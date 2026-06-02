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El método Scaloni por dentro: por qué Messi lloró al contar cómo se preparó para la final del Mundial

En diálogo con Infobae a la Tarde, el director del documental repasó el detrás de escena de las entrevistas y explicó cómo la apertura de los jugadores permitió mostrar el costado más humano del plantel

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El método Scaloni, centrado en la cercanía y la humildad, marcó la construcción de la confianza en la Selección Argentina campeona del mundo

En una entrevista, el director Diego Peskins compartió en Infobae a la Tarde el detrás de escena de la docuserie sobre la Selección Argentina, relatando cómo la emoción desbordó a Lionel Scaloni en la charla previa a la final del Mundial de Qatar 2022 y el modo en que ese liderazgo marcó al equipo.

Durante la charla, Peskins repasó los momentos más singulares de la docuserie y la construcción de confianza que atravesó a todo el plantel campeón del mundo.

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La emoción de Scaloni antes de la final y la charla que marcó al grupo

El momento de mayor impacto para Peskins fue la charla técnica previa a la final, reconstruida en la docuserie por los propios protagonistas. “Scaloni estaba ahí, 20 sillas más allá, solo, mirando al grupo. Empezó a hablar, pero enseguida se largó a llorar. Quería decir algo y no podía”.

El documental sobre la Selección Argentina revela el papel clave de la emoción y el liderazgo de Lionel Scaloni antes de la final del Mundial de Qatar 2022

En la serie, Dibu Martínez, Messi, Rodrigo de Paul y Walter Samuel reviven esa escena, en la que ni el entrenador ni sus asistentes lograron continuar la arenga. “Creo que fue la peor charla técnica del mundo”, admite Samuel entre risas, mientras que De Paul aporta una mirada diferente: “Transmitió seguramente lo que quería. A veces no hace falta decir mucho para que nosotros lo entendamos”.

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Para Peskins, el valor de ese instante fue justamente la emoción compartida: “Al no poder decir nada, más transmitió efectivamente algo”. El documental muestra cómo la apertura de los jugadores y el cuerpo técnico permitió acceder a gestos y situaciones inesperadas.

“Tuvimos la suerte de entrevistar a todos los campeones del mundo, unas 25 entrevistas entre jugadores y cuerpo técnico. Fui a las casas o a los lugares de entrenamiento. Siempre estaban de la mejor manera, bajaban la guardia y aparecían estas cosas”, explicó el director.

Retrato de Lionel Scaloni en primer plano, con su cuerpo técnico detrás, y jugadores de la selección argentina celebrando en un estadio iluminado
La docuserie destaca cómo la confianza y la apertura entre jugadores y cuerpo técnico permitieron retratar situaciones genuinas e íntimas del vestuario (Flow)

El método Scaloni y la construcción de confianza

La serie revela cómo la cercanía y la humildad del cuerpo técnico atravesaron cada encuentro. “No es que no quieran hablar, sino que a veces son tímidos, por más que tienen mucha exposición”, explica Peskins sobre figuras como Samuel. El clima íntimo favoreció charlas con mate de por medio, en ámbitos cómodos, lejos de la presión mediática.

La predisposición del grupo fue clave: “Todo parte 100% de sus ganas. Nadie chequeaba con Scaloni si realmente estábamos haciendo un documental de él. Con solo decirles alcanzaba, lo cual te demuestra cómo se llevan”.

Sobre el liderazgo del entrenador, Peskins resalta: “No es un técnico de club, es un seleccionador que recibe a los jugadores cada tanto y tiene que tocar una fibra para conseguir lo que quiere. Tenés que ser un estratega de verdad y al mismo tiempo un tipo humano y cercano”.

El director subraya que el método Scaloni tiene enseñanzas más allá del fútbol: “No tiene que ver con el deporte exclusivamente, nace del fútbol, pero son conceptos para la vida o el liderazgo. Todos están muy preparados, muchos pasaron años en Europa, tienen psicólogos, piensan en otras disciplinas”.

La confianza de Lionel Scaloni en sus jugadores, especialmente en la ronda de penales, se presenta como un factor diferenciador del equipo argentino (REUTERS/Rodrigo Valle)
La confianza de Lionel Scaloni en sus jugadores, especialmente en la ronda de penales, se presenta como un factor diferenciador del equipo argentino (REUTERS/Rodrigo Valle)

La emoción de Messi y los secretos del vestuario

Peskins relató que el proceso de producción implicó viajar por el mundo para entrevistar a cada protagonista. “Lo pusimos todo junto en tres, cuatro meses, entre diciembre y la última entrevista a Leo y Rodrigo en Miami hace 20 días”, detalla. La confianza y la apertura marcaron cada encuentro: “Me recibían en sus casas o entrenamientos, siempre con mucha comodidad”.

La estructura coral del documental permitió captar distintos matices y estilos. “Cada uno tiene su forma de contar la anécdota, en eso está la riqueza del relato”, apunta el director, quien destaca a Dibu Martínez y Rodrigo de Paul como los más expresivos, aunque aclara: “Messi está en todos los tops que se te ocurran”.

El costado humano también se reflejó en los momentos decisivos de la final. “En la ronda de penales, Montiel confiaba 100%, pero algunos decían: ‘Quizá hoy no es el día’. Scaloni nunca dudó. Le preguntó: ‘¿Estás seguro?’ y se fue. La confianza que le dio a Montiel es parte de lo que distingue su método”, destaca Peskins.

El método de liderazgo de Scaloni convierte a los jugadores en mejores personas, un enfoque que trasciende el fútbol y deja enseñanzas para la vida (AP Foto/Natacha Pisarenko)
El método de liderazgo de Scaloni convierte a los jugadores en mejores personas, un enfoque que trasciende el fútbol y deja enseñanzas para la vida (AP Foto/Natacha Pisarenko)

Al repasar las entrevistas, el director revela un dato clave: “La primera fue la de Leo, y a la tercera pregunta, se pone a llorar. Después, cada vez que iba con uno, les mostraba: ‘Mirá, Leo lloró con esto, ¿vos qué pensás?’”.

Según Peskins, la emoción de Messi surgió al recordar la preparación del grupo para la final y el vínculo de confianza que construyó la selección en ese camino. El propio director describe: “No fue por un gol o una jugada, sino hablando de lo humano, de lo que generaron como equipo. Eso fue lo que lo quebró”.

Ese video, usado por Peskins en las entrevistas siguientes, funcionó como disparador de confesiones similares en otros campeones. “Cuando los demás veían a Messi emocionarse por el grupo, bajaban la guardia y se animaban a contar cosas que nunca habían dicho”, explicó el director.

Como síntesis, Rodrigo de Paul aporta la frase que, para Peskins, resume el espíritu del ciclo: “El método Scaloni es convertir a los jugadores en mejor persona para ser mejor jugadores. No ve jugadores de fútbol, ve personas que juegan al fútbol”.

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