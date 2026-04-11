6 alimentos ricos en melatonina que ayudan a mejorar la calidad del sueño

Seis alimentos ricos en melatonina como las cerezas ácidas, bayas de goji y pescado contribuyen a mejorar la calidad del sueño de forma natural (Imagen Ilustrativa Infobae)

Incorporar alimentos para dormir mejor puede transformar la calidad del descanso nocturno sin depender de suplementos. Más allá de las pastillas, ciertas opciones naturales presentes en la dieta cotidiana pueden aportar melatonina y favorecer un sueño reparador de manera segura, según la Clínica Mayo y la Escuela de Medicina de Harvard.

La melatonina es una hormona esencial que regula el ciclo de sueño y vigilia. Su producción se incrementa durante la noche, lo que ayuda al cuerpo a descansar y recuperar energía para el día siguiente, de acuerdo con la Fundación Nacional del Sueño de Estados Unidos.

La evidencia médica advierte que los suplementos de melatonina pueden ser eficaces en casos puntuales de insomnio o jet lag, pero su consumo prolongado implica riesgos. Entre los efectos indeseados se encuentran somnolencia diurna, dolores de cabeza, mareos e incluso la posible aparición de dependencia, según la Agencia Europea de Medicamentos.

Por ello, entidades como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos desaconsejan su uso regular y recomiendan priorizar las alternativas naturales cuando sea posible.

Incorporar alimentos con melatonina en la dieta ayuda a regular el ciclo de sueño y vigilia sin necesidad de suplementos artificiales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un adecuado nivel de melatonina, logrado a través de la dieta y hábitos saludables, contribuye a la regulación del ritmo biológico y mejora la calidad del descanso.

Asimismo, investigaciones publicadas en la revista médica The Lancet Neurology asocian niveles óptimos de melatonina con un menor riesgo de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer y el Parkinson.

Alimentos ricos en melatonina y cómo incorporarlos

La melatonina se encuentra en los siguientes alimentos recomendados por instituciones médicas internacionales:

Guindas: son una fuente natural de melatonina. Según la Escuela de Medicina de Harvard, es preferible consumir la fruta entera por su bajo contenido de azúcar comparado con el jugo. Bayas de goji: originarias de Asia, aportan melatonina y antioxidantes, favoreciendo el descanso nocturno. Huevos: destacan por su aporte de proteínas y nutrientes, incluida la melatonina, y son recomendados para la cena. Leche: especialmente tibia, provee melatonina, magnesio y compuestos que ayudan a la relajación muscular antes de dormir, de acuerdo con la Clínica Cleveland. Pescado: con énfasis en salmón y sardinas, suministra melatonina y ácidos grasos omega-3, relacionados con la salud mental, según la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard. Frutos secos: en particular pistachos y almendras, contienen alta concentración de melatonina, antioxidantes y minerales, y constituyen un tentempié saludable previo al descanso.

La melatonina presente en huevos, leche tibia y frutos secos potencia la relajación muscular y favorece un descanso reparador, según expertos en salud (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consejos naturales respaldados por la ciencia para mejorar la calidad del sueño

Adoptar una dieta rica en melatonina resulta más efectivo cuando se acompaña de hábitos que promueven el sueño saludable. Irse a la cama y levantarse a la misma hora cada día, reducir el consumo de café por la tarde y exponerse a la luz natural en la mañana son medidas recomendadas por la Fundación Nacional del Sueño.

Además, evitar el uso de pantallas electrónicas al menos una hora antes de dormir y preferir cenas ligeras contribuye también a crear un entorno propicio para el descanso nocturno. También, realizar actividad física regular también ayuda a mantener un ritmo de sueño estable.

Riesgos y precauciones en el uso de suplementos de melatonina

Aunque los suplementos de melatonina son de venta libre y se utilizan especialmente para tratar el jet lag o el insomnio ocasional, su uso debe ser consultado con un profesional de la salud.

La Agencia Europea de Medicamentos y la Clínica Mayo advierten que su consumo indiscriminado puede provocar efectos adversos y no debe reemplazar a los cambios en la dieta y el estilo de vida.

Los suplementos de melatonina de venta libre requieren consulta médica previa por posibles riesgos para la salud (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, no existen evidencias suficientes sobre la seguridad de estos suplementos a largo plazo, especialmente en niños, adolescentes y mujeres embarazadas.

Por lo tanto, priorizar fuentes naturales de melatonina en la dieta y adoptar hábitos saludables ofrece una estrategia eficaz y segura para mejorar la calidad del sueño, con respaldo de las principales organizaciones médicas internacionales.