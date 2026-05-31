El reto de las 100 sentadillas diarias y sus efectos en el cuerpo, según la ciencia

La tendencia de hacer 100 sentadillas al día se populariza en redes sociales y plataformas de fitness a nivel mundial (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tendencia de realizar 100 sentadillas al día ha ganado popularidad en redes sociales y plataformas fitness, respaldada por evidencia científica proveniente de un estudio en Japón publicado en el Journal of Sports Science and Medicine, citado por GQ. Esta práctica propone un método accesible para mejorar el estado físico sin equipamiento ni experiencia previa en ejercicios de fuerza.

Realizar 100 sentadillas diarias puede aportar beneficios como la reducción de grasa corporal, el aumento de masa muscular y el fortalecimiento de las piernas, de acuerdo con el estudio japonés y expertos consultados por GQ.

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Además, es una rutina adaptable a diferentes niveles de condición física y permite observar resultados en cuestión de semanas si se mantiene la disciplina y se acompañan de buenos hábitos de alimentación y descanso.

El fenómeno se vincula al auge de desafíos fitness difundidos en internet. Estos retos han permitido que prácticas como las sentadillas diarias se conviertan en hábitos asequibles para el público general. La sencillez del ejercicio facilita su incorporación en la vida diaria y elimina la barrera de acceso para quienes buscan mejorar su bienestar físico.

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Expertos consultados por GQ destacan que las sentadillas diarias fortalecen las piernas y mejoran el estado físico sin necesidad de equipo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según lo detallado por GQ, el estudio japonés evaluó a un grupo de adolescentes que realizó 100 sentadillas diarias durante un periodo de ocho semanas. Los participantes llevaron a cabo las repeticiones en sesiones de tres minutos, siguiendo un ritmo constante y asegurando la correcta ejecución del movimiento.

Beneficios de hacer 100 sentadillas al día

El estudio evidenció mejoras significativas en la composición y fuerza muscular. Tras ocho semanas de práctica regular, los adolescentes registraron una reducción del 4,2% en el porcentaje de grasa corporal y un aumento del 2,7% en la masa corporal magra. Además, el volumen muscular total de las piernas creció en un 3,2% y la fuerza de los extensores de la rodilla se incrementó en un 16%.

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Los investigadores subrayaron que estos resultados representan avances notables para la salud física y el rendimiento deportivo. Gracias a la combinación de menor grasa corporal y mayor masa magra, quienes realizan la rutina pueden observar cambios físicos tangibles en poco tiempo, siempre que se practique de forma constante.

Qué músculos se trabajan y cómo cambia el cuerpo

Las sentadillas activan intensamente los glúteos, uno de los principales grupos musculares del tren inferior (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los principales grupos musculares beneficiados son los glúteos, que reciben una intensa activación en cada repetición de la sentadilla. Las piernas, especialmente los muslos y los extensores de rodilla, también experimentan un considerable fortalecimiento.

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Este ejercicio promueve tanto la ganancia de fuerza como de resistencia muscular. Por ello, resulta valioso tanto para quienes aspiran a mejorar la apariencia del tren inferior como para aquellos interesados en potenciar su rendimiento en actividades deportivas o cotidianas.

Entrenadores y expertos citados por GQ suelen recomendar la rutina a personas de diferentes condiciones físicas, ya que se puede ajustar según la experiencia y la capacidad individual. En todos los casos, es fundamental mantener una técnica adecuada para maximizar resultados y prevenir molestias.

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¿Cuándo se ven resultados y de qué depende?

El periodo estimado para notar mejoras visibles oscila entre dos y tres semanas, aunque la respuesta varía según factores como el nivel de entrenamiento previo, la alimentación, el descanso y la constancia en la ejecución diaria, según señala GQ.

Las ocho semanas que duró el estudio japonés constituyen un marco ideal para medir los cambios fisiológicos derivados de este hábito. Seguir el reto de forma regular, acompañado de una dieta equilibrada y periodos de descanso suficientes, favorece la obtención de resultados en menos tiempo.

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Desarrollar la rutina junto con una dieta equilibrada potencia las mejoras físicas observadas en los participantes (Imagen Ilustrativa Infobae)

La perseverancia y la construcción de buenos hábitos aumentan las probabilidades de éxito al encarar el reto de las 100 sentadillas diarias. Quienes no tienen experiencia en entrenamiento de fuerza deben ajustar la dificultad progresivamente, atendiendo a la respuesta de su propio cuerpo.

Cómo empezar a hacer 100 sentadillas diarias

Para quienes aún no están familiarizados con la actividad física, los expertos consultados por GQ aconsejan empezar por una meta inicial más baja e incrementar gradualmente las repeticiones hasta alcanzar las cien diarias.

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Dividir el total de repeticiones en varias series puede facilitar la adaptación a la demanda del ejercicio. Una alternativa eficaz consiste en realizar cuatro series de 25 sentadillas repartidas a lo largo del día, lo que ayuda a reducir el riesgo de lesiones y motiva la instauración del hábito.

Este enfoque progresivo permite que el desafío se integre en la rutina diaria de forma natural, allanando el camino para completar las 100 sentadillas en una sola serie cuando la condición física lo permita.

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