Qué es la “Fórmula 1.5″, el particular ranking que lideran Franco Colapinto y Alpine

Franco Colapinto está cada vez más consolidado sobre el Alpine A526 con motor Mercedes (Peter Fox/Getty Images/AFP (Photo by Peter Fox / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

La Fórmula 1.5 es una clasificación no oficial creada por aficionados que excluye a las cuatro escuderías más fuertes de la actualidad en la Fórmula 1. En el ranking compuesto por los pilotos de los siete equipos restantes de la presente grilla, el argentino Franco Colapinto lidera entre los corredores.

En tabla que deja afuera la cosecha de los competidores de Mercedes, Ferrari, McLaren y Red Bull, Franco, integrante de Alpine, empata el primer puesto con Ollie Bearman, representante de Haas F1 Team.

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La estadística la arman fanáticos, pero con el esquema de puntaje actual publicado en la página oficial de la F1: cualquier persona puede sacar la cuenta y cotejar lo promovido por la mencionada nómina hecha el público.

La tabla es impulsada en plataformas como la comunidad Formula1Point5 en Reddit. El recuento le adjudica a Colapinto 50 puntos por sus “victorias” en Canadá y Miami (1º), además de cuatro unidades por Australia (8º), 10 por China (5º) y cuatro por Japón (8º), de acuerdo con la misma estadística. Si se toman las posiciones reales generales, el argentino fue 14º en Australia, 10º en China, 16º en Japón, 7º en Miami y 6º en Canadá.

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El ranking de pilotos de Fórmula 1.5 es liderado por Franco Colapinto

En carreras Sprint, el registro le asignó a Franco dos puntos por China (7º) y siete por Miami (2º) y Canadá (2º). La sumatoria da un total de 84 puntos, pero el inglés supera al argentino en resultados, ya que fue quinto en China y el bonaerense lo más adelante que terminó en una carrera dominical fue en la última fecha disputada en Canadá donde resultó sexto.

En cuanto a los equipos, Alpine manda con 167 unidades. Colapinto con sus 84 puntos supera por uno a su compañero de equipo, Pierre Gasly, que el la nómina de corredores se ubica tercero.

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El corredor pilarense de 23 años viene de lograr su mejor resultado en la F1 luego de terminar sexto en Canadá. Se lo nota cada vez más consolidado con un auto que es competitivo a diferencia del de 2025.

La temporada europea de la F1 arrancará este fin de semana con el Gran Premio de Mónaco, donde Alpine buscará sostener su momento con Colapinto y Gasly. En la previa, el piloto argentino señaló que el objetivo es terminar entre los diez primeros, de acuerdo con declaraciones difundidas por Alpine.

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Con las mismas bases para contabilizar, Alpine también está al frente entre los siete equipo restantes de la F1

Colapinto indicó que la preparación incluyó trabajo en el simulador y en la fábrica de Enstone después de la carrera en Montreal. “Ha sido una semana muy intensa para el equipo desde la carrera en Montreal, y muy positiva, ya que buscamos mantener nuestro buen ritmo”, afirmó.

También se refirió a las características del circuito callejero de Montecarlo, con muros cerca y poco margen de error: “El circuito urbano es uno de los más emocionantes para un piloto, con las barreras tan cerca. Tengo muchas ganas de ver cómo se siente con los autos de este año, más ligeros y ágiles”.

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En un trazado donde adelantar resulta difícil, Colapinto remarcó el peso de la clasificación. “Es emocionante ir cada vez más rápido y, como adelantar es tan complicado en este circuito, el sábado es probablemente el día más importante del año”, explicó.

En la previa del Gran Premio de Mónaco, el equipo Alpine llega con la intención de sostener su rendimiento con Franco Colapinto y Pierre Gasly. Por lo demostrado en las cinco primeras fechas, tienen potencial para conseguirlo.

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