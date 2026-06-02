Por qué el conurbano bonaerense es un fenómeno único en el mundo: la explicación de un especialista en desarrollo urbano

Trece millones de personas en el 0,4% del territorio nacional. Una concentración que no tiene equivalente en Tokio, El Cairo ni São Paulo. El conurbano bonaerense no es una periferia de Buenos Aires ni un suburbio en expansión: es, según el economista Bautista Pino, un fenómeno urbano sin precedentes en el mundo y el mayor desafío estratégico que enfrenta la Argentina. Así lo sostuvo en una entrevista con Infobae a la Tarde, donde analizó la identidad conurbana, los desafíos de movilidad y la necesidad de repensar la gestión local.

El conurbano bonaerense y su densidad sin igual

“Si uno mira El Cairo, Tokio, San Pablo o México D.F., en ningún lugar el 36% de la población se concentra en el 0,4% del territorio nacional. Eso sí pasa en el conurbano bonaerense”, destacó Pino. El economista aclaró que esa proporción excluye a la Ciudad de Buenos Aires y refiere exclusivamente a los trece millones de habitantes del conurbano.

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La comparación con otras megalópolis es elocuente: “Tokio reúne el 29% de la población japonesa, pero acá la proporción es mucho mayor”. Lejos de verlo solo como un problema, Pino planteó una lectura más amplia: “El conurbano puede verse como problema o como oportunidad. Es el gran desafío estratégico que debe resolver la Argentina”.

La densidad poblacional del conurbano bonaerense supera a la de Tokio (EFE/Franck Robichon)

A esa densidad se suma una identidad propia y difícil de reducir. “El conurbano produce un sentido de pertenencia propio, una manera de hablar, de comer, de salir”, sostuvo, y advirtió que la mirada externa muchas veces simplifica una realidad mucho más compleja.

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Crecimiento desparejo, anillos urbanos y movilidad: los factores estructurales

El conurbano no crece de manera uniforme. Según Pino, está dividido en tres anillos con dinámicas muy distintas: “El primer cordón crece al 5,3%, el segundo al 13% y el tercer cordón al 23,5%. El tercer cordón está creciendo tres veces más rápido que el primero”.

El problema es que ese crecimiento va en la dirección equivocada: “Estamos llevando población a zonas con peor infraestructura, que requieren más inversión y tienen menos oportunidades de movilidad y empleo”, advirtió. Un ejemplo concreto ilustra la dificultad cotidiana: viajar en transporte público de Burzaco a la Universidad de La Matanza puede llevar más de dos horas, aunque ambos puntos están a pocos kilómetros de distancia.

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El conurbano bonaerense concentra al 36% de la población argentina en apenas el 0,4% del territorio nacional, superando a grandes megalópolis mundiales (Infobae en Vivo)

La estructura social del tercer cordón también tiene su lógica particular. “En una cuadra podés tener un caserón y una vivienda humilde. La dinámica es country-villa, producto de la sobreregulación del suelo”, remarcó.

Intendentes, autonomía y tensiones de gestión en el conurbano

Para Pino, los intendentes son actores centrales en cualquier transformación urbana: “Tienen la capacidad de cambiar la norma madre, pero todo debe pasar por la provincia y por una ley que va a cumplir 50 años”. Esa dependencia tiene consecuencias fiscales concretas: “La provincia de Buenos Aires es la que más aporta y la que menos recibe; los municipios son hiperdiscriminados”.

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La desigualdad entre municipios vecinos también es llamativa. Pino recordó el caso de Berazategui, cuyo intendente Mussi —en el cargo desde 1987— logró evitar la expansión de villas dentro del distrito, mientras que en Quilmes y Varela los barrios populares sí crecieron. “Sin coordinación, los problemas persisten más allá de los límites políticos”, resumió.

El desarrollo estratégico del conurbano bonaerense exige repensar la autonomía metropolitana y abordar los desafíos urbanos, demográficos y productivos que enfrenta la región (NA)

En ese marco, cobran fuerza las propuestas de autonomía metropolitana: que el conurbano y la Ciudad de Buenos Aires tengan un gobierno propio y salgan de la órbita provincial.

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Pino cerró con una síntesis de los tres grandes frentes que enfrenta la región: “La tensión urbana —cómo lograr una ciudad compacta—, la demográfica —con diferencias de natalidad entre cordones— y la productiva, ligada a la apertura económica y el rol industrial del área”.

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