Las perlitas de las listas oficiales del Mundial: el más alto, el más bajo, el más veterano y la marca que romperá Scaloni

La FIFA publicó las planillas oficiales de los 48 seleccionados que competirán en la Copa del Mundo y esto hizo que se dispararan varias curiosidades referidas a las características de cada uno de los protagonistas. Obviamente se destacaron los más altos, los más bajos, los más jóvenes y veteranos. ¿Qué puesto ocupan Lionel Messi y Cristiano Ronaldo entre los jugadores más experimentados? ¿Quién será la promesa de menor edad? ¿A qué “bestia” de 205 centímetros enfrentará Argentina en la fase de grupos?
Si bien Cristiano Ronaldo, en el que será su sexto Mundial, asoma como uno de los más veteranos, el portugués quedó en el segundo lugar ya que el arquero escocés Craig Gordon, nacido en 1982, será el más viejo de la Copa del Mundo con nada menos que 43 años. El guardameta de Heart Of Midlothian se ubica en el tope dentro de este rango. Leo Messi, capitán nacional, quedó undécimo junto a varios categoría 87.
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La Pulga, junto a Giovani Lo Celso, son los más bajos de la Scaloneta: miden 1,70. Los siguen Thiago Almada (1,71), Nicolás Tagliafico y Valentín Barco (1,72). Sin embargo, los argentinos le sacan varios centímetros de ventaja al panameño César Yanis, que con apenas 1,60cm, altura que tenía Diego Armando Maradona, será el más diminuto de la Copa Mundial.
En cuanto al rubro de imponentes, Argentina se enfrentará al arquero austríaco Florian Wiegele, que ataja en el Viktoria Plzen de República Checa. Este portero mide 205 centímetros y es, por lejos, el jugador más alto de la próxima Copa del Mundo. La bestia austríaca le saca varios centímetros a Stjepan Radeljic (Bosnia y Herzegovina), Álvaro Montero (Colombia) y Dan Burn (Inglaterra), que están en 2,01. En la Albiceleste, los más espigados son el Dibu Martínez (1,95), Juan Musso (1,93), José López (1,90), Gerónimo Rulli (1,89) y Leonardo Balerdi (1,88).
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Además, el entrenador Lionel Scaloni será uno de los cinco entrenadores que repetirán asistencia con la misma selección que compitieron en Qatar 2022. El Gringo se suma a Zlatko Dalic (Croacia), Didier Deschamps (Francia), Hajime Moriyasu (Japón) y Murat Yakin (Suiza). Será la primera vez en 36 años que Argentina mantendrá a su DT en citas sucesivas. La última vez sucedió con Carlos Salvador Bilardo (México 1986 e Italia 1990).
El oriundo de Pujato también es uno de los cinco técnicos más jóvenes. Con 48 años, está por detrás de Pape Thiaw (Senegal), Sebastián Beccacece (Ecuador), Emerse Faé (Costa de Marfil) y Julian Nagelsmann, quien dirigirá su primera Copa del Mundo con Alemania a la edad de 38 años.
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Por último, el fútbol argentino aportará 19 nombres al principal evento de este año en materia futbolística. Los nombres de Leandro Paredes y Gonzalo Montiel resaltan en la nómina, y se suman al flamante refuerzo de River Plate, Nicolás Otamendi y el goleador de Independiente, Gabriel Ávalos.
