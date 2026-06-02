Marco Rubio exigió un nuevo liderazgo en Cuba y advirtió que el bloqueo petrolero llegó para quedarse

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, el día en que comparece ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado para tratar la solicitud de presupuesto del presidente Donald Trump para el Departamento de Estado correspondiente al año fiscal 2027, en el Capitolio en Washington, D.C., Estados Unidos, el 2 de junio de 2026 REUTERS/Evan Vucci

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó este martes ante el Senado que Cuba no puede reformarse mientras sus actuales dirigentes sigan al mando, y reiteró que Washington solo dará por superada la crisis cuando La Habana cambie de liderazgo. La declaración, formulada en una audiencia del Comité de Relaciones Exteriores, representa la postura más explícita del Gobierno de Donald Trump sobre las condiciones que exige para modificar su política de presión máxima hacia la isla.

“La pregunta es: ‘¿Es posible que logren reformarse dadas las personas que actualmente están al mando, tanto de GAESA como del propio Gobierno?’ Y creo que la respuesta es que no pueden”, sostuvo Rubio, en referencia al Grupo de Administración Empresarial S.A., el conglomerado militar que controla entre el 40% y el 70% de la economía formal cubana. Añadió que no ve al sistema cubano “capaz de reformarse a menos que asuman nuevas personas o que se imponga una nueva mentalidad”.

PUBLICIDAD

El secretario de Estado también reveló que la Administración Trump ha “entablado conversaciones” con sus pares cubanos y que Washington comunicó lo que, a su juicio, debe ocurrir para que la economía de la isla se recupere, sin precisar los términos. Fuentes diplomáticas confirmaron que funcionarios de inteligencia y mandos militares de ambos países sostuvieron contactos en paralelo a los canales formales.

La comparecencia de Rubio se produce en un momento de presión sin precedentes sobre Cuba. Desde la Orden Ejecutiva 14380 firmada por Trump el 29 de enero de 2026, Washington impuso aranceles secundarios a cualquier país que exportara crudo o derivados a la isla. México suspendió sus envíos de Pemex y Venezuela interrumpió los suyos tras la captura de Nicolás Maduro. Según la consultora Kpler, Cuba afrontó su primer mes sin llegada de crudo extranjero desde 2015.

PUBLICIDAD

Un hombre cruza una calle en La Habana, Cuba, el lunes 25 de mayo de 2026 (AP Foto/Jorge Luis Baños)

Las consecuencias sobre el sistema eléctrico fueron devastadoras. El déficit de generación alcanzó 1.885 megavatios en horas pico en marzo, con apagones superiores a 18 horas diarias en varias provincias, según el Observatorio Cubano de Conflictos. El producto interno bruto acumula una caída de más del 15% desde 2020, con una contracción proyectada del 7,2% para 2026, de acuerdo con el Centro de Estudios de la Economía Cubana.

Rubio rechazó que el bloqueo sea el origen de la crisis. Argumentó que la isla ya sufría desabastecimiento y apagones “mucho antes” de enero, y que lo que cambió fue el corte del petróleo gratuito venezolano. La afirmación coincide con los registros de la crisis eléctrica de 2024 y 2025, cuando Cuba acumulaba protestas masivas por los cortes de luz antes de que se intensificara la presión estadounidense.

PUBLICIDAD

El secretario de Estado también acusó a La Habana de “patrocinar el terrorismo” y de albergar instalaciones de inteligencia de China y Rusia, acusaciones que la dictadura cubana rechaza. Cuba figura en la lista de países patrocinadores del terrorismo del Departamento de Estado desde que Trump la reincorporó en enero de 2021, revirtiendo una decisión de la Administración Biden.

La postura de Rubio —primer jefe de la diplomacia estadounidense de origen cubano— no es nueva, pero adquiere un tono más preciso: por primera vez señaló directamente a GAESA como uno de los actores que deben ser desplazados, junto al régimen de Miguel Díaz-Canel. En enero ya había afirmado ante el mismo comité que Washington quería ver un cambio; en marzo insistió, desde París, en que “la economía de Cuba necesita cambiar, y no puede cambiar a menos que cambie su sistema de gobierno”.

PUBLICIDAD

Cuba mantiene que cualquier transformación solo puede decidirla el pueblo cubano y denuncia que Estados Unidos prepara una agresión militar. Aunque en febrero Díaz-Canel suavizó su tono y declaró que la isla estaba “lista para dialogar con Washington”, la brecha entre las condiciones del Gobierno de Trump y lo que La Habana está dispuesta a conceder sigue siendo, por ahora, infranqueable.