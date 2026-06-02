Las perlitas de las listas oficiales del Mundial: el más alto, el más bajo, el más veterano y la marca que romperá Scaloni

Lionel Messi es uno de los futbolistas más longevos de esta Copa del Mundo (Crédito: Reuters/Hannah Mckay)

La FIFA publicó las planillas oficiales de los 48 seleccionados que competirán en la Copa del Mundo y esto hizo que se dispararan varias curiosidades referidas a las características de cada uno de los protagonistas. Obviamente se destacaron los más altos, los más bajos, los más jóvenes y veteranos. ¿Qué puesto ocupan Lionel Messi y Cristiano Ronaldo entre los jugadores más experimentados? ¿Quién será la promesa de menor edad? ¿A qué “bestia” de 205 centímetros enfrentará Argentina en la fase de grupos?

Si bien Cristiano Ronaldo, en el que será su sexto Mundial, asoma como uno de los más veteranos, el portugués quedó en el segundo lugar ya que el arquero escocés Craig Gordon, nacido en 1982, será el más viejo de la Copa del Mundo con nada menos que 43 años. El guardameta de Heart Of Midlothian se ubica en el tope dentro de este rango. Leo Messi, capitán nacional, quedó undécimo junto a varios categoría 87.

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La Pulga, junto a Giovani Lo Celso, son los más bajos de la Scaloneta: miden 1,70. Los siguen Thiago Almada (1,71), Nicolás Tagliafico y Valentín Barco (1,72). Sin embargo, los argentinos le sacan varios centímetros de ventaja al panameño César Yanis, que con apenas 1,60cm, altura que tenía Diego Armando Maradona, será el más diminuto de la Copa Mundial.

En cuanto al rubro de imponentes, Argentina se enfrentará al arquero austríaco Florian Wiegele, que ataja en el Viktoria Plzen de República Checa. Este portero mide 205 centímetros y es, por lejos, el jugador más alto de la próxima Copa del Mundo. La bestia austríaca le saca varios centímetros a Stjepan Radeljic (Bosnia y Herzegovina), Álvaro Montero (Colombia) y Dan Burn (Inglaterra), que están en 2,01. En la Albiceleste, los más espigados son el Dibu Martínez (1,95), Juan Musso (1,93), José López (1,90), Gerónimo Rulli (1,89) y Leonardo Balerdi (1,88).

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Además, el entrenador Lionel Scaloni será uno de los cinco entrenadores que repetirán asistencia con la misma selección que compitieron en Qatar 2022. El Gringo se suma a Zlatko Dalic (Croacia), Didier Deschamps (Francia), Hajime Moriyasu (Japón) y Murat Yakin (Suiza). Será la primera vez en 36 años que Argentina mantendrá a su DT en citas sucesivas. La última vez sucedió con Carlos Salvador Bilardo (México 1986 e Italia 1990).

El oriundo de Pujato también es uno de los cinco técnicos más jóvenes. Con 48 años, está por detrás de Pape Thiaw (Senegal), Sebastián Beccacece (Ecuador), Emerse Faé (Costa de Marfil) y Julian Nagelsmann, quien dirigirá su primera Copa del Mundo con Alemania a la edad de 38 años.

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Por último, el fútbol argentino aportará 19 nombres al principal evento de este año en materia futbolística. Los nombres de Leandro Paredes y Gonzalo Montiel resaltan en la nómina, y se suman al flamante refuerzo de River Plate, Nicolás Otamendi y el goleador de Independiente, Gabriel Ávalos.

Los futbolistas más altos:

El austríaco Florian Wiegele es el futbolista más alto del Mundial 2026 (REUTERS/Louiza Vradi)

Florian Wiegele (Austria) 205cm

Stjepan Radeljic (Bosnia y Herzegovina) 201cm

Álvaro Montero (Colombia) 201cm

Dan Burn (Inglaterra) 201cm

Mike Penders (Bélgica) 200cm

Thibaout Courtois (Bélgica) 199cm

Tomas Chory (República Checa) 199cm

Altay Bayindir (Turquía) 198cm

Matt Freese (Estados Unidos) 198cm

Kristoffer Ajer (Noruega) 198cm

Mory Diaw (Senegal) 197cm

Sphephelo Sithole (Sudáfrica) 197cm

Jacob Widell Zetterstrom (Suecia) 197cm

Gustaf Nilsson (Suecia) 197cm

James Trafford (Inglaterra) 197cm

Jerome Opoku (Ghana) 197cm

Los futbolistas más bajos:

César Yanis, panameño, es el futbolista más bajo que competirá en la Copa del Mundo (REUTERS/Erick Marciscano)

