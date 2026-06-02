El técnico de Portugal reveló el “número mágico” para que Cristiano Ronaldo gane el Mundial: “Puede traer algo bueno”

El entrenador de Cristiano Ronaldo explicó por qué el N° 6 anticipa que le puede ir bien a su seleccionado

Roberto Martínez, seleccionador de Portugal, tiene una creencia que va más allá del trabajo táctico: la numerología. El técnico español la invocó en una entrevista con el programa Grande Entrevista del canal RTP, para trazar una línea entre los grandes momentos históricos del fútbol portugués y el año en que se disputará el próximo Mundial FIFA 2026. Sus palabras desataron una ola de confianza en el plantel que lidera Cristiano Ronaldo y en los simpatizantes lusos.

El argumento de Martínez descansa sobre tres fechas. En 1966, Eusébio condujo a Portugal a su mejor actuación en una Copa del Mundo, con 9 goles en el torneo. Cuatro décadas después, en 2006, la selección lusitana volvió a brillar y llegó a semifinales. Y en 2016, el equipo levantó la Eurocopa en Francia. Los tres años comparten el mismo dígito: el 6. Y 2026 no es la excepción.

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“Creo mucho en la numerología y creo que el seis puede traer algo muy bueno para el grupo. En 2016, Portugal ganó la Eurocopa; en el 66 fue el mejor resultado con los nueve goles de Eusébio, y en 2006 también se llegó a semifinales. Entonces creo que el seis es el momento de alcanzar aquello que Portugal merece y mucho”, afirmó Martínez en declaraciones al canal RTP.

La secuencia que traza el seleccionador abarca seis décadas de fútbol portugués y presenta al número 6 como un hilo conductor de sus actuaciones más destacadas en competencias internacionales. Cada veinte años, aproximadamente, Portugal protagonizó una actuación de alto nivel, y el técnico enmarca el Mundial de 2026 dentro de ese patrón.

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Martínez presentó la lista de convocados para el torneo el 19 de mayo. El plantel incluye a Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Rúben Neves, Bernardo Silva, João Félix y Rafael Leão, entre otras figuras del fútbol internacional. La calidad del plantel generó que muchos especialistas, entrenadores y ex jugadores ubicaran a Portugal entre los candidatos al título.

Cristiano y Roberto Martínez, en el festejo por el título en la Nations League (REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Portugal integrará el Grupo H junto a la República Democrática del Congo, Uzbekistán y Colombia. Su debut será el 17 de junio ante el conjunto africano en el NRG Stadium de Houston, Texas.

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Sobre el duelo ante el conjunto sudamericano, que aparece como el otro gran candidato a obtener la zona, el seleccionador fue cauteloso. “Los partidos amistosos nos permiten ajustar ideas y evaluar al equipo. No comparto la relevancia que se le otorga al duelo frente a Colombia. En una Copa del Mundo no existen clasificaciones ni equipos favoritos”, declaró Martínez en la conferencia de prensa posterior a la presentación de la nómina.

El segundo partido de Portugal, también en Houston, se disputará el 23 de junio ante Uzbekistán. El choque ante Colombia, en tanto, se desarrollará el 27 de junio en el Hard Rock Stadium de Miami.

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Cristiano Ronaldo, de 41 años, disputará su sexto Mundial (su primera participación ocurrió en Alemania 2006) en busca del último gran título que le falta. Hasta el momento, el Bicho ostenta una Eurocopa y dos Nations League con su combinado nacional.