Jornada financiera: las acciones argentinas cayeron hasta 6% en Wall Street, pero el riesgo país volvió a bajar

Los bonos argentinos se afirmaron con el respaldo delas compras de divisas que efectúa el BCRA.

Las acciones argentinas finalizaron con mayoría de pérdidas, mientras que los bonos soberanos recuperaron la tónica alcista, con un retroceso en el riesgo país. En la plaza cambiaria el dólar negoció con una suba moderada.

La cotización del petróleo subió más de 1%: el barril de crudo Brent del Mar del Norte para entregar en agosto se pactó a USD 95,97, mientras que el WTI (crudo intermedio de Texas) alcanzó los USD 93,59 en las posiciones para julio. YPF ganó 1,5%, en los USD 55,55, mientras que Vista Energy ascendió 0,9 por ciento.

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Los bonos soberanos argentinos en dólares -Bonares y Globales- avanzaron 0,4% en promedio, mientras que el riesgo país de JP Morgan restó cuatro enteros, a 488 puntos básicos.

“La economía argentina comienza junio con la revisión aprobada del programa con el FMI y las reservas internacionales en máximos desde octubre de 2019. Por su lado, las proyecciones de inflación para mayo se ubican entre el 2,1% y el 2,5%”, puntualizaron los analistas de Rava Bursátil.

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“El riesgo geopolítico volvió a escalar con Irán y reactivó la presión sobre el petróleo, los rendimientos y el dólar. Aun así, las acciones globales encontraron soporte en tecnología y actividad manufacturera”, describieron desde Cohen Aliados Financieros.

Las bolsas de Nueva York alcanzaron tenues alzas sobre el cierre, para volver a marcar niveles máximos históricos nominales. El índice Dow Jones de Industriales ganó un 0,5 por ciento.

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Las acciones estadounidenses registraron resultados ligeramente positivos al cierre, a pesar de que los inversores sopesaron la incertidumbre en torno a las conversaciones con Irán junto con los últimos avances en inteligencia artificial.

“El petróleo vuelve a situarse en el centro de atención de los mercados ante la persistencia de las tensiones geopolíticas y las dudas sobre la evolución de la demanda mundial. Aunque los inversores continúan apostando por una desaceleración económica que limite el avance del crudo, el riesgo de interrupciones en el suministro sigue presente y podría estar siendo infravalorado por parte del mercado”, explicó Ion Jauregui, analista de ActivTrades.

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“En los Estados Unidos, el panorama macroeconómico y los flujos en los mercados de renta fija y variables reflejan una fase de consolidación técnica y cautela operativa”, consideró Felipe Mendoza, analista de mercados de EBC Financial Group. “La desaceleración de la actividad manufacturera en Estados Unidos fortaleció las expectativas de futuros recortes de tasas de interés por parte de la Reserva Federal”, acotó.

Dólar en alza y compras del BCRA

El dólar mayorista ganó un peso, a $1.427, en un máximo desde el 6 de febrero, en una sesión con negocios por USD 663,2 millones en el segmento de contado. Mantiene en junio un suba de 19 pesos o 1,3 por ciento.

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“El mercado comenzó la jornada con cierta apertura de precios, ya que la oferta se mostró más cautelosa y por momentos se retiró de manera repentina, observándose posturas vendedoras recién en la zona de $1.440. Con el correr de las horas el mercado fue encontrando mayor equilibrio, aunque siempre con la cotización sostenida en niveles elevados”, precisó Nicolás Merino, operador de ABC Mercado de Cambios.

En 2026 el tipo de cambio oficial registra una baja de 28 pesos o 1,9%, frente a una inflación acumulada que se acercó a 1% en el período.

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El BCRA estableció una banda superior de su régimen cambiario en los $1.764,15: el dólar mayorista quedó así a 337,15 pesos o 23,6% de dicho umbral.

El dólar al público avanzó cinco pesos o 0,3%, a $1.450 para la venta en el Banco Nación, mientras que el dólar blue quedó sin variantes a 1.435 pesos.

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El Banco Central informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.448,79 para la venta y $1.397,86 para la compra.

El Banco Central absorbió USD 175 millones a través de su intervención cambiaria del día, el 26,4% de la oferta spot. Las reservas internacionales brutas crecieron en USD 59 millones, a 48.427 millones de dólares.

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Las paridades bursátiles del dólar -implícitas en las valuaciones de activos que son negociados en simultáneo en la Bolsa local y el exterior- operaron en alza y puntualmente el “contado con liquidación” volvió a negociarse sobre los 1.500 pesos: cerró a $1.503,17 (+0,7%) por primera vez desde el 28 de abril.