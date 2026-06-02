Graciela Alfano se refirió a los nuevos rumores de romance con Benjamín Vicuña

En medio de sus días en la Patagonia, Graciela Alfano volvió a referirse a las versiones que la vinculan con Benjamín Vicuña luego de que un video suyo hiciera revuelo en redes (Instagram)

En el mundo del espectáculo, una frase, una mirada o un video pueden disparar una ola de rumores que se multiplica en minutos. Eso mismo ocurrió en abril con Benjamín Vicuña y Graciela Alfano, cuando una anécdota relatada por la exvedette en televisión encendió la chispa de todo tipo de especulaciones. Lo que comenzó como un relato descontracturado terminó instalando versiones de romance y alimentando el debate mediático durante semanas. Y ahora, tras un nuevo video viral, Alfano decidió tomar la palabra para cortar de raíz cualquier interpretación errónea.

En estos días, Graciela se encuentra en la Patagonia, disfrutando de un tiempo en familia. Desde allí, al aire libre y con su característico humor, grabó un video en sus redes donde fue tajante: “Hola, gente adorada. Bueno, les quiero decir que yo con el señor Benjamín Vicuña no tengo nada, nada de nada, ni pasó ni pasará. Y el chiste del secreto de la montaña... Señores, van a tener que ir a verla de nuevo, porque Secreto en la Montaña es entre dos personas del mismo sexo. Y Benjamín y yo tenemos el mismo sexo”, explicó, con una sonrisa y tono relajado.

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“Tendrían que estar buscando una pareja del mismo sexo mío. No, con Benjamín nada”, insistió, dejando en claro que no existe ni existió ningún sentimiento romántico entre ambos.

Una infografía detalla cómo Graciela Alfano y Benjamín Vicuña desmintieron públicamente los rumores de romance que surgieron tras sus interacciones y comentarios humorísticos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El motivo de la aclaración se remonta a un video anterior de Graciela, en el que, enfundada en un vestido y accesorios de plumas, lanzó una frase que encendió las redes: “Mi secreto es el de la montaña. Siempre algo prohibido y muy clandestino”. El comentario, con juego de palabras incluido, fue interpretado por muchos como una referencia a Secreto en la Montaña, la obra teatral que protagoniza Vicuña junto a Esteban Lamothe, y no tardó en ser retomado en la última edición de Infama (América). Las versiones de romance resurgieron y los paneles sumaron leña al fuego, hasta que la propia Alfano decidió ponerle un límite al asunto.

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Sin embargo, la semilla del rumor se plantó meses antes, en abril, cuando Alfano estuvo invitada a Mediodía bien arriba (TV Pública) y relató, fiel a su estilo, un encuentro con Vicuña en un evento social. Según contó, ambos conversaban muy cerca, algo que explicó por el ruido del ambiente, cuando apareció Anita Espasandín, la pareja del actor. Graciela, entre risas y complicidad, describió la escena. “Saltó como una araña para agarrarlo”, dijo, y detalló que la arquitecta “se le colgó”, interpretando la actitud como una manera de dejar en claro quién era la dueña del corazón del actor.

Graciela Alfano, con un vestido blanco de tirantes y plumas, acompañada de gafas de sol, sorprendió con una aparente indirecta a Benjamín Vicuña y a su actual obra de teatro, lo que despertó los rumores de romance (Infama - América)

Lejos de quedarse en esa anécdota, Alfano redobló la apuesta en los medios con declaraciones que rápidamente se viralizaron. Entre bromas y picardía, reconoció que Vicuña era su “permitido” y hasta deslizó que no tendría problemas en sumarse a un trío, mencionando a Evangelina Anderson como posible tercera en discordia. Esas palabras, tan provocadoras como divertidas, no pasaron inadvertidas y empujaron a Vicuña a un primer plano mediático inesperado.

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Cuando la ola de rumores alcanzó su punto máximo, Vicuña fue consultado durante la función de prensa de Desde el jardín, la obra que protagoniza Guillermo Francella. Rodeado de micrófonos y cámaras, el actor buscó bajarle el tono a toda la situación desde el primer momento. “Me hacen poner colorado ustedes con estas preguntas porque fue un chiste. Hay que entender un poco el humor que tiene ella”, respondió, visiblemente incómodo pero siempre correcto. Vicuña dejó en claro que no existió ningún episodio fuera de lugar ni tensión real en ese encuentro, y que todo había sido una situación distendida que luego creció en los medios y las redes.

En abril, Benjamín Vicuña desmintió las versiones que lo vinculaban con Graciela Alfano (Los Profesionales con Flor - El Nueve)

“Con Anita sabemos quién es quién. Lo de Alfano fue un chiste y ella se cag... de risa”, agregó el actor, reafirmando que su pareja también tomó el episodio con humor y sin darle mayor importancia. De esa manera, Vicuña se mantuvo al margen del escándalo y eligió la serenidad como respuesta ante la exposición mediática.

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Así, de un simple comentario a un video viral, el asunto se transformó en tema de conversación durante días, mostrando una vez más la capacidad del espectáculo para amplificar cualquier gesto en una historia de repercusión masiva. Graciela Alfano, fiel a su estilo, eligió la ironía y la frontalidad para despejar rumores, mientras Benjamín Vicuña, lejos de toda polémica, prefiere seguir enfocado en su trabajo y su familia, dejando en claro que el único secreto real es el del escenario y no el de la vida privada.