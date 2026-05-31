Salud

El reto de las 100 sentadillas diarias y sus efectos en el cuerpo, según la ciencia

Este desafío fitness fue analizado en un estudio que registró cambios en la masa muscular, la fuerza y el porcentaje de grasa corporal después de ocho semanas de práctica constante

Guardar
Google icon
Hombre joven de perfil, realizando una sentadilla sin peso en un gimnasio moderno y bien iluminado, con grandes ventanales de fondo.
La tendencia de hacer 100 sentadillas al día se populariza en redes sociales y plataformas de fitness a nivel mundial (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tendencia de realizar 100 sentadillas al día ha ganado popularidad en redes sociales y plataformas fitness, respaldada por evidencia científica proveniente de un estudio en Japón publicado en el Journal of Sports Science and Medicine, citado por GQ. Esta práctica propone un método accesible para mejorar el estado físico sin equipamiento ni experiencia previa en ejercicios de fuerza.

Realizar 100 sentadillas diarias puede aportar beneficios como la reducción de grasa corporal, el aumento de masa muscular y el fortalecimiento de las piernas, de acuerdo con el estudio japonés y expertos consultados por GQ.

PUBLICIDAD

Además, es una rutina adaptable a diferentes niveles de condición física y permite observar resultados en cuestión de semanas si se mantiene la disciplina y se acompañan de buenos hábitos de alimentación y descanso.

El fenómeno se vincula al auge de desafíos fitness difundidos en internet. Estos retos han permitido que prácticas como las sentadillas diarias se conviertan en hábitos asequibles para el público general. La sencillez del ejercicio facilita su incorporación en la vida diaria y elimina la barrera de acceso para quienes buscan mejorar su bienestar físico.

PUBLICIDAD

Mujer mayor de 70 años haciendo una sentadilla sin peso en una sala iluminada, con plantas y muebles sencillos.
Expertos consultados por GQ destacan que las sentadillas diarias fortalecen las piernas y mejoran el estado físico sin necesidad de equipo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según lo detallado por GQ, el estudio japonés evaluó a un grupo de adolescentes que realizó 100 sentadillas diarias durante un periodo de ocho semanas. Los participantes llevaron a cabo las repeticiones en sesiones de tres minutos, siguiendo un ritmo constante y asegurando la correcta ejecución del movimiento.

Beneficios de hacer 100 sentadillas al día

El estudio evidenció mejoras significativas en la composición y fuerza muscular. Tras ocho semanas de práctica regular, los adolescentes registraron una reducción del 4,2% en el porcentaje de grasa corporal y un aumento del 2,7% en la masa corporal magra. Además, el volumen muscular total de las piernas creció en un 3,2% y la fuerza de los extensores de la rodilla se incrementó en un 16%.

Los investigadores subrayaron que estos resultados representan avances notables para la salud física y el rendimiento deportivo. Gracias a la combinación de menor grasa corporal y mayor masa magra, quienes realizan la rutina pueden observar cambios físicos tangibles en poco tiempo, siempre que se practique de forma constante.

Qué músculos se trabajan y cómo cambia el cuerpo

Un hombre de mediana edad con camiseta oscura y pantalones cortos negros realiza sentadillas con una mancuerna sostenida frente a su pecho en un gimnasio.
Las sentadillas activan intensamente los glúteos, uno de los principales grupos musculares del tren inferior (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los principales grupos musculares beneficiados son los glúteos, que reciben una intensa activación en cada repetición de la sentadilla. Las piernas, especialmente los muslos y los extensores de rodilla, también experimentan un considerable fortalecimiento.

Este ejercicio promueve tanto la ganancia de fuerza como de resistencia muscular. Por ello, resulta valioso tanto para quienes aspiran a mejorar la apariencia del tren inferior como para aquellos interesados en potenciar su rendimiento en actividades deportivas o cotidianas.

Entrenadores y expertos citados por GQ suelen recomendar la rutina a personas de diferentes condiciones físicas, ya que se puede ajustar según la experiencia y la capacidad individual. En todos los casos, es fundamental mantener una técnica adecuada para maximizar resultados y prevenir molestias.

¿Cuándo se ven resultados y de qué depende?

El periodo estimado para notar mejoras visibles oscila entre dos y tres semanas, aunque la respuesta varía según factores como el nivel de entrenamiento previo, la alimentación, el descanso y la constancia en la ejecución diaria, según señala GQ.

Las ocho semanas que duró el estudio japonés constituyen un marco ideal para medir los cambios fisiológicos derivados de este hábito. Seguir el reto de forma regular, acompañado de una dieta equilibrada y periodos de descanso suficientes, favorece la obtención de resultados en menos tiempo.

Mujer de mediana edad comiendo brócoli de un plato grande con salmón, ensalada, garbanzos y aguacate, con más alimentos frescos en una cocina moderna.
Desarrollar la rutina junto con una dieta equilibrada potencia las mejoras físicas observadas en los participantes (Imagen Ilustrativa Infobae)

La perseverancia y la construcción de buenos hábitos aumentan las probabilidades de éxito al encarar el reto de las 100 sentadillas diarias. Quienes no tienen experiencia en entrenamiento de fuerza deben ajustar la dificultad progresivamente, atendiendo a la respuesta de su propio cuerpo.

