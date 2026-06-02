Medicamento para el asma reduce la necesidad de pastillas de esteroides mientras controlan los ataques

MARTES, 2 DE JUNIO DE 2026 (HealthDay News) -- Un medicamento para el asma aprobado recientemente puede ayudar a las personas con asma a tomar menos esteroides mientras mantiene los ataques bajo control, según los resultados de los ensayos clínicos.

Las personas que tomaban tezepelumab (Tezspire) tenían casi tres veces más probabilidades de lograr mayores reducciones en el uso diario de esteroides manteniendo el control del asma , en comparación con las que recibían placebo, según informaron recientemente investigadores en The Lancet Respiratory Medicine.

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"El uso prolongado de corticosteroides orales puede tener consecuencias devastadoras para los pacientes, incluyendo diabetes, osteoporosis, enfermedades cardiovasculares y un impacto significativo en la calidad de vida", dijo el investigador principal, el Dr. Michael Wechsler, director del Instituto de Asma de la Familia Cohen en National Jewish Health en Denver.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA) aprobó el tezepelumab en 2021 para el tratamiento de mantenimiento del asma grave, según Drugs.com. Las personas con asma se autoinyectan el fármaco una vez al mes.

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Tezepelumab actúa bloqueando la linfopoyetina estromal tímica (TSLP), una sustancia química que desencadena inflamación conocida como citocina. Al bloquear el TSLP, el fármaco puede prevenir ataques de asma provocados por múltiples desencadenantes diferentes.

Para el nuevo estudio, los investigadores reclutaron a 122 personas que tomaban esteroides para su asma y asignaron aproximadamente dos tercios al azar para tomar tezepelumab. Al resto se les administró un placebo.

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Durante un periodo de tratamiento de 28 semanas, el 69% de los pacientes que tomaron tezepelumab pudieron reducir la dosis de la pastilla de esteroides a la mitad o más, en comparación con el 44% de los que recibieron placebo.

Además, el 35% de los pacientes con tezepelumab lograron dejar completamente de tomar esteroides, frente al 21% del grupo placebo, según el estudio.

"Estos hallazgos son importantes porque muestran que los pacientes con asma grave tratados con tezepelumab pueden reducir sustancialmente su dependencia de los esteroides orales sin sacrificar el control del asma", dijo Wechsler en un comunicado de prensa.

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Los investigadores señalaron que el estudio terminó antes de tiempo debido a la lenta captación y no alcanzó su objetivo previsto de 207 pacientes.

"No obstante, (el ensayo) se llevó a cabo con alta calidad, con casi tres cuartas partes de los participantes asignados aleatoriamente completando el estudio, siendo la finalización prematura del estudio la razón más común para la incompletación", escribieron los investigadores en su artículo.

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Los fabricantes del medicamento, AstraZeneca y Amgen, financiaron el ensayo clínico.

Más información

La Asociación Americana del Pulmón tiene más información sobre el manejo del asma.

FUENTES: National Jewish Health, comunicado de prensa, 28 de mayo de 2026; The Lancet Respiratory Medicine, 28 de mayo de 2026