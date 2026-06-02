Los vídeos de TikTok alimentan la cultura ilícita del vapeo entre menores

MARTES, 2 de junio de 2026 (HealthDay News) -- #illegalvape. #discreetvapeshipping. #discreetpackaging. #noIDvape. #hiddennic.

Con este tipo de hashtags, los vídeos de TikTok están fomentando una cultura que promueve el vapeo ilícito entre los menores, según un nuevo estudio.

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Para el estudio, los investigadores utilizaron ocho hashtags ilícitos relacionados con el vapeo para identificar y analizar decenas de vídeos de TikTok. Sus hallazgos se publicaron el 31 de mayo en la revista Addiction.

"Estos vídeos de TikTok atraen una atención significativa y pueden alimentar una subcultura emergente de vapeo ilícito, donde los jóvenes intercambian consejos, experiencias y formas de eludir las restricciones de edad", dijo la investigadora principal Emma Ward en un comunicado de prensa. Ward es investigador en la Universidad de East Anglia (UEA) en el Reino Unido.

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Alrededor del 57% de los vídeos mostraban "apatía hacia la ley", reflejando indiferencia o desprecio por las leyes que prohíben el vapeo entre los jóvenes.

"Uno de esos vídeos mostraba a dos jóvenes celebrando una compra exitosa de vapeo por menores de edad, mientras que otro mostraba a dos personas expresando alegría por adquirir un vapeador con nicotina al 5% en Europa, donde tal potencia está prohibida", escribieron los investigadores en su artículo.

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Del mismo modo, el 76% de los vídeos promovían temas de ocultación y accesibilidad, destacando lo fácil que es para los menores de edad comprar vapeadores y luego usarlos discretamente, según los investigadores.

"Específicamente, el 48% de los vídeos de TikTok tenían contenido relacionado tanto con la facilidad de acceso como con la venta/compra de vapeadores por menores. Juntos, estos alcanzaron un recuento colectivo de más de 9 millones de personas", escribieron.

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"Además, el 40% de los vídeos incluían estrategias de ocultación y evasión de vapeo y recibieron me gusta casi 2 millones de veces", añadió el equipo.

Algunos vendedores también glamurizaban activamente los vapes ilícitos comercializándolos como parte de "paquetes de bolos" que también incluían cosméticos o golosinas horneadas. Esta táctica está diseñada para eludir la verificación de edad, según los investigadores.

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Para el nuevo estudio, los investigadores realizaron un análisis sistemático de Google y TikTok, buscando contenido en vídeo sobre vapeo.

"Analizando tanto los resultados de búsqueda de Google como el contenido de TikTok, pudimos comparar mensajes formales de salud con el contenido informal que los jóvenes suelen consumir en el día a día", dijo la investigadora principal Eleanor Bray, investigadora asociada en la UEA.

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"Lo que más llamó la atención fue cómo se aborda de forma inconsistente el vapeo ilícito en todas las plataformas", dijo Bray en un comunicado de prensa. "En TikTok, los productos ilegales a veces se glamurizaban activamente, con los vendedores comercializando dispositivos mediante acuerdos de 'paquetes' diseñados para evadir la verificación de edad."

Ward está preocupado de que los jóvenes puedan encontrar estos vídeos más atractivos que la información precisa pero seca sobre el vapeo que ofrece en las webs de salud y educación.

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"Cuando la información precisa es difícil de encontrar o resulta poco atractiva, los jóvenes pueden recurrir en cambio a contenido más atractivo pero también más engañoso, especialmente en plataformas de vídeo de rápido crecimiento como TikTok", afirmó.

Las organizaciones de salud pública podrían considerar un enfoque similar, publicando contenido llamativo e interesante en TikTok que atraiga mejor a los jóvenes, dijo Bray.

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"El mensaje de salud pública tiene más probabilidades de ser efectivo cuando funciona con los jóvenes y las plataformas que ya utilizan", señaló. "Para proteger a los jóvenes públicos, necesitamos información en línea que no solo sea precisa, sino también accesible, atractiva y relevante para su vida cotidiana."

Más información

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. informan más sobre el uso de cigarrillos electrónicos entre los jóvenes.

FUENTES: Comunicado de prensa de la Universidad de East Anglia, 31 de mayo de 2026; Adicción, 31 de mayo de 2026