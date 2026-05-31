La margarina ha sido el principal producto en el sector exportador de grasas de El Salvador

La información del Banco Central de Reserva evidencia que el sector ha crecido a lo largo de las últimas tres décadas, aunque con fluctuaciones marcadas y una fuerte dependencia de mezclas alimenticias sobre otros rubros exportados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las exportaciones de El Salvador en grasas, aceites y margarinas crecieron durante tres décadas, pero la serie del Banco Central de Reserva muestra que ese avance estuvo atravesado por caídas bruscas, repuntes excepcionales y una dependencia marcada de un solo rubro: las preparaciones alimenticias de grasas o aceites concentraron más de $985 millones entre 1994 y 2025.

El dato más reciente refuerza esa tensión entre expansión y volatilidad. Los registros al cierre de 2025 ya superan los $62 millones y apuntan a un posible nuevo máximo histórico, aunque el año todavía está en desarrollo.

La base histórica analizada desde 1994 indica que el sector pasó de ventas externas cercanas a $5.1 millones a más de $44.9 millones en 2008. Ese recorrido describe una expansión gradual desde finales de los años noventa, con tramos de estabilidad y episodios de corrección abrupta.

Dentro del conjunto, la subpartida de margarina, salvo la líquida, superó por sí sola los $503 millones acumulados. Ese peso explica por qué las categorías asociadas a mezclas alimenticias muestran un comportamiento más estable que otros aceites vegetales especializados.

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El comportamiento de los envíos al exterior desde 1994 a 2025 refleja episodios de expansión y retrocesos, mientras que la mayor parte del valor se concentra en combinaciones alimenticias que incluyen margarinas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La margarina explicó la mayor parte del valor exportado del sector

La partida 1517, que agrupa margarina y mezclas o preparaciones alimenticias de grasas o aceites, fue la de mayor peso en toda la serie. El acumulado de más de $985 millones la ubicó muy por encima del resto de categorías relevadas por el Sistema Armonizado.

El segundo lugar correspondió a la partida 1516, vinculada a grasas y aceites animales o vegetales hidrogenados, con cerca de $479 millones acumulados. Mucho más atrás quedó la partida 1515, referida a las demás grasas y aceites vegetales, que apenas superó los $11.7 millones en todo el período.

Ese reparto deja una estructura concentrada. Las exportaciones del segmento no avanzaron de manera pareja entre todos los productos, sino apoyadas sobre todo en las líneas de margarina y mezclas alimenticias. La trayectoria no fue lineal.

En 2009, en coincidencia con la crisis financiera internacional, las exportaciones del sector bajaron a unos $29.1 millones, una reducción cercana al 35 % frente al año anterior.

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Luego de ese descenso, el comercio exterior retomó el crecimiento. Entre 2015 y 2021, los montos anuales se movieron dentro de una franja de entre $37 millones y $48 millones, con niveles relativamente estables.

El comercio exterior de grasas, aceites y margarinas de El Salvador superó los $62 millones en 2025, marcada por la fuerte concentración en preparaciones alimenticias y una tendencia de crecimiento acompañada de notoria volatilidad (Infografía Infobae)

El salto más visible llegó en 2022, cuando las exportaciones superaron los $53.5 millones, uno de los registros más altos de toda la serie. En 2023 hubo una desaceleración y las ventas externas cayeron a alrededor de $41.3 millones.

El Banco Central de Reserva de El Salvador registró que el sector exportador de grasas, aceites vegetales y preparaciones alimenticias creció desde 1994, pero no de forma continua. La principal tensión que muestran los datos es que el avance de largo plazo convivió con retrocesos fuertes y con una concentración clara en las partidas de margarina y mezclas.

Los productos especializados mostraron repuntes breves y discontinuos

La base también exhibe movimientos atípicos en algunas subpartidas. Los aceites de coco, almendra de palma y babasú presentan largos períodos sin exportaciones y luego repuntes repentinos en meses puntuales.

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En esos casos, las ventas pasan de niveles casi nulos a montos cercanos a $30.000 o $40.000 mensuales antes de volver a registros mínimos. Ese patrón contrasta con la dinámica más constante de las partidas ligadas a margarinas y mezclas alimenticias, que se consolidaron como el principal motor de este segmento exportador salvadoreño.