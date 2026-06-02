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Panamá genera miles de nuevos puestos, aunque la mayoría no son permanentes

Las estadísticas reflejan un repunte de la actividad económica sin que se recupere plenamente el dinamismo laboral previo a la pandemia

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Obra de construcción en República Dominicana con múltiples trabajadores, una pala cargadora amarilla, pilas de materiales, andamios y palmeras bajo un cielo azul claro.
Las contrataciones por obra determinada crecieron impulsadas por actividades vinculadas a proyectos específicos y construcción. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Panamá registró 112,552 nuevos contratos de trabajo entre enero y abril de 2026, un aumento de 20.5% en comparación con los 93,427 contabilizados durante el mismo período del año anterior, según estadísticas del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) recopiladas por la Contraloría General de la República.

El resultado representa 19,125 contratos adicionales en apenas un año y marca uno de los mejores desempeños observados desde la pandemia.

Las cifras muestran que abril cerró con 28,418 contratos registrados, frente a los 26,283 reportados en abril de 2025, lo que equivale a un crecimiento interanual de 8.1%.

Aunque el incremento fue menor al observado en marzo, cuando los contratos aumentaron 56.8% respecto al mismo mes del año anterior, el comportamiento confirma una tendencia positiva en el mercado laboral formal durante los primeros cuatro meses del año.

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Al sumar las cifras de la sede central y las oficinas regionales del Mitradel, los contratos definidos continúan siendo la modalidad más utilizada por las empresas. Entre enero y abril de 2026 se registraron 61,746 contratos definidos, frente a 50,092 durante el mismo período de 2025, un aumento de 23.3%.

Mujer en traje de negocios sentada en un banco con una caja de cartón que contiene pertenencias personales y una carta de despido. Fondo urbano borroso.
El desempleo en Panamá aumentó de 9.7% en 2024 a 10.4% en 2025, según cifras oficiales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los contratos definidos son aquellos que establecen desde el inicio una fecha de terminación de la relación laboral. Generalmente son utilizados para cubrir necesidades temporales de las empresas, temporadas de alta demanda, reemplazos de personal o actividades con una duración previamente establecida.

La segunda modalidad más frecuente fue la contratación por obra determinada. Entre enero y abril se contabilizaron 25,152 contratos bajo esta figura, frente a 20,297 registrados durante igual período de 2025, lo que representa un incremento de 23.9%.

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Este tipo de contrato suele utilizarse principalmente en actividades vinculadas a la construcción, ingeniería, infraestructura y otros proyectos cuya duración está ligada a la culminación de una obra específica.

Una vez concluido el proyecto para el cual fue contratado el trabajador, finaliza la relación laboral.

Por su parte, los contratos indefinidos alcanzaron 25,654 entre enero y abril de 2026, frente a los 23,038 reportados durante el mismo período del año anterior, equivalente a un crecimiento de 11.4%.

Primer plano de dos personas dándose la mano sobre un escritorio de madera. Un documento de "Employment Contract" con firmas y un bolígrafo yacen en la mesa.
Las contrataciones registradas en 2026 todavía se mantienen por debajo de los niveles observados antes de la pandemia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los contratos indefinidos son considerados los de mayor estabilidad laboral debido a que no establecen una fecha de finalización y permanecen vigentes mientras subsista la relación entre empleador y trabajador. Aunque crecieron durante el período analizado, lo hicieron a un ritmo menor que los contratos definidos y por obra determinada.

Las estadísticas muestran además que la mayor parte de los contratos continúa concentrándose en la sede central del Mitradel, donde se registraron 59,884 contratos durante el primer cuatrimestre de 2026.

Las oficinas regionales reportaron otros 52,668 contratos. Ambos segmentos reflejaron un crecimiento acumulado de 20.5% frente al mismo período del año anterior.

Sin embargo, la comparación con los niveles previos a la pandemia muestra que el mercado laboral formal aún no recupera completamente el dinamismo que tenía hace varios años. Entre enero y abril de 2019 se registraron 134,485 contratos de trabajo en Panamá.

La cifra actual de 112,552 contratos representa 21,933 contratos menos que los observados durante ese período, una reducción de 16.3%.

Vista trasera de un hombre con traje oscuro de pie frente a una gran ventana, observando la Bahía de Panamá y el horizonte de rascacielos al atardecer.
El mercado laboral panameño enfrenta el desafío de generar más empleos permanentes y reducir la informalidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aumento en la contratación formal ocurre en un contexto en el que el mercado laboral panameño continúa enfrentando desafíos importantes. Los resultados de la Encuesta de Mercado Laboral divulgada por el Instituto Nacional de Estadística y Censo mostraron que la tasa de desempleo aumentó de 9.7% en 2024 a 10.4% en 2025, reflejando las dificultades que todavía enfrenta una parte de la población para incorporarse al mercado laboral.

A ello se suma el crecimiento de la informalidad. Las cifras oficiales indican que cerca del 49% de la población ocupada no agrícola trabaja en condiciones de informalidad, sin acceso pleno a prestaciones laborales ni a la protección que brinda un contrato formal registrado ante las autoridades.

Estos indicadores reflejan que, aunque se están generando nuevos contratos formales, una parte importante de la fuerza laboral continúa desarrollando actividades fuera de los mecanismos tradicionales de contratación.

El desafío para la economía no solo consiste en crear nuevos puestos de trabajo, sino también en trasladar trabajadores desde la informalidad hacia empleos con mayores niveles de protección y estabilidad.

Un grupo de personas trabaja en una oficina de planta abierta con luz natural. Varios individuos usan laptops en escritorios, con un ambiente de productividad.
Los contratos indefinidos aumentaron durante el período, aunque a un ritmo menor que las modalidades temporales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La evolución observada durante 2026 apunta a una mayor actividad económica en sectores que demandan mano de obra temporal y contratación asociada a proyectos específicos.

El fuerte crecimiento de los contratos definidos y por obra determinada parece respaldar esa tendencia, mientras que el incremento más moderado de los contratos indefinidos refleja una mayor cautela empresarial al momento de asumir compromisos laborales permanentes.

El comportamiento de marzo también llamó la atención. Durante ese mes se registraron 31,516 contratos, la cifra mensual más alta del primer cuatrimestre y un aumento de 56.8% frente a marzo de 2025. Parte de ese desempeño podría estar relacionado con la ejecución de proyectos de construcción, servicios y actividades comerciales que demandaron contrataciones adicionales.

A pesar de la mejora observada en los registros del Mitradel, especialistas en empleo han advertido que la recuperación del mercado laboral panameño no depende únicamente del aumento en el número de contratos, sino también de la calidad y estabilidad de los puestos de trabajo generados. En ese contexto, el comportamiento de los contratos indefinidos continuará siendo uno de los indicadores más observados durante el resto del año.

Los 112,552 contratos registrados hasta abril representan el nivel más alto para un primer cuatrimestre desde 2022 y muestran una aceleración significativa respecto a 2025.

Sin embargo, las cifras también evidencian que el mercado laboral panameño todavía se encuentra por debajo de los niveles observados antes de la pandemia y enfrenta el reto de reducir simultáneamente el desempleo y la informalidad que afectan a una parte importante de la población económicamente activa.

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