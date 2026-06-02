Honduras declara obligatoria la vacuna contra el sarampión

El gobierno ordena vacuna contra sarampión para quienes salgan de Honduras (FOTO: SESAL Honduras)

La Secretaría de Salud informó este martes que será obligatoria la vacunación contra el sarampión para todo ciudadano hondureño que viaje a países con circulación activa del virus. La medida fue adoptada ante el riesgo epidemiológico regional y la confirmación de casos importados en el país.

Según la disposición oficial, la medida entra en vigor a partir de su firma y deberá ser publicada en el diario oficial La Gaceta. Desde su implementación, toda persona hondureña que viaje a países con circulación activa del virus deberá presentar su comprobante oficial de vacunación contra el sarampión, ya sea por vía aérea, terrestre o marítima.

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Las autoridades indicaron que este control será verificado en puestos migratorios y aduaneros como parte de las acciones para reducir el riesgo de reintroducción del virus en el país.

En Honduras, la Secretaría de Salud reconoció que la cobertura de vacunación contra el sarampión está por debajo del 95% recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), umbral necesario para garantizar la inmunidad colectiva y prevenir brotes sostenidos.

Alcance de la medida

Ese nivel de cobertura incrementa la vulnerabilidad del país ante posibles cadenas de transmisión derivadas de casos importados, especialmente en zonas urbanas de alta movilidad y regiones fronterizas con flujo constante de personas.

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La decisión que abarca un contexto de alerta regional por brotes registrados en Guatemala, México, Estados Unidos y Canadá, donde las autoridades de salud reportaron un aumento de casos por la alta capacidad de transmisión del virus.

La Secretaría de Salud también estableció protocolos para identificar posibles casos al ingreso al territorio nacional. Toda persona que presente síntomas compatibles con sarampión, principalmente fiebre alta y erupción cutánea, deberá ser evaluada de inmediato en un establecimiento de salud.

Los lineamientos también establecen que los casos sospechosos deberán permanecer en aislamiento preventivo hasta que la enfermedad sea descartada mediante pruebas de laboratorio, en coordinación con el sistema nacional de vigilancia epidemiológica.

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Los viajeros que incumplan la obligatoriedad de la vacuna podrían enfrentar sanciones en los controles migratorios.

Aunque la institución no detalló en este comunicado el número de casos importados confirmados en el país ni su distribución por departamentos, reiteró que la vigilancia epidemiológica se mantiene activa en todo el territorio nacional para la detección oportuna de casos sospechosos.

Vigilancia en fronteras

El aumento de casos en la región generó preocupación entre las autoridades sanitarias por la facilidad con la que el sarampión puede reintroducirse en países donde la cobertura de vacunación no es óptima.

Autoridades sanitarias hondureñas refuerzan la protección de la salud pública nacional mediante la vacunación obligatoria.

La Secretaría de Salud reiteró que la vacuna contra el sarampión es segura, gratuita y eficaz, y continúa siendo la principal herramienta de prevención frente a la enfermedad.

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También llamó a la población a completar los esquemas de vacunación, especialmente en niños, adolescentes y adultos que no cuenten con dosis documentadas, como parte de una estrategia nacional para fortalecer la protección colectiva.

“La vacunación es una responsabilidad y una acción fundamental para proteger la vida de todos los hondureños”, subrayó la institución sanitaria.

El sarampión es una enfermedad viral contagiosa que puede propagarse rápidamente por el aire y el contacto directo, y causar complicaciones graves como neumonía, encefalitis e incluso la muerte, principalmente en niños pequeños, personas no vacunadas y poblaciones vulnerables.