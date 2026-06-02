La emoción de Iliana Calabró ante la llegada de sus 60 años: “¡Hoy encaro una nueva década!"

Con una sesión de fotos y unas sentidas palabras, Iliana Calabró le dio la bienvenidad a una nueva etapa en su vida y lo compartió con sus seguidores (Instagram)

Cumplir años puede ser un simple trámite para algunos, pero para Iliana Calabró, los 60 llegaron como el punto de partida de una nueva etapa, llena de balances, abrazos y agradecimientos. Este lunes, la actriz decidió detener el vértigo cotidiano, mirar hacia adentro y celebrar su cumpleaños con un posteo especial y una producción de fotos que rápidamente se volvió viral entre sus seguidores y colegas.

Con un look total black, poses seguras y el cabello suelto con ondas marcadas, Iliana se mostró radiante y auténtica en cada toma, acompañando el momento con un mensaje directo de gratitud y emociones compartidas. “¡FELIZ CUMPLE PARA MI! ¡Hoy encaro una nueva década!“, fueron las primeras palabras que escribió para dar comienzo a esta nueva etapa en su vida.

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“Y si llegué hasta acá no fue sola, fue gracias a mis hijos y a mi familia que me apoya y me contiene, a mis amigos que me hacen el aguante incondicional desde siempre, a mis compañeros que me bancan y a ustedes, el público que con su cariño me abrazan y me apoyan en todas las locuras. Gracias a todos ustedes estoy disfrutando de mi mejor momento. A todos mis seres queridos. GRACIAS”, escribió junto al posteo, donde se la pudo ver desplegando carisma y humor ante la cámara.

Iliana Calabró compartió su sesión de fotos ante la llegada de su cumpleaños número 60 (Instagram)

Ante la alegría de Calabró, la sección de comentarios se llenó de saludos, emojis y mensajes de cariño de colegas, amigos y figuras del espectáculo. Ailén Bechara, María Fernanda Callejón, Soledad Solaro, Majo Martino, Georgina Barbarossa, Coco Carreño y José María Muscari fueron solo algunos de los nombres que se sumaron a la celebración con palabras como “¡Feliz cumple, reina! Te quiero”, “¡Qué diosa sos! ¡Feliz cumple Ili, querida!”, “¡Feliz cumple, espléndida!”, “Feliz cumple Iliana”, “¡Feliz cumple! Por más recetas juntos”, “Feliz cumple, te quiero”. El posteo se convirtió en un espacio de encuentro virtual, donde la alegría y el afecto se multiplicaron de manera espontánea.

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Detrás de la celebración pública, Iliana atraviesa uno de los momentos más movilizadores y felices de su vida. El presente laboral la encuentra activa sobre el escenario, mientras en lo privado disfruta de su flamante rol como abuela, estrenado hace pocos meses con la llegada de Bento, el primer hijo de Nicolás, su hijo mayor, y su nuera Bárbara. La actriz no dudó en compartir cada etapa de esta nueva experiencia, sumando anécdotas y reflexiones sobre la maternidad, la familia y los desafíos que trae el paso del tiempo.

Iliana Calabró posando en un elegante vestido negro para celebrar sus 60 años, mostrando su estilo único (Instagram)

En marzo, durante su visita a Almorzando con Juana (El Trece), Iliana se sinceró sobre el nacimiento de Bento y las dificultades que rodearon el embarazo. “Nació de 33 semanas. Ella estaba internada y con miedo porque le había costado mucho quedar. Fue un embarazo complicado, ella tenía unos problemas de salud y sabíamos que iba a ser difícil”, relató, recordando la incertidumbre y la espera. Apenas superados los primeros días, la alegría ganó el centro de la escena. “Empezó a crecer, ahora ya pesa cinco kilos y tiene dos meses y medio. Es un buda”, contó con una sonrisa, celebrando la fortaleza del pequeño y la capacidad de la familia para acompañarse en los momentos clave.

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Apenas recibió la noticia de que su nieto estaba en camino, Iliana no dudó en armar las valijas y volar a Brasil para acompañar a Nicolás, Bárbara y al recién nacido. El destino fue Trancoso, un enclave paradisíaco donde se instaló para estar presente en todo el proceso, desde la llegada de Bento hasta la recuperación de su nuera tras la cesárea. “Yo estaba acompañando también porque su mamá quedó resentida con unos temas de la cesárea”, explicó, subrayando la importancia del apoyo familiar en los momentos más delicados.

En su flamante rol de abuela, Iliana Calabró contó cómo fue la llegada al mundo de su nieto en Brasil (Instagram)

La actriz supo transformar los desafíos en oportunidades para conectar con su entorno y compartir sus vivencias con el público. Cada etapa quedó registrada en fotos, videos y mensajes que reflejan no solo su felicidad, sino también la red de afectos que la sostiene. A los 60, Calabró abraza el presente con entusiasmo y gratitud, convertida en referente de resiliencia, pasión y reinvención.

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Así, entre saludos, producciones de fotos y recuerdos familiares, Iliana celebra mucho más que un cumpleaños: festeja el camino recorrido y el que queda por delante, rodeada de quienes la acompañan en cada paso y con la certeza de que lo mejor aún puede estar por llegar.