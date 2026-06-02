Un simple análisis de sangre puede ayudar a detectar y estadiar la enfermedad de Alzheimer

MARTES, 2 DE JUNIO DE 2026 (HealthDay News) -- Los científicos podrían estar un paso más cerca de estadificar la enfermedad de Alzheimer con un simple análisis de sangre.

La prueba podría ofrecer una alternativa más barata y menos invasiva a las exploraciones cerebrales y las punciones lumbares que ahora se utilizan para diagnosticar y determinar la extensión de la enfermedad.

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Los investigadores desarrollaron un modelo que utiliza solo dos formas de proteína tau en la sangre para seguir la progresión del Alzheimer. Lo probaron con más de 1.000 pacientes, incluyendo personas sin discapacidad cognitiva, pacientes con deterioro cognitivo leve, pacientes con demencia de Alzheimer y otras enfermedades neurodegenerativas.

El resultado: La estadificación a partir del modelo sanguíneo coincidió estrechamente con la precisión de las tomografías TEP cerebrales.

El Dr. Randy D'Amico, director del Programa de Neurocirugía de Metástasis Cerebral y Columna en el Northwell Lenox Hill Hospital de Nueva York, no formó parte del equipo de investigación, pero revisó los hallazgos.

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"Si los datos se mantienen en estudios más grandes , ... Creo que realmente puede ampliar drásticamente el acceso a las pruebas biológicas de Alzheimer, lo cual es muy importante", afirmó.

El análisis de sangre podría ayudar a los médicos a detectar y estadificar el Alzheimer más temprano, similar a la estadificación del cáncer, dijo D'Acoco.

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"Y con una mejor estadificación, eso significa que puedes elegir mejor los objetivos para las terapias ... y quizá realmente puedas prevenir daños cerebrales irreversibles o al menos esperar mejores resultados", dijo.

Futuros estudios deberán confirmar qué tan bien funciona el análisis de sangre en poblaciones de pacientes más grandes y diversas.

El estudio fue publicado el 26 de mayo en JAMA Neurology.

Más información

La Asociación de Alzheimer tiene más información sobre la enfermedad de Alzheimer.

FUENTE: HealthDay TV, 2 de junio de 2026