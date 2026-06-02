República Dominicana

Investigan presunto feminicidio por envenenamiento en el interior de un motel en República Dominicana

Las autoridades policiales y el Ministerio Público de la provincia Peravia han desplegado una investigación urgente en torno al hallazgo del cuerpo sin vida de Paola Lara Martínez, de 29 años, en el interior de un motel

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La víctima, identificada como Paola Lara Martínez, habría sido presuntamente envenenada por su pareja sentimental, un hombre de 31 años que intentó suicidarse de la misma manera (Cortesía Remolacha).
La víctima, identificada como Paola Lara Martínez, habría sido presuntamente envenenada por su pareja sentimental, un hombre de 31 años que intentó suicidarse de la misma manera (Cortesía Remolacha).

Las autoridades policiales y el Ministerio Público de la provincia Peravia han desplegado un riguroso proceso investigativo en torno al hallazgo del cuerpo sin vida de una joven mujer en esta demarcación del sur del país.

De acuerdo con los informes preliminares ofrecidos por las instituciones de seguridad, el trágico hecho apunta a un presunto envenenamiento en lo que se perfila como un nuevo y lamentable caso de violencia de género.

El cuerpo de la víctima fue localizado el día de ayer 1 de junio, por los contingentes policiales y de emergencia correspondientes en el interior de una de las habitaciones de las instalaciones de un motel conocido como "Ternura", un establecimiento de hospedaje ubicado en el municipio de Baní.

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La fallecida fue identificada formalmente por los médicos legistas como Paola Lara Martínez, de 29 años de edad. Al momento del hallazgo, las autoridades recolectaron diversas evidencias en la escena para iniciar los peritajes de lugar. Por su parte, el presunto victimario y pareja de la joven responde al nombre de Neris Alexander Ciprian Gross, de 31 años de edad.

El vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, informa sobre el hallazgo del cuerpo sin vida de Paola Lara Martínez, de 29 años, en una cabaña en Baní. Su expareja y principal sospechoso se encuentra hospitalizado.

De acuerdo a los datos preliminares recolectados por los investigadores en el lugar del suceso, Ciprian Gross también habría ingerido la supuesta sustancia tóxica utilizada en el hecho, en un aparente intento de suicidio tras cometer el crimen.

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Sin embargo, a diferencia de la joven de 29 años, Gross sobrevivió a la ingesta química. Actualmente, el sospechoso se encuentra ingresado y recibiendo atenciones médicas especializadas en un centro de salud de la localidad de Baní, donde su condición es monitoreada de cerca por el personal sanitario.

El imputado permanece bajo una estricta custodia por parte de los agentes del orden, a la espera de recibir el alta médica para ser presentado ante la acción de la justicia.

Los departamentos de investigación criminal de la Policía Nacional, en conjunto con los peritos del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), trabajan de manera coordinada en el análisis científico de la escena del crimen.

Asimismo, el cuerpo de Lara Martínez fue trasladado a la morgue forense para la realización de la autopsia de ley, un procedimiento indispensable para determinar científicamente las causas reales de la muerte y establecer de manera formal las responsabilidades penales del caso.

Caso similar en Puerto Plata

En un hecho que guarda similitudes por el trágico desenlace y el uso de sustancias nocivas, la Policía Nacional informó que, en una habitación de un hotel ubicado en el sector El Gualete, municipio de Villa Isabela, provincia de Puerto Plata, fue encontrado sin vida un hombre que era activamente buscado mediante una orden de arresto internacional y nacional por su presunta vinculación en la muerte de su compañera sentimental, en un hecho ocurrido recientemente en la zona turística de Verón, Punta Cana.

El occiso fue identificado como Leandro Almonte Lantigua, de 45 años, cuyo cuerpo fue hallado la tarde del 1 de junio de 2026 en la referida habitación de hotel en la costa norte del país.

De acuerdo con el acta del levantamiento del cadáver, el fallecimiento se produjo a causa de un envenenamiento por ingestión de una sustancia tóxica desconocida, por lo que las autoridades competentes investigan de forma preliminar el caso como un posible suicidio para evadir la justicia.

Mano con guante de látex azul sostiene una bolsa de evidencia transparente con frasco y etiqueta, sobre mesa clara junto a cinta policial amarilla enrollada.
Una mano enguantada de látex azul sostiene una bolsa de evidencia transparente con un frasco y una etiqueta, sobre una mesa de madera clara junto a un rollo de cinta policial amarilla. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Almonte Lantigua era buscado de manera activa mediante la orden de arresto No. 02121-2026 por su presunta responsabilidad en las múltiples heridas de arma blanca que le ocasionaron la muerte a Yuri Ernestina Pichardo, en un sangriento hecho ocurrido el pasado 30 de mayo de 2026 en Verón.

El Ministerio Público y los organismos de investigación criminal de Puerto Plata realizaron el levantamiento correspondiente en el hotel, mientras que el cadáver fue trasladado al INACIF para los procedimientos de rigor, mientras las investigaciones en torno a ambos casos continúan abiertas.

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