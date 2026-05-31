Los sensibles mensajes de los famosos para pedir Justicia tras el crimen de Agostina: “El horror no para”

El pedido de los famosos tras la muerte de Agostina en Córdoba

Después de siete días de búsqueda, este sábado, Agostina Vega fue hallada muerta en un descampado del barrio Ampliación Ferreyra, al sur de la capital de la provincia de Córdoba. Inmediatamente, familiares, amigos y vecinos de toda el área comenzaron a manifestarse para pedir Justicia por la niña. En ese marco, al enterarse de la noticia, diversas celebridades utilizaron sus redes para manifestar su furia y tristeza.

Famosas como Lali Espósito, Ángela Torres, Cinthia Fernández, Georgina Barbarossa, Julieta Díaz, Leticia Siciliani, Dolores Fonzi y Nazarena Vélez. La figura del pop fue una de las primeras en pronunciarse. La cantante utilizó su perfil en Instagram para compartir una placa pidiendo Justicia por Agostina.

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Ángela Torres también expresó su tristeza y preocupación en una publicación de Instagram: “Una mujer es asesinada cada 31 horas en Argentina. a pocos días de una nueva marcha de Ni Una Menos, otra vez una nena fue víctima de una violencia que seguimos sin poder erradicar. No alcanza con conmovernos cuando la noticia aparece en los medios. No alcanza con indignarnos por unos días. La violencia no empieza con un femicidio. Empieza mucho antes: en la indiferencia, en los comentarios que minimizan, en los prejuicios que repetimos, en las bromas que naturalizamos, en la educación que le dan a sus hijos”.

Luego, la cantante resaltó la importancia del rol de los hombres: “Por eso la lucha no puede ser solamente de las mujeres. Los hombres tienen un lugar fundamental en este cambio. En cuestionar conductas que durante años parecieron normales. En hablar con amigos, con hijos, con hermanos. En no mirar para otro lado. En entender que la empatía también es una forma de compromiso. ninguna persona debería crecer con miedo. ninguna familia debería atravesar un dolor así”.

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Lali Espósito fue una de las primeras figuras públicas en pedir Justicia por Agostina a través de sus redes sociales (Instagram)

Ángela Torres expresó su preocupación y tristeza por el femicidio de Agostina y reclamó políticas efectivas contra la violencia de género (Instagram)

Nazarena Vélez compartió su indignación en sus redes sociales, donde señaló: “Ayer también apareció muerta otra adolescente en misiones. Encontraron el cuerpo de Agostina en un descampado. Hijos de la re mil yuta. Las vidas de las pibas, nuestras vidas no valen nada. Todos cómplices, los jueces y fiscales que liberaron a este tipo hace un año, el poder político que lo apaña y protege. Justicia”.

Dolores Fonzi también utilizó su perfil de Instagram para sumarse al reclamo colectivo: “Encontraron asesinada a Agostina. El horror no para. Ni Una Menos es un grito urgente, para pasarnos todos los pueblos hasta que dejen de matarnos. Este 3J nos vemos en las calles!”.

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Julieta Díaz, por su parte, expresó su furia y exigió justicia en sus redes: “No aparecemos muertas, nos matan. Justicia por Agostina”. A la ola de mensajes se sumó Georgina Barbarossa, quien publicó en Instagram: “¿Cuántas Agostinas más? ¿Las mujeres marchan y las reprimen? Basta. Justicia para Agostina. Vivas, libres y sin miedo nos queremos”.

Cinthia Fernández compartió una imagen de Agostina y manifestó su tristeza por el caso (Instagram)

Nazarena Vélez manifestó su indignación y criticó el accionar judicial tras el hallazgo de Agostina (Instagram)

Por su parte, Cinthia Fernández publicó una imagen de la niña y agregó una breve frase junto a un emoji de un corazón roto: “Qué tremendo este caso, qué tristeza”.

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Los investigadores del caso realizaban rastrillajes, en el predio donde finalmente fue hallada la menor, desde hacía más de 24 horas, tras recibir una pista que situaba en ese lugar a Claudio Barrelier, principal sospechoso y único detenido por el caso.

Fuentes vinculadas a la causa confirmaron a Infobae que los restos fueron encontrados poco después de las 14. La familia de la menor fue notificada minutos antes del hallazgo. La madre de Agostina, que se encontraba en la vivienda de donde la adolescente se había marchado el sábado anterior, sufrió una descompensación y recibió asistencia de una ambulancia que acudió al lugar.

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Dolores Fonzi exigió respuestas y recordó la convocatoria a la marcha de Ni Una Menos (Instagram)

Julieta Díaz denunció la violencia de género y reclamó Justicia en memoria de Agostina (Instagram)

El hallazgo se produjo en una zona de pastizales que abarca más de 200 hectáreas y se encuentra a unos 12 kilómetros del centro de Córdoba. En las últimas horas, ese sector se había convertido en el eje de la búsqueda, después de que las autoridades confirmaran que Barrelier había estado allí poco tiempo después de ser registrado en su domicilio junto a la víctima.

La investigación judicial focaliza la hipótesis principal en la casa de Barrelier, de 32 años. El sábado 23 de mayo, el hombre pagó a Agostina un remís para trasladarla hasta su vivienda en la calle Juan del Campillo al 800, en el barrio Cofico. Según los investigadores, la adolescente fue engañada por el sospechoso bajo el pretexto de buscar un regalo para su madre. Confiaba en él porque había sido pareja de su mamá.

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