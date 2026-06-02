Los diez cambios en los dorsales de la selección argentina para el Mundial 2026: el único campeón que tendrá otro número

Los cambios en los dorsales de la selección argentina para el Mundial 2026

La selección argentina afina detalles para defender su título de campeón en la Copa del Mundo 2026 y Lionel Scaloni ya confirmó a los 26 futbolistas que estarán presentes en el Mundial. No obstante, el entrenador utilizará los dos amistosos (Honduras e Islandia) junto con los entrenamientos para exigir al máximo a los jugadores y así poder evaluar si aquellos que llegaron a Estados Unidos con alguna molestia física podrán ser parte del plantel.

Luego de la confirmación de la lista, que se dio a conocer el pasado 28 de mayo, también se revelaron los dorsales que utilizarán cada jugador albiceleste, con algunas modificaciones respecto al último Mundial de Qatar en 2022. El único de los citados que cambiará su número de camiseta respecto a la cita pasada en Medio Oriente será Lisandro Martínez, quien portó el 25 y en Estados Unidos utilizará el 6, que quedó vacante de Germán Pezzella.

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La camiseta número 25 que ahora deja el defensor del Manchester United será vestida por Facundo Medina, jugador del Olympique de Marsella que hará su debut en una Copa del Mundo.

Otros de los cambios en los dorsales tienen que ver con otros debutantes en el Mundial que reemplazarán a otros campeones del mundo que ya no están en la órbita de Scaloni, ya sea por decisión personal o del entrenador. El número que más impacta es el 11 que lució Ángel Di María en la última década. El Fideo había anunciado tras ganar la Copa América en Estados Unidos que no volvería a ser parte de la Albiceleste y su camiseta la tendrá Giovani Lo Celso, otro de los que estuvo cerca de jugar en Qatar 2022, pero que fue imposibilitado por una lesión.

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En el arco, Juan Musso llevará la camiseta N°1 que dejó vacante Franco Armani, otro de los campeones que anunció su retiro de la Selección. Además, Leonadro Balerdi utilizará la N°2 de Juan Foyth, Valentín Colo Barco llevará la N°8 del Huevo Marcos Acuña, Nicolás González tendrá la N°15 que utilizó Ángel Correa, Giuliano Simeone lucirá la N°17 que tenía Alejandro Papu Gómez, Nico Paz la N°18 de Guido Rodríguez y el Flaco José Manuel López la N°21 de Paulo Dybala.

Lionel Scaloni, entrenador de la selección argentina, en conferencia de prensa (REUTERS/Agustin Marcarian)

Los dorsales de los jugadores de la selección argentina en el Mundial 2026:

Juan Musso (Atlético de Madrid) Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella) Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon) Gonzalo Montiel (River Plate) Leandro Paredes (Boca Juniors) Lisandro Martínez (Manchester United) Rodrigo De Paul (Inter Miami) Valentín Barco (Racing Club Estrasburgo) Julián Álvarez (Atlético de Madrid) Lionel Messi (Inter Miami) Giovani Lo Celso (Real Betis) Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella) Cristian Romero (Tottenham Hotspur) Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen) Nicolás González (Atlético de Madrid) Thiago Almada (Atlético de Madrid) Giuliano Simeone (Atlético de Madrid) Nicolás Paz (Calcio Como 1907) Nicolás Otamendi (Benfica) Alexis Mac Allister (Liverpool) José Manuel López (Palmeiras) Lautaro Martínez (Inter Milán) Emiliano Martínez (Aston Villa) Enzo Fernández (Chelsea) Facundo Medina (Olympique de Marsella) Nahuel Molina (Atlético de Madrid)