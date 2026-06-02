Una participante de Gran Hermano causó preocupación al robar un pedazo de pan y comerlo a escondidas en el baño

Luana Fernández come un trozo de pan mientras está sentada en el inodoro del baño de Gran Hermano: Generación Dorada, y generó polémica por la comida que tienen los participantes del reality

En medio de Gran Hermano: Generación Dorada, la preocupación creció cuando Luana Fernández fue captada en una escena insólita. Robó pan, lo llevó al baño y lo consumió sentada sobre el inodoro, justificando a cámara que no toleraría pasar hambre.

Luana, participante del reality que se hizo conocida por la viralización de un video subido de tono para una plataforma para adultos, escondió un trozo de pan en su bolsillo y se refugió en el baño. Ahí, lo partió y comenzó a comerlo con ansiedad. Fue interrumpida por un golpe en la puerta, lo que la llevó a gritar “¡está ocupado!“, apresurarse a masticar y a ocultar el sobrante en un sobre con cierre, luego de observar que si se lo guardaba en el bolsillo, ”lo van a ver".

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Luego, mirando desafiante a la cámara, se rió afirmó: “Si no me dejan comer, voy a robar. Así de corta. Yo de hambre no me voy a cagar. Porque ellos ayer se comieron las cucharadas más grandes de helado. Porque a Yipio ayer le puso un pollo así gigante. Yo veo esas cosas". Para encubrir su acto, la joven sacudió las migas de su ropa y accionó el botón del inodoro antes de salir del baño.

Gran Hermano ya ha registrado múltiples conflictos por la falta de comida. En abril, el presupuesto para los alimentos fue recortado al 50% en castigo por infracciones, según las reglas del programa, lo que ha intensificado la tensión y provocado conductas extremas como la de Fernández. Los participantes deben gestionar recursos escasos, y cualquier acción individual puede desencadenar peleas o sanciones.

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La participante de Gran Hermano, Luana Fernández, fue captada comiendo pan sentada en el inodoro

El impacto de la falta de comida en la casa de Gran Hermano

La convivencia en la casa se volvió desafiante por la escasez de alimentos y la presión de la competencia. Desde el inicio del ciclo, las discusiones sobre la organización y el cuidado de la comida han sido constantes.

Andrea del Boca, una de las voces más firmes dentro del programa, expresó su disgusto: “Es no pensar en el otro, es me cag... en el otro”, declaró a Yipio mientras criticaba la falta de conciencia y el desperdicio de comida guardada fuera de la heladera. Según la actriz, errores como no prever las preferencias alimentarias complican la armonía: “Por ejemplo, yo no sabía que Sol no come carne. Entonces, el día que vamos a hacer milanesas, pensemos en otra cosa para la persona que no puede comer carne”.

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La irregular administración de los recursos genera sentimientos de injusticia y vulnera acuerdos internos. El propio formato del reality, al limitar los suministros, incrementa el estrés y da lugar a situaciones como la protagonizada por Luana Fernández en el baño. Esta presión alimentaria pone a prueba constantemente los límites de los concursantes.

Peleas y sanciones por conflictos alimentarios en otras ediciones recientes

En ediciones recientes, la manipulación indebida de la comida desató sanciones graves. Catalina Gorostidi y Gabriela Gianatassio fueron penalizadas tras alterar intencionadamente la comida de Tato Algorta, quien, debido a una condición médica, no puede consumir gluten. Las acciones pusieron en riesgo su salud, lo que condujo a que Catalina fuera enviada a placa y perdiera su liderazgo en la competencia, de acuerdo con lo comunicado por la producción a Infobae.

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Las peleas por el flan también marcaron la temporada. La división desigual de las porciones provocó la protesta de Yanina Zilli (“¿Dónde está mi flan?”) y el justificativo de Manu Ibero, responsable de la preparación: “Si a mí me dan el criterio para fijar las cosas, yo sé que el flan no iba a afectar a todas las otras comidas que nosotros teníamos en la semana”, sostuvo. Estos desacuerdos revelaron la incapacidad de los participantes para llegar a consensos y la desconfianza persistente sobre la administración de los alimentos.

La falta de equidad en el reparto afectó especialmente a algunos concursantes. Cinzia Francischiello rompió en llanto tras quedarse sin su porción de carne al horno: “Yo cuando tengo hambre no puedo pensar”, confesó entre lágrimas, apoyada por sus compañeros. Este incidente, al que denominaron “carnegate”, demostró cómo pequeños descuidos pueden transformar la convivencia en un terreno de tensión y alianzas temporales.

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Luana Fernández, la participante de Gran Hermano Generación Dorada que robó un pedazo de pan y lo comió en el baño

Los alimentos para personas con dietas especiales generaron nuevos choques. Recientemente, Andrea del Boca y Nenu López reprocharon la transgresión de la norma sobre productos “sin TACC” tras una confusión de Tati Luna: “Con la salud no se jode”, advirtió la actriz. López subrayó: “Errores comete todo el mundo... pero que no jueguen con una enfermedad, porque me parece un tema superdelicado”.

Tati Luna defendió su accionar, argumentando que fue un error sin intención y que el paquete estaba abierto y al alcance de todos: “Nunca actué con mala intención... las comí porque tenía ganas de tomar un té, abrí ese cajón y como sabía que acá todo el mundo esconde cosas… estaba completamente abierto el paquete. Agarré dos y me senté”. A pesar de los intentos por aclarar, la situación dividió aún más a los grupos y reflejó cómo el acceso a la comida es fuente de conflicto y sensibilidades dentro de la competencia.

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En la rutina diaria de Gran Hermano: Generación Dorada, cada alimento puede convertirse en motivo de disputa. La resolución de estos conflictos determina la estabilidad emocional y la convivencia, mostrando que el verdadero desafío no está solo en el juego sino en administrar lo más básico para el grupo.