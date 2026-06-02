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Aplicación para smartphone ayuda a quienes tienen cáncer avanzado a mantener la calidad de vida

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MARTES, 2 DE JUNIO DE 2026 (HealthDay News) -- Una aplicación para smartphone puede ayudar a las personas con cáncer avanzado a afrontar los síntomas y mantener su calidad de vida, según una nueva investigación.

La aplicación SUPPORT+ les pide cada semana que completen un breve cuestionario sobre sus síntomas físicos y emocionales, informaron investigadores en una reunión de la Sociedad Americana de Oncología Clínica (ASCO) en Chicago.

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Los pacientes que usaban la aplicación tenían mejor calidad de vida que aquellos que recibían la atención habitual, quienes tuvieron que encargarse de informar proactivamente de cualquier síntoma nuevo o que empeorara, según los investigadores.

"Este ensayo clínico aleatorizado demuestra que monitorizar proactivamente los síntomas mediante una plataforma digital, combinado con un seguimiento oportuno de enfermería, puede ayudar a mantener la calidad de vida y reducir hospitalizaciones no planificadas", dijo la investigadora principal , la Dra. Wendy Wing-lok Chan, profesora clínica asociada de oncología en la Universidad de Hong Kong en China.

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Para el estudio, los investigadores reclutaron a más de 1.200 personas con cáncer avanzado que no estaban siendo tratadas activamente contra el cáncer. Procedían de seis clínicas de cuidados paliativos en Hong Kong.

Aproximadamente la mitad fue asignada a usar la aplicación SUPPORT+, en la que proporcionaban una autoevaluación semanal de sus síntomas.

La propia aplicación ofrecía orientación práctica para manejar síntomas leves o moderados. Los síntomas más graves o que empeoraban fueron derivados a un equipo de enfermeras de cuidados paliativos para su revisión, y una enfermera contactó por teléfono para ofrecer apoyo.

Tras 18 semanas, alrededor del 12% de las personas del grupo de aplicación experimentaron un descenso en su nivel de funcionamiento, en comparación con más del 17% en el grupo de atención habitual, encontraron los investigadores.

Las puntuaciones generales de calidad de vida aumentaron tras 18 semanas entre los usuarios de la aplicación, pero disminuyeron en quienes recibieron la atención habitual.

El número de visitas a urgencias fue similar entre ambos grupos, pero los usuarios de la app tuvieron menos ingresos hospitalarios y estancias más cortas.

"Las personas con cáncer sufren frecuentemente síntomas como dolor, fatiga o alteraciones del sueño y suelen soportar esos síntomas en silencio. Cuando los pacientes pueden informar de los síntomas y recibir ayuda, se sienten mejor, y eso puede llevar a mejores resultados", dijo el Dr. Toby Christopher Campbell, quien revisó los hallazgos. Es oncólogo médico torácico y jefe de cuidados paliativos en la Universidad de Wisconsin en Madison.

"Este ensayo añade a la base de evidencia de que los pacientes, con informes e intervenciones de alta calidad, pueden mejorar sus síntomas y su calidad de vida", añadió en un comunicado de prensa. "Como el ensayo utiliza una aplicación móvil para el seguimiento de síntomas, los pacientes deben ser lo suficientemente hábiles como para interactuar con una aplicación e implementar las instrucciones dadas."

Los investigadores presentaron sus hallazgos el domingo en la reunión de ASCO en Chicago.

El estudio también fue publicado el 1 de junio en JAMA Network Open.

Más información

La Sociedad Americana del Cáncer tiene más información sobre cómo vivir con cáncer avanzado y metastásico.

FUENTE: Sociedad Americana de Oncología Clínica, nota de prensa, 1 de junio de 2026

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