César Yanis (Panamá) 160cm

Marcelo Flores (Canadá) 164cm

Jeremy Antonisse (Curazao) 164cm

Nestory Irankunda (Australia) 165cm

Noah Sadiki (Congo) 165cm

Parfait Guiagon (Costa de Marfil) 165cm

Alberto Quintero (Panamá) 165cm

Alejandro Romero Gamarra (Paraguay) 165cm

Los futbolistas más jóvenes:

El mexicano Gilberto Mora será el futbolista más joven (REUTERS/Henry Romero)

Gilberto Mora (México) 14 octubre 2008

Hugo Sochurek (República Checa) 7 junio 2008

Lennart Karl (Alemania) 22 febrero 2008

Ibrahim Mbaye (Senegal) 24 enero 2008

Hamza Abdelkarim (Egipto) 1 enero 2008

Los futbolistas más veteranos:

El veterano escocés Craig Gordon jugará el Mundial con 43 años (AP Foto/Scott Heppell)

Craig Gordon (Escocia) 31 diciembre 1982

Cristian Ronaldo (Portugal) 5 febrero 1985

Guillermo Ochoa (México) 13 julio 1985

Luka Modric (Croacia) 9 septiembre 1985

Edin Dzeko (Bosnia y Herzegovina) 17 marzo 1986

Manuel Neuer (Alemania) 27 marzo 1986

Vozinha (Cabo Verde) 3 junio 1986

Fernando Muslera (Uruguay) 16 junio 1986

Nagatomo (Japón) 12 septiembre 1986

Hernán Galíndez (Ecuador) 30 marzo 1987

Lionel Messi (Argentina) 24 junio 1987

Tim Ream (Estados Unidos) 5 octubre 1987

Weverton (Brasil) 13 diciembre 1987

Alberto Quintero (Panamá) 18 diciembre 1987

Los jugadores convocados del fútbol argentino:

Nicolás Otamendi fue confirmado recientemente como refuerzo de River Plate (Crédito: @RiverPlate)

Nicolás Otamendi (River Plate - Argentina)

Gonzalo Montiel (River Plate - Argentina)

Matías Galarza Fonda (River Plate - Paraguay)

Juan Fernando Quintero (River Plate - Colombia)

Kevin Castaño (River Plate - Colombia)

Kendry Páez (River Plate - Ecuador)

Matías Viña (River Plate - Uruguay)

Leandro Paredes (Boca Juniors - Argentina)

Santiago Arias (Independiente - Colombia)

Gabriel Ávalos (Independiente - Paraguay)

Orlando Gill (San Lorenzo - Paraguay)

Jordy Caicedo (Huracán - Ecuador)

Hernán Galíndez (Huracán - Ecuador)

Fernando Muslera (Estudiantes de La Plata - Uruguay)

Álvaro Montero (Vélez - Colombia)

Jáminton Campaz (Rosario Central - Colombia)

Alejandro Maidana (Talleres - Paraguay)

José Canale (Lanús - Paraguay)

Alex Arce (Independiente Rivadavia - Paraguay)

Los entrenadores más longevos:

Dick Advocaat había renunciado a la selección por temas familiares, pero los jugadores pidieron por su regreso y, un mes después, regresó al cargo (Crédito: Troy Taormina-Imagn Images)

78 años - Dick Advocaat (Curazao)

74 - Miroslav Koubek (República Checa) y Hugo Broos (Sudáfrica)

73 - Carlos Queiroz (Ghana)

70 - Marcelo Bielsa (Uruguay)

67 - Ralf Rangnick (Austria)

67 - Javier Aguirre (México)

66 - Carlo Ancelotti (Brasil)

64 - Luis de la Fuente (España)

63 - Ronald Koeman y Gustavo Alfaro

Los entrenadores más jóvenes:

Julian Nagelsmann buscará devolver a Alemania a las instancias decisivas de los Mundiales (Crédito: Reuters/Kai Pfaffenbach)

38 años - Julian Nagelsmann (Alemania)

42 - Emerse Faé (Costa de Marfil)

45 - Pape Thiaw (Senegal) y Sebastián Beccacece (Ecuador)

48 - Lionel Scaloni (Argentina)

49 - Mohamed Ouahbi (Marruecos) y Sébastien Desabre (RD Congo)

51 - Murat Yakin (Suiza), Vincenzo Montella (Turquía) y Graham Potter (Suecia)

Los entrenadores que repiten su presencia con la misma selección en los últimos dos Mundiales:

Lionel Scaloni intentará repetir la gesta de Qatar con la selección argentina (Crédito: Reuters/Hannah Mckay)

Lionel Scaloni (Argentina)

Zlatko Dalic (Croacia)

Didier Deschamps (Francia)

Hajime Moriyasu (Japón)

Murat Yakin (Suiza)

Los planteles de las 48 selecciones que competirán en el Mundial