. Fondo de árboles y montañas.
Kane adapta su programa físico según el entorno de cada expedición, incrementando el esfuerzo en las piernas y empleando ejercicios de apnea en la alta montaña (Imagen Ilustrativa Infobae)

“La idea de mi entrenamiento es ser capaz de soportar lesiones, falta de equipo o condiciones adversas”, sostuvo en diálogo con Men’s Health. Su prioridad es mantener una respuesta eficiente ante imprevistos, antes que especializarse en un único tipo de esfuerzo.

Alimentación sencilla y adaptada a cada etapa

Fuera de las expediciones, privilegia la simplicidad en la alimentación: tres comidas al día, sin protocolos estrictos ni conteo sistemático de calorías. El desayuno incluye avena con proteína o huevos con tostadas; el almuerzo, opciones prácticas como sándwiches. Por la noche, la cena es un momento familiar con platos caseros.

“No sigo ningún protocolo más allá de comer alimentos integrales”, aseguró. La proteína tiene un rol destacado en su dieta diaria. Incluye carne roja, pollo y ciervo. Señaló que conoce su tasa metabólica basal, estimada en 1.650 calorías, y usa ese dato para calibrar el consumo y el gasto energético.

Un chorro de leche cae en un bol blanco lleno de cereal integral, copos de avena, nueces, almendras, avellanas, pasas y trozos de albaricoque seco.
La alimentación habitual de Aldo Kane se basa en alimentos integrales y tres comidas sencillas diarias, priorizando la proteína y sin contar calorías (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estrategias en expediciones: alimentación y rendimiento bajo presión

En expediciones, la alimentación cambia de manera drástica. Kane relató que puede funcionar largos períodos sin comer regularidad: “A veces puedo pasar un día entero sin comer. Necesito poder funcionar y operar sin comida durante un día porque es parte de estar ocupado”.

En contextos de mayor exigencia, la restricción se extiende. “He pasado tres semanas sin comer, mucho más tiempo del que la mayoría de la gente cree que se puede sobrevivir.” Detalló experiencias en competencias, donde estuvo varios días sin ingerir alimentos, sin registrar una pérdida significativa de peso.

Aldo Kane, hombre con barba y cabello castaño, usa una sudadera azul oscura. Mira hacia arriba con expresión serena. Fondo borroso con paredes de madera y barras
Durante expediciones, Kane puede funcionar hasta tres semanas sin comer, demostrando una extrema capacidad de adaptación alimentaria en situaciones límite (Captura de video: YouTube/@aldo_kane)

Tras su más reciente desafío en Chile, una maratón en altura tras una extensa jornada de ascenso, solo consumió dos barritas energéticas en más de 24 horas.

Suplementos y elecciones de salud

Kane utiliza suplementos de manera acotada: proteína de suero sin sabor, ácidos grasos omega (EPA y DHA), aceite de hígado de bacalao y vitamina D. También mencionó el consumo de NMN, compuesto vinculado a la energía y a la longevidad.

La suma de entrenamiento constante, alimentación flexible y capacidad de adaptación conforma la base de un modelo físico enfocado en sostener el rendimiento bajo condiciones variables.

Temas Relacionados

EntrenamientoActividad físicaBienestarFitnessFuerzaResistenciaMagazinesNewsroom BUE

Últimas Noticias

Esperar 60 minutos para comer tras el entrenamiento favorece la quema de grasa, según expertos

La estrategia maximiza el gasto calórico postentrenamiento en rutinas de fuerza o HIIT. El agua es fundamental durante este periodo

Esperar 60 minutos para comer tras el entrenamiento favorece la quema de grasa, según expertos

Agotamiento laboral: dos terapias científicas para afrontarlo, según una especialista internacional

Una experta propone dos enfoques científicos para abordar este problema. La Organización Mundial de la Salud, organismo de referencia internacional en salud pública, ya lo reconoce como un fenómeno vinculado al trabajo

Agotamiento laboral: dos terapias científicas para afrontarlo, según una especialista internacional

A los 75, se recibió de profesor de yoga: “Quiero dar clases para transmitir lo bueno de esto a la gente de mi edad”

Eduardo Enrique García se retiró como Capitán de Navío Ingeniero luego de 40 años de servicio en la Armada y hace dos empezó este profesorado que ahora desea aplicar ayudando a otros seniors dando clases ad honorem

A los 75, se recibió de profesor de yoga: “Quiero dar clases para transmitir lo bueno de esto a la gente de mi edad”

La ciencia revela por qué el azúcar afecta el descanso nocturno

Evitar ingerir ciertos carbohidratos antes del sueño puede ser clave para alcanzar una relajación fisiológica completa

La ciencia revela por qué el azúcar afecta el descanso nocturno

La deficiencia de yodo resurge por la preferencia de sales gourmet

El llamado de expertos y organismos internacionales busca combatir tanto el déficit como los riesgos cardiovasculares mediante el equilibrio en la elección y cantidad de sal en la alimentación diaria

La deficiencia de yodo resurge por la preferencia de sales gourmet
DEPORTES
Racing recibirá a River Plate en un especial duelo por el Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

Racing recibirá a River Plate en un especial duelo por el Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

Newell’s y San Lorenzo protagonizarán un partido clave para su futuro en el Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

Continúa la fecha 14 del Torneo Apertura: la agenda con los partidos de la jornada

Preocupación para Scaloni: Cuti Romero recibió un fuerte golpe y fue reemplazado entre lágrimas en el partido del Tottenham

La confesión sexual de la ex esposa de una leyenda de la NBA que causó furor: “Tenía relaciones cuatro veces todas las noches”

TELESHOW
Camila Morrone deslumbró con su costado argentino cuando quisieron tomarle examen de español: “Más canchero”

Camila Morrone deslumbró con su costado argentino cuando quisieron tomarle examen de español: “Más canchero”

Eva De Dominici sorprendió con su inglés mientras crecen los rumores sobre su papel en La mujer maravilla

La escapada ciclista de Juana Viale y Yago Lange: amor, deporte y paisajes soñados

El conmovedor mensaje de Analía Franchín por la muerte de su mamá: “Te perdono y perdoname”

Victoria Carreras y el regreso de El conventillo de la paloma: “Retomo un sueño inconcluso de mi padre”

INFOBAE AMÉRICA

“¿Debería llamar al 911?”: Cómo un reportero cubre el tráfico ilegal de drogas

“¿Debería llamar al 911?”: Cómo un reportero cubre el tráfico ilegal de drogas

Tour Música de Verano: 12 mil personas disfrutaron conciertos frente al mar

La insólita historia detrás del regreso de la pintura robada de Vincent van Gogh

El papa León XIV visitará Argelia, Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial en una histórica gira por África

León XIV exigió el cese al fuego en el Líbano: “Obligación moral de proteger a la población civil”