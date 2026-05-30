Belgrano venció en los penales a Gimnasia de Jujuy y avanzó a los octavos de final de la Copa Argentina

Gimnasia de Jujuy-Belgrano e Instituto-Lanús, los partidos del día en la Copa Argentina

La Copa Argentina no se detiene y antes del inicio de la Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá y México 2026, varias instituciones buscarán cerrar el semestre con el boleto a los octavos de final del torneo argentino, certamen que borda una estrella arriba del escudo y brinda un boleto directo a la Copa Libertadores de la próxima temporada. Este sábado saltan a la cancha Gimnasia de Jujuy contra Belgrano e Instituto se medirá ante Lanús.

GIMNASIA DE JUJUY 2 (2)-2 (4) BELGRANO

El Pirata eliminó a Gimnasia y Esgrima de Jujuy en Santiago del Estero

Aunque el Torneo Apertura concluyó el pasado fin de semana, el telón de la Copa Argentina no se baja y sigue con su actividad a poco para el inicio de la Copa del Mundo. El primer compromiso de este sábado comenzó en el estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero. En este escenario Gimnasia de Jujuy empató 2-2 con Belgrano de Córdoba en el tiempo reglamentario y luego, en la tanda de penales, el Pirata se quedó con el pase a los octavos de final con la victoria 4-2, producto de una fenomenal actuación de Thiago Cardozo.

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Un primer aviso de Belgrano llegó tras la recuperación del Mudo Vázquez, quien intentó sin fortuna desde fuera del área. Poco después, Francisco González Metilli habilitó a Nicolás Fernández, pero la jugada terminó en falta en ataque. La presión inicial del equipo cordobés generó una ocasión colectiva a los 15 minutos, aunque González Metilli no logró definir y la pelota quedó en poder de Milton Álvarez. El equipo jujeño respondió enseguida con un contragolpe de David Gallardo, que exigió una intervención segura de Thiago Cardozo.

El marcador se abrió a los 18 minutos, cuando González Metilli capitalizó un centro de Juan Velázquez y empujó la pelota al arco. La reacción de Gimnasia fue inmediata: solo dos minutos después, Martín Lazarte igualó el partido con un cabezazo tras un envío de Francisco Maidana desde la banda derecha. Poco después, Uvita Fernández estuvo cerca de devolverle la ventaja a Belgrano, pero su remate salió desviado por encima del travesaño.

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Martín Lazarte alcanzó la igualdad de cabeza en Santiago del Estero

Durante el resto de la primera mitad, Belgrano continuó atacando y reclamó una mano de Guillermo Cosaro en el área rival que el árbitro no sancionó. Gimnasia apostó por el contraataque, con avances de Francisco Molina que fueron neutralizados por la defensa. Antes del descanso, González Metilli asistió a Ramiro Hernández, quien tampoco pudo definir con precisión, y en la última acción del período, Uvita Fernández ejecutó un tiro libre que se fue alto tras una mala salida de Hugo Soria. El primer tiempo dejó a ambos equipos con ocasiones pero sin lograr romper la paridad.

A los 63 minutos, Velázquez intentó marcar la ventaja para Belgrano en el marcador, pero su disparo terminó desviado. Nueve minutos después, Molina consiguió el segundo gol para Gimnasia de Jujuy tras una contra iniciada por un pase largo de Mauro Cachi desde la mitad de la cancha. El remate cruzado del delantero estableció el 2-1.

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Francisco Molina resolvió un pase largo con un remate cruzado a los 72 minutos

Instantes después del gol, las cámaras mostraron al capitán Lucas Zelarayán, quien había ingresado a los 66 minutos por Adrián Sánchez, mostrando un malestar físico, compatible con un mareo. Sus compañeros detectaron el inconveniente de inmediato y se acercaron a consultarle por su estado. El personal médico intervino enseguida y la ambulancia entró al campo. Uvita Fernández le retiró la cinta de capitán para que no continuara en el partido. Finalmente, el futbolista pudo ponerse de pie y abandonó el terreno en el carrito auxiliar.