Cómo empezar a hacer 100 sentadillas diarias

Para quienes aún no están familiarizados con la actividad física, los expertos consultados por GQ aconsejan empezar por una meta inicial más baja e incrementar gradualmente las repeticiones hasta alcanzar las cien diarias.

Dividir el total de repeticiones en varias series puede facilitar la adaptación a la demanda del ejercicio. Una alternativa eficaz consiste en realizar cuatro series de 25 sentadillas repartidas a lo largo del día, lo que ayuda a reducir el riesgo de lesiones y motiva la instauración del hábito.

Este enfoque progresivo permite que el desafío se integre en la rutina diaria de forma natural, allanando el camino para completar las 100 sentadillas en una sola serie cuando la condición física lo permita.

Temas Relacionados

Sentadillas DiariasEntrenamiento de FuerzaMasa MuscularReducción de Grasa CorporalGQNewsroom BUEMagazines

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Los hábitos diarios tienen mayor influencia que la genética para vivir más años, según un experto

Un especialista en longevidad sostiene que el estilo de vida tiene un peso decisivo en el ritmo del envejecimiento y que mejorar el sueño, la actividad física, la alimentación y el manejo del estrés puede contribuir a una vida más larga y saludable

Los hábitos diarios tienen mayor influencia que la genética para vivir más años, según un experto

Caminar rápido después de los 40 puede sumar años a la vida, según la ciencia

Investigaciones recientes señalan que incorporar actividad física moderada de forma diaria reduce el riesgo de mortalidad, protege la salud cardiovascular y mejora la calidad de vida en la adultez

Caminar rápido después de los 40 puede sumar años a la vida, según la ciencia

Calmar la ansiedad y aliviar los dolores: cómo la meditación de atención plena se convirtió en aliada de la salud

Practicar mindfulness habitualmente puede reducir tensiones, enfocarse en el presente y mejorar el bienestar emocional

Calmar la ansiedad y aliviar los dolores: cómo la meditación de atención plena se convirtió en aliada de la salud

Día Mundial Sin Tabaco: el peligro del vapeo en adolescentes por su potencial adictivo y el daño respiratorio

La Asociación Argentina de Medicina Respiratoria advierte que estos dispositivos generan dependencia, mientras que la Sociedad Argentina de Pediatría señala que su consumo no reemplaza al cigarrillo y puede incrementar el riesgo. También alertan sobre nuevas formas de adicción vinculadas al tabaco calentado y a las bolsas de nicotina

Día Mundial Sin Tabaco: el peligro del vapeo en adolescentes por su potencial adictivo y el daño respiratorio

Humo y colillas de cigarrillo: cuáles son los efectos contaminantes del tabaco

El procesamiento y los residuos de este producto impactan la calidad del aire, la biodiversidad y el equilibrio de los ecosistemas a escala global

Humo y colillas de cigarrillo: cuáles son los efectos contaminantes del tabaco

DEPORTES

En una dramática definición, los Spurs de Wembanyama superaron al Thunder y jugarán las Finales de la NBA: la reacción de Manu Ginóbili

En una dramática definición, los Spurs de Wembanyama superaron al Thunder y jugarán las Finales de la NBA: la reacción de Manu Ginóbili

El drástico cambio de reglamento de la Fórmula 1 para el Gran Premio de Mónaco

El error del presidente de la UEFA durante la premiación del PSG tras ganar la Champions League que recorre el mundo

La selección argentina partió para jugar el Mundial: los futbolistas que viajaron y quiénes se sumarán en EEUU

Su familia escapó de su país, trabajó como carpintero y es el máximo goleador de los Mundiales: el jugador al que Messi busca destronar

TELESHOW

Los Nocheros celebran 40 años: la banda que marcó un antes y un después en el folclore e influencia a los jóvenes

Los Nocheros celebran 40 años: la banda que marcó un antes y un después en el folclore e influencia a los jóvenes

Nelly Láinez, la mujer que hizo reír al país mientras escondía una vida atravesada por la soledad y la pobreza

Marcos Carreras, el violinista argentino de 12 años que tocará a Piazzolla en Beijing: “No sé si soy un niño prodigio”

La confesión de Julieta Zylberberg sobre las relaciones: “Hay que ser valiente para dejar de amar”

Denise Dumas recordó la táctica que utilizó Campi para conquistarla: “Él se me hacía el langa”

INFOBAE AMÉRICA

El Salvador: Proyecciones favorables impulsan el sector azucarero en 2026

El Salvador: Proyecciones favorables impulsan el sector azucarero en 2026

Al menos ocho muertos, entre ellos un bebé de nueve meses, y 33 heridos tras el choque e incendio de un autobús en Turquía

Irán endureció su postura negociadora y dijo haber derribado un dron estadounidense en medio de las conversaciones de paz

La IA está proporcionado algo inesperado: el renacer de las Humanidades y las Ciencias Sociales

La actividad industrial de China perdió impulso en mayo y quedó al borde de la contracción