Los futbolistas más altos:
Florian Wiegele (Austria) 205cm
Stjepan Radeljic (Bosnia y Herzegovina) 201cm
Álvaro Montero (Colombia) 201cm
Dan Burn (Inglaterra) 201cm
Mike Penders (Bélgica) 200cm
Thibaout Courtois (Bélgica) 199cm
Tomas Chory (República Checa) 199cm
Altay Bayindir (Turquía) 198cm
Matt Freese (Estados Unidos) 198cm
Kristoffer Ajer (Noruega) 198cm
Mory Diaw (Senegal) 197cm
Sphephelo Sithole (Sudáfrica) 197cm
Jacob Widell Zetterstrom (Suecia) 197cm
Gustaf Nilsson (Suecia) 197cm
James Trafford (Inglaterra) 197cm
Jerome Opoku (Ghana) 197cm
Los futbolistas más bajos:
César Yanis (Panamá) 160cm
Marcelo Flores (Canadá) 164cm
Jeremy Antonisse (Curazao) 164cm
Nestory Irankunda (Australia) 165cm
Noah Sadiki (Congo) 165cm
Parfait Guiagon (Costa de Marfil) 165cm
Alberto Quintero (Panamá) 165cm
Alejandro Romero Gamarra (Paraguay) 165cm
Los futbolistas más jóvenes:
Gilberto Mora (México) 14 octubre 2008
Hugo Sochurek (República Checa) 7 junio 2008
Lennart Karl (Alemania) 22 febrero 2008
Ibrahim Mbaye (Senegal) 24 enero 2008
Hamza Abdelkarim (Egipto) 1 enero 2008
Los futbolistas más veteranos:
Craig Gordon (Escocia) 31 diciembre 1982
Cristian Ronaldo (Portugal) 5 febrero 1985
Guillermo Ochoa (México) 13 julio 1985
Luka Modric (Croacia) 9 septiembre 1985
Edin Dzeko (Bosnia y Herzegovina) 17 marzo 1986
Manuel Neuer (Alemania) 27 marzo 1986
Vozinha (Cabo Verde) 3 junio 1986
Fernando Muslera (Uruguay) 16 junio 1986
Nagatomo (Japón) 12 septiembre 1986
Hernán Galíndez (Ecuador) 30 marzo 1987
Lionel Messi (Argentina) 24 junio 1987
Tim Ream (Estados Unidos) 5 octubre 1987
Weverton (Brasil) 13 diciembre 1987
Alberto Quintero (Panamá) 18 diciembre 1987
Los jugadores convocados del fútbol argentino:
Nicolás Otamendi (River Plate - Argentina)
Gonzalo Montiel (River Plate - Argentina)
Matías Galarza Fonda (River Plate - Paraguay)
Juan Fernando Quintero (River Plate - Colombia)
Kevin Castaño (River Plate - Colombia)
Kendry Páez (River Plate - Ecuador)
Matías Viña (River Plate - Uruguay)
Leandro Paredes (Boca Juniors - Argentina)
Santiago Arias (Independiente - Colombia)
Gabriel Ávalos (Independiente - Paraguay)
Orlando Gill (San Lorenzo - Paraguay)
Jordy Caicedo (Huracán - Ecuador)
Hernán Galíndez (Huracán - Ecuador)
Fernando Muslera (Estudiantes de La Plata - Uruguay)
Álvaro Montero (Vélez - Colombia)
Jáminton Campaz (Rosario Central - Colombia)
Alejandro Maidana (Talleres - Paraguay)
José Canale (Lanús - Paraguay)
Alex Arce (Independiente Rivadavia - Paraguay)
Los entrenadores más longevos:
78 años - Dick Advocaat (Curazao)
74 - Miroslav Koubek (República Checa) y Hugo Broos (Sudáfrica)
73 - Carlos Queiroz (Ghana)
70 - Marcelo Bielsa (Uruguay)
67 - Ralf Rangnick (Austria)
67 - Javier Aguirre (México)
66 - Carlo Ancelotti (Brasil)
64 - Luis de la Fuente (España)
63 - Ronald Koeman y Gustavo Alfaro
Los entrenadores más jóvenes:
38 años - Julian Nagelsmann (Alemania)
42 - Emerse Faé (Costa de Marfil)
45 - Pape Thiaw (Senegal) y Sebastián Beccacece (Ecuador)
48 - Lionel Scaloni (Argentina)
49 - Mohamed Ouahbi (Marruecos) y Sébastien Desabre (RD Congo)
51 - Murat Yakin (Suiza), Vincenzo Montella (Turquía) y Graham Potter (Suecia)
Los entrenadores que repiten su presencia con la misma selección en los últimos dos Mundiales:
Lionel Scaloni (Argentina)
Zlatko Dalic (Croacia)
Didier Deschamps (Francia)
Hajime Moriyasu (Japón)
Murat Yakin (Suiza)
Los planteles de las 48 selecciones que competirán en el Mundial
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