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Marcelo Tinelli palpita su viaje al Mundial 2026 con un video retro junto a Lionel Messi: “Lo llevo en mi corazón”

El conductor cubrirá para Infobae la gran fiesta del fútbol y ya lo vive a su manera. La primera gran exhibición de Leo, la emoción de su hijo Francisco y Diego Maradona en las tribunas

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La cobertura periodística de Marcelo Tinelli en el Mundial de Fútbol Alemania 2006 documentó el debut de Lionel Messi

Marcelo Tinelli volvió a poner en primer plano uno de los momentos más significativos de su carrera y su vida personal: la cobertura del Mundial de Fútbol de Alemania 2006 realizada para el ciclo ShowMatch, que coincidió con el debut de Lionel Messi en la máxima cita futbolística. Casi dos décadas después, el conductor eligió compartir ese recuerdo con sus seguidores, marcando no solo el paso del tiempo sino la persistencia de una pasión que trasciende generaciones.

El video difundido por el conductor en sus redes sociales revive aquellas imágenes de júbilo, donde se lo ve en las tribunas acompañado por su hijo, entonces un niño, celebrando la contundente victoria de Argentina por 6-0 frente a Serbia. Esa jornada, cargada de emoción, quedó registrada tanto en el archivo de la televisión como en la memoria afectiva de quienes la vivieron en primera persona.

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“Hace 20 años debutaba en un Mundial, allá en Alemania, el mejor jugador del mundo, Leo Messi. Y ahí estuve con mi hijo pequeño (en ese entonces) Fran Tinelli, cubriéndolo para Showmatch. Disfrutamos una gran victoria de Argentina por 6/0 ante Serbia”, escribió, entrelazando el dato deportivo con la vivencia familiar.

Diego Maradona, con camiseta de Argentina celeste y blanca, con boca abierta y brazos alzados en celebración. A su lado, otra persona. Fondo oscuro. Logotipos de TV visibles
Diego Maradona, eufórico y con la camiseta de Argentina, celebra apasionadamente un momento del Mundial 2006, tal como fue revivido por Marcelo Tinelli

En la grabación, es posible identificar la atmósfera de comunión que reinaba en las tribunas, con hinchas de todas las edades vibrando al compás de los goles y la ilusión albiceleste. La presencia de figuras como Diego Maradona, también captada por las cámaras, aportó un matiz especial a la escena, reuniendo en un mismo plano a referentes de distintas épocas del fútbol argentino. Las imágenes reflejan, además, la espontaneidad y el entusiasmo de los más jóvenes, como el propio hijo de Tinelli, entrevistado en plena euforia por el micrófono de ShowMatch, mientras el estadio celebraba cada conquista.

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El aniversario de aquel partido en Alemania coincide con el inicio de una nueva etapa profesional para Tinelli, quien este año será responsable de la cobertura de la Copa del Mundo en Estados Unidos para Infobae, en una vuelta simbólica a sus inicios de cronista deportivo, allá a comienzos de la década del 80.

El propio conductor lo expresó en su mensaje: “Hoy me toca volver a una Copa del Mundo en EEUU para Infobae, y empiezan a aparecer todos estos recuerdos que llevo en mi corazón. Allá vamos. Gracias a mis seguidores por acompañarme en todo momento”.

Un joven sonriente con camiseta de fútbol argentina a rayas celestes y blancas habla en un micrófono, rodeado por una multitud en un estadio
Francisco, uno de los hijos de Marcelo Tinelli, es entrevistado en medio de la multitud, compartiendo la emoción del Mundial 2006 en un momento televisivo memorable.

El partido ante Serbia no solo fue recordado por el resultado abultado, sino porque significó el inicio de Lionel Messi en los Mundiales, un hito que con el tiempo adquiriría dimensiones históricas. Tinelli remarcó ese doble significado en su publicación, subrayando la fortuna de haber sido testigo directo del nacimiento de una leyenda. El registro visual muestra al joven Messi con la camiseta número 19, ingresando al campo y sumándose a la celebración colectiva, mientras las cámaras buscaban captar cada reacción de los presentes.

La publicación generó una rápida respuesta entre sus allegados. Candelaria Tinelli, su hija, expresó: “Hermoso video, y qué lindo ver a la gente conectada entre sí, sin teléfonos”, resaltando la diferencia entre el ambiente de entonces y la actualidad marcada por la presencia constante de la tecnología. Mica Tinelli, su hija mayor, sumó su afecto con un mensaje directo: “Me muero, los amo”, mientras que Luciano ‘El Tirri’, primo y compinche del conductor, manifestó: “Qué tremendo video”.

El eco emocional de esas palabras revela la importancia que adquieren los recuerdos familiares cuando se combinan con acontecimientos de relevancia pública. La experiencia compartida entre padre e hijo, en el contexto de un evento deportivo de magnitud global, se resignifica con el paso de los años, alimentando el sentido de pertenencia y la transmisión de valores a través de generaciones.

Vista trasera de Lionel Messi vistiendo la camiseta número 19 de Argentina con cabello largo, parado en un campo de fútbol frente a una valla publicitaria rosa
Lionel Messi, con la camiseta número 19 de Argentina, durante su debut en el Mundial 2006, un momento revivido por Marcelo Tinelli.

Pero no solo la familia de Tinelli se hizo eco del video. Los seguidores del conductor, muchos de los cuales lo acompañan desde sus primeras apariciones televisivas, aprovecharon la ocasión para expresar su cercanía y gratitud.

Mensajes como “Ay Marce me alegro como si fueses mi flia. Será que te metiste en mi casa todas las noches cuando era chica que te siento flia. Super merecido. Quiero tu regreso triunfal. El 1 sin dudas” o “Voy a estar haciéndote el aguante, Marce. Vamos con todo a alentar a la Selección” reflejan el impacto de una trayectoria televisiva que trascendió la pantalla para instalarse en la cotidianeidad de miles de hogares argentinos. Y que dentro de unos días, lo tendrá nuevamente en la pantalla, pero esta vez de Infobae y con el aroma inconfundible del primer amor.

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