Durante el partido de Copa Argentina, el mediocampista del Pirata se mostró desorientado en el campo de juego y debió ser retirado al vestuario

En tiempo de descuento, cuando el marcador parecía sellado, Emiliano Rigoni apareció para el conjunto cordobés. Tras un intento previo, logró igualar el partido a los 93 minutos con un remate preciso, evitando la derrota de Belgrano y forzando la definición desde el punto penal.

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En la tanda de penales, Gimnasia de Jujuy abrió la serie con Octavio Bianchi, pero Cardozo detuvo el remate junto al palo izquierdo. Rigoni respondió para Belgrano ejecutando con firmeza. Luego, Claudio Pombo marcó el primero para el conjunto de Hernán Pellerano, y Uvita Fernández ejecutó el suyo con un disparo potente. Abel Argañaraz volvió a fallar para el Lobo jujeño ante una segura intervención de Cardozo, mientras que el Mudo Vázquez convirtió tras pegar la pelota en el palo. Nicolás Dematei, en una situación decisiva, remató al ángulo para mantener con vida a su equipo. Finalmente, Francisco González Metilli sentenció la serie con el 4-2 a favor del Pirata.

De esta manera, Belgrano, reciente campeón del fútbol argentino tras superar en una histórica final a River Plate, se medirá en la siguiente fase ante el vencedor del cruce que protagonizarán Racing y Defensa y Justicia.

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Formaciones:

Estadio: Único Madre de Ciudades

Árbitro: Daniel Zamora

Televisación: TyC Sports

INSTITUTO-LANÚS:

Jhon Cordoba convirtió el 1-0 para Instituto ante Lanús a los 36 minutos

El otro partido del día tiene lugar en el estadio Coloso Marcelo Bielsa y pone frente a frente a dos equipos que militan en la máxima categoría del fútbol argentino. Instituto de Córdoba se mide ante Lanús con arbitraje de Nazareno Arasa.

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El primer tiempo mostró a la Gloria con iniciativa ofensiva, destacándose dos llegadas claras en el arranque. Giuliano Cerato exigió a Franco Petroli con un remate, mientras que, minutos después, la polémica se instaló cuando el equipo cordobés reclamó penal por una infracción leve de Agustín Medina sobre Nicolás Guerra en el área de Lanús, pero el árbitro desestimó la jugada. Luego el conjunto cordobés generó peligro: primero con un disparo de Dylan Aquino que tapó Manuel Roffo y el rebote le quedó a Walter Bou, quien remató aunque sin éxito.

La diferencia llegó a los 36 minutos, cuando Instituto aprovechó una pelota parada. Diego Sosa envió un centro, hubo un intento fallido de despeje y, tras un toque de Jhon Córdoba, la pelota entró al arco. Así, el equipo de Córdoba se marchó al descanso con la ventaja en el marcador.

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Partido en desarrollo...

LA PREVIA

La Gloria, que viene de quedar a las puertas de meterse dentro de los playoffs del Torneo Apertura por diferencia de gol, intentará culminar el semestre antes del parate por el Mundial con una sonrisa y meterse dentro de los 16 mejores del certamen. Los cordobeses iniciaron su camino en el torneo con un triunfo por 2-0 contra Atlanta.

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El Granate, por su parte, atraviesa un semestre irregular. Aunque pudo levantar la Recopa Sudamericana ante Flamengo en el Maracaná, viene de quedar fuera de la Copa Libertadores al finalizar tercero de su grupo, lo que le permitirá revalidar su título en la Copa Sudamericana. Además, en el ámbito local, fue eliminado en octavos ante Argentinos Juniors. Los dirigidos por Mauricio Pellegrino debutaron en la Copa Argentina con una sólida goleada por 4-1 contra Sarmiento de La Banda.

El triunfador de esta llave se medirá en octavos de final ante Platense, que viene de dejar en el camino a San Martín de San Juan por penales.

Formaciones:

Estadio: Coloso Marcelo Bielsa

Árbitro: Nazareno Arasa

Hora: 18:00

Televisación: TyC Sports