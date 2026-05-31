Crimen y Justicia

Crimen de Agostina Vega en Córdoba: el shock de sus compañeros de colegio en la marcha para pedir Justicia

Los adolescentes habían difundido un video para reclamar la aparición con vida de la joven. Tras conocerse el crimen, se reunieron frente a la casa familiar y contaron que Agostina llevaba casi dos semanas sin asistir a clases

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"En el aula, falta Agos": el emotivo video que grabaron los compañeros de la menor asesinada en Córdoba (Instagram/DocentesDBase)

Desde Córdoba— El miércoles 28 de mayo, cuando Agostina Vega llevaba cinco días desaparecida, sus compañeros de tercer año del colegio Instituto Juan Pablo II grabaron un video para pedir que apareciera con vida.

“En el aula falta Agos”, decía el mensaje que difundieron en redes sociales junto al hashtag #NiUnaMenos.

En aquel video, los adolescentes ocultaban sus rostros detrás de hojas blancas mientras pedían que la buscaran con urgencia. Ahora, esos mismos jóvenes se abrazan a pocos metros de la casa de su compañera, intentando procesar una noticia que jamás imaginaron recibir: la adolescente a la que buscaban desde hace una semana apareció muerta.

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Son varios y están dispersos entre los vecinos y amigos que se congregaron de manera espontánea sobre la calle Alem al 3700, frente a la casa familiar, para pedir justicia.

“Agos era buena onda; medio quilombera, pero buena onda”, la describe uno de los chicos. “Haya sido lo que haya sido, no merecía morir. Tenía 14 años, toda la vida por delante”, agrega una compañera. “Se sentaba a dos bancos más al costado. A veces teníamos roces, como todo el mundo, pero la queríamos mucho”, suma otra.

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Marcha por Agostina Vega
Sobre la vereda improvisaron un altar y encendieron velas para honrar a la adolescente (Foto/Mario Sar)

En medio del dolor, los adolescentes reconstruyen los últimos días antes de la desaparición y aportan un dato hasta ahora desconocido: aseguran que hacía cerca de dos semanas que Agostina había dejado de asistir al colegio.

“Nos habían dicho que se había cambiado de escuela”, explica una de las chicas. A su lado, otra agrega: “Sabíamos que se llevaba mal con otras chicas, pero no teníamos tan claros los motivos: era nuestra compañera de clase, no teníamos tanta confianza”.

Otro compañero asegura que la última vez que la vio fue apenas un día antes de la desaparición. “Me la crucé en la calle y le pregunté por qué se había cambiado de colegio. Me dijo: ‘Porque tengo muchos problemas’. Después me aclaró que en realidad no se había cambiado, que había dejado de ir”.

Los chicos describen a Agostina como una adolescente inquieta. “Ella era un poco rebelde. A veces se escapaba de la casa porque la mamá no la dejaba salir”, recuerda una de las jóvenes.

Por eso, cuando se enteraron de la desaparición, muchos creyeron que volvería. “Pensamos que era un caprichito”, admite una de ellas. Hace una pausa, mira hacia el suelo y niega con la cabeza. “Todavía no podemos creer cómo terminó todo”.

Agostina Vega, la adolescente de 14 años que encontraron tras una semana de búsqueda en Córdoba
Según sus compañeros del Instituto Juan Pablo II, Agostina había dejado de asistir al colegio hacía cerca de dos semanas

El video que grabaron el miércoles reflejaba esa esperanza.

“Hoy, en las aulas de nuestra escuela, la charla, la escucha y las lágrimas están presentes porque nos falta una estudiante, una compañera, una amiga”, escribieron entonces. También reclamaban que no se perdiera más tiempo: “Su búsqueda es urgente. Necesitamos tenerla en el aula con nosotros”.

Ese deseo quedó truncado apenas 48 horas después.

Los adolescentes cuentan que se enteraron de la muerte de Agostina a través de los medios de comunicación y de los mensajes que comenzaron a circular en sus teléfonos. Por eso decidieron acercarse hasta la casa familiar. Para acompañar. Para estar juntos. Y para pedir que el caso no quede impune.

“Estamos acá para pedir justicia”, dice uno de ellos. A su lado, una compañera completa la frase: “Y para que esto no vuelva a pasar nunca más”.

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