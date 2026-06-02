Thiago Medina emprendió un nuevo trabajo para llegar a fin de mes: “Estoy vendiendo”

El exparticipante de Gran Hermano compartió en sus redes sociales el nuevo emprendimiento que inició (Video: Instagram)

Thiago Medina encontró un nuevo negocio y lo mostró sin filtros en sus redes sociales: el ex participante de Gran Hermano 2022 (Telefe) está vendiendo álbumes y figuritas del Mundial 2026 de la marca italiana, que son furor en las últimas semanas, a través de una marca propia que fundó para importar y revender productos.

El influencer se alejó de los flashes de la televisión, pero no de la exposición pública. Al contrario: aprovechó la popularidad que le dio el reality para construir un canal de ventas en redes sociales, donde ofrece artículos que trae del exterior y usa su propia imagen como garantía de confianza frente a los compradores.

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El último registro que compartió lo muestra en plena operación. “Me voy a ir a entregar un par de álbumes que estoy vendiendo, álbumes, figuritas y todas esas cosas”, arrancó en el video, antes de subirse y salir a cumplir con un pedido.

El encuentro fue en un punto acordado por mensajes. El cliente había encargado 20 álbumes y Thiago llegó con el pedido completo. “Acá tenemos dos pedidos. Él me encargó acá veinte, así que ahí está viniendo. Pero tenemos todos”, explicó ante la cámara mientras esperaba.

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En esta imagen se observa una caja llena de álbumes y paquetes de figuritas oficiales del Mundial 2026, listos para la venta por el exparticipante de Gran Hermano, Thiago Medina.

Cuando el comprador llegó, el intercambio fue breve y directo. El cliente contó cómo había llegado hasta Thiago: “Lo vi ahí por Instagram y bien ahí que lo entregás vos, hermano. Más confianza todavía”. La presencia del propio vendedor en la entrega era, para él, un diferencial.

Thiago lo tomó como un elogio natural. “Bien ahí, hermano. Sí, sabés que sí”, respondió. El cliente pagó parte en efectivo —“Tomá, te doy ahora cuatrocientos”— y el resto quedó pendiente por transferencia. Thiago guardó los billetes sin contarlos en el momento. “No, no, lo guardamos nomás. Así después yo lo cuento allá”, dijo.

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Antes de despedirse, el comprador dejó en claro que el trato no terminaba ahí. “Probamos con veinte, pero la próxima vamos a hacer una compra más grande”, anticipó. También preguntó por figuritas, otro producto que Thiago Medina comercializa a través de su marca, y el influencer confirmó que habría stock disponible en los días siguientes. “Mañana, pasado, van a entrar más. Así que ya sabés. Cualquier cosa nos mandás un mensajito”, cerró.

Thiago Medina respondió al pedido de sus fans de crear contenido para adultos (Instagram)

Días atrás, el ex participante de Gran Hermano 2022 (Telefe) utilizó sus historias de Instagram para dejar entrever que evalúa modificar el perfil de sus publicaciones y explorar un costado más atrevido en redes sociales.

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Todo surgió a partir de un mensaje directo que recibió en su perfil en Instagram. Un seguidor le consultó de manera directa: “Facha, ¿vendés contenido?”. Medina respondió sin rodeos: “Ya están por convencerme de tanto que me mandan”, acompañado de emojis de risa, lo que dejó entrever su apertura a esa alternativa.

Durante ese fin de semana, Medina mantuvo una presencia activa en redes sociales, en un contexto en el que su separación de Daniela Celis, madre de sus dos hijas, parece definitiva. En ese marco, el mediático habilitó una caja de preguntas en sus historias de Instagram para interactuar con su comunidad y se mostró más abierto sobre su vida privada.

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Thiago Medina reaccionó en redes sociales ante el pedido de sus seguidores (Instagram)

Consultado por su situación sentimental, confirmó: “Sí, como todos saben, estoy solo y tranquilo, enfocándome en mí y en las cosas que me gustan. En breve sale algo nuevo para todos los que me preguntan”. Así, despejó dudas sobre su presente y anticipó novedades en su perfil.

Al ser interrogado sobre la posibilidad de iniciar una nueva relación, Medina respondió: “Sí, obvio me encantaría, pero no en este momento”. Su nombre volvió a estar en el centro de atención tras la aparición de un triángulo mediático con Daniela Celis y Nick Sicaro, participante de Gran Hermano: Generación Dorada (Telefe). Ante sus seguidores, resumió: “Ahora quiero estar solo y disfrutar estar con quien quiera sin tener que dar explicaciones. Pero no estoy cerrado a conocer a nadie”.

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