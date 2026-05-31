El Salvador

La margarina ha sido el principal producto en el sector exportador de grasas de El Salvador

La suma acumulada desde 1994 demuestra que las partidas asociadas a mezclas y margarinas llevaron el liderazgo, mientras que otros aceites especializados registraron variaciones menos sostenidas y valores significativamente menores

Guardar
Google icon
Primer plano de una mano untando margarina dorada con un cuchillo plateado sobre una rebanada de pan rústico; al fondo, una barra de mantequilla y más pan.
La información del Banco Central de Reserva evidencia que el sector ha crecido a lo largo de las últimas tres décadas, aunque con fluctuaciones marcadas y una fuerte dependencia de mezclas alimenticias sobre otros rubros exportados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las exportaciones de El Salvador en grasas, aceites y margarinas crecieron durante tres décadas, pero la serie del Banco Central de Reserva muestra que ese avance estuvo atravesado por caídas bruscas, repuntes excepcionales y una dependencia marcada de un solo rubro: las preparaciones alimenticias de grasas o aceites concentraron más de $985 millones entre 1994 y 2025.

El dato más reciente refuerza esa tensión entre expansión y volatilidad. Los registros al cierre de 2025 ya superan los $62 millones y apuntan a un posible nuevo máximo histórico, aunque el año todavía está en desarrollo.

La base histórica analizada desde 1994 indica que el sector pasó de ventas externas cercanas a $5.1 millones a más de $44.9 millones en 2008. Ese recorrido describe una expansión gradual desde finales de los años noventa, con tramos de estabilidad y episodios de corrección abrupta.

Dentro del conjunto, la subpartida de margarina, salvo la líquida, superó por sí sola los $503 millones acumulados. Ese peso explica por qué las categorías asociadas a mezclas alimenticias muestran un comportamiento más estable que otros aceites vegetales especializados.

PUBLICIDAD

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El comportamiento de los envíos al exterior desde 1994 a 2025 refleja episodios de expansión y retrocesos, mientras que la mayor parte del valor se concentra en combinaciones alimenticias que incluyen margarinas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La margarina explicó la mayor parte del valor exportado del sector

La partida 1517, que agrupa margarina y mezclas o preparaciones alimenticias de grasas o aceites, fue la de mayor peso en toda la serie. El acumulado de más de $985 millones la ubicó muy por encima del resto de categorías relevadas por el Sistema Armonizado.

El segundo lugar correspondió a la partida 1516, vinculada a grasas y aceites animales o vegetales hidrogenados, con cerca de $479 millones acumulados. Mucho más atrás quedó la partida 1515, referida a las demás grasas y aceites vegetales, que apenas superó los $11.7 millones en todo el período.

Ese reparto deja una estructura concentrada. Las exportaciones del segmento no avanzaron de manera pareja entre todos los productos, sino apoyadas sobre todo en las líneas de margarina y mezclas alimenticias. La trayectoria no fue lineal.

En 2009, en coincidencia con la crisis financiera internacional, las exportaciones del sector bajaron a unos $29.1 millones, una reducción cercana al 35 % frente al año anterior.

PUBLICIDAD

Luego de ese descenso, el comercio exterior retomó el crecimiento. Entre 2015 y 2021, los montos anuales se movieron dentro de una franja de entre $37 millones y $48 millones, con niveles relativamente estables.

Infografía que muestra gráficos, gotas de aceite, barras de margarina y equipo industrial, ilustrando el crecimiento de exportaciones de grasas y aceites.
El comercio exterior de grasas, aceites y margarinas de El Salvador superó los $62 millones en 2025, marcada por la fuerte concentración en preparaciones alimenticias y una tendencia de crecimiento acompañada de notoria volatilidad (Infografía Infobae)

El salto más visible llegó en 2022, cuando las exportaciones superaron los $53.5 millones, uno de los registros más altos de toda la serie. En 2023 hubo una desaceleración y las ventas externas cayeron a alrededor de $41.3 millones.

El Banco Central de Reserva de El Salvador registró que el sector exportador de grasas, aceites vegetales y preparaciones alimenticias creció desde 1994, pero no de forma continua. La principal tensión que muestran los datos es que el avance de largo plazo convivió con retrocesos fuertes y con una concentración clara en las partidas de margarina y mezclas.

Los productos especializados mostraron repuntes breves y discontinuos

La base también exhibe movimientos atípicos en algunas subpartidas. Los aceites de coco, almendra de palma y babasú presentan largos períodos sin exportaciones y luego repuntes repentinos en meses puntuales.

En esos casos, las ventas pasan de niveles casi nulos a montos cercanos a $30.000 o $40.000 mensuales antes de volver a registros mínimos. Ese patrón contrasta con la dinámica más constante de las partidas ligadas a margarinas y mezclas alimenticias, que se consolidaron como el principal motor de este segmento exportador salvadoreño.

Temas Relacionados

El SalvadorExportacionesAceitegrasas vegetalesexportaciones de El Salvadoraceites vegetales de El Salvador

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Lunares que pueden matar: En marcha brigada gratuita para detectar cáncer de piel en Honduras

Cada mes, se detectan unos 40 casos de cáncer de piel. Entre ellos aparece uno de los más peligrosos, el Melanoma

Lunares que pueden matar: En marcha brigada gratuita para detectar cáncer de piel en Honduras

Trasladan a la capital de Guatemala cargamento de posible cocaína incautado en el Pacífico

Autoridades coordinaron el traslado aéreo del cargamento a Ciudad de Guatemala, donde las instituciones responsables mantienen la evidencia bajo estricta vigilancia

