La felicidad de Rocío Robles por el acercamiento de Araceli González y Adrián Suar: “La familia es lo primero”

La modelo habló acerca de la nueva etapa que está viviendo su pareja con su expareja luego de años de tensión (Video: Intrusos-América TV)

El lunes 1 de junio, la avenida Corrientes fue escenario de un reencuentro que pocos esperaban: Araceli González apareció en el estreno de Sottovoce, la obra que protagoniza Adrián Suar, junto a Flor Torrente, su hija mayor, y Toto, el hijo que la ex pareja tiene en común. También estaba presente Rocío Robles, la actual pareja de Suar.

El reencuentro llegó después de años de conflicto entre González y Suar, una tensión que se había hecho más visible cuando Araceli lloró en vivo en el programa de Mirtha Legrand al recordar la separación. Ese momento había marcado un quiebre público en la relación entre los dos.

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Antes de que se produjera el cruce, Rocío habló ante las cámaras de Intrusos (América TV) y se mostró tranquila ante la posibilidad de encontrarse con la expareja de Suar. “Bien, muy bien, muy tranquila”, dijo cuando le preguntaron por la relación con el histórico productor de novelas argentinas.

Cuando el cronista quiso saber si ya se había cruzado alguna vez con Araceli, Robles no esquivó la pregunta. “No he tenido el placer. Con Toto sí, buena onda”, respondió. Y fue más allá: “Me pone muy contenta esta situación, muy contenta, porque son familia y uno con la familia siempre tiene que estar bien”. La modelo subrayó que esa frase no era solo un lugar común. “La familia es lo primero, es una frase hecha, pero realmente para mí es lo más lindo y me pone muy contenta y sé que a él lo pone muy contento también”, afirmó.

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Rocío se mostró feliz por la buena onda entre Adrián y Araceli luego de años enfrentados (RSFotos)

Ante la pregunta de si pensaba colaborar con esa buena onda, fue directa: “Obvio, granito de arena que pueda aportar en ese sentido, siempre”. Sobre el encuentro con Araceli que se avecinaba esa noche, Robles lo anticipó con naturalidad: “Nunca me la crucé, pero hoy va a suceder, esperemos”.

Y sucedió. El cruce entre Robles y González finalmente se produjo esa misma noche en la avenida Corrientes, lejos de los flashes y de las cámaras presentes en el lugar. La propia actriz de Guapas se mostró sonriente, relajada y dispuesta a hablar del proceso de reconciliación con Suar, del rol de Toto y del presente con su pareja, Fabián Mazzei.

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Araceli González y Toto Kirzner fueron a ver a Adrián Suar al teatro (Gentileza Prensa)

“Por suerte estamos muy bien disfrutando de este momento, revinculándonos como familia, así que muy bien”, respondió Araceli cuando le preguntaron cómo estaba hoy el vínculo con Suar. Sobre quién dio el primer paso en este acercamiento, no dudó: “Yo lloro y avanzo, es así. Lo di. Creo que es el trabajo de muchos años, ¿viste? No es que uno de golpe hace las cosas. Hace de golpe después de trabajar mucho en uno. Así es”.

La actriz contó que el proceso de acercamiento no fue repentino, sino el resultado de un trabajo interno y conversaciones profundas. También relató que la invitación para el estreno vino directamente del productor teatral, tras una cena emotiva: “Tuvimos una cena preciosa los tres, nos reímos mucho, fue muy emocionante y ahí nos invitó a venir a todos”.

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Consultada sobre si la unión fue por todos o por algo puntual, Araceli explicó que, en lo personal, tomó la iniciativa por su hijo. “No quiero preguntas más incómodas para él en su vida”, afirmó, en referencia a Toto Kirzner. La actriz remarcó la importancia de dar un paso al costado con los conflictos para priorizar el bienestar familiar: “Estamos en nuestro lugar también, ¿no? Es como que uno se va apartando con los conflictos, pero ahora es un momento muy lindo”.

Acerca de la presencia de Fabián Mazzei, Araceli aclaró que no la acompañó esa noche porque tenía otro compromiso: “Fabi hoy tuvo la presentación de Disney, pero él va a estar en el estreno de Toto en agosto”. Ante la pregunta sobre el presente de la pareja, fue contundente: “Hermoso, hermoso”, y sumó que Fabián estaba invitado, pero que consideraron que esa noche era especial para el núcleo familiar ensamblado con Suar y sus hijos: “Vamos de a poco, ¿no? Si no, ya los ravioles el domingo. Vamos de a poco, vamos de a poco”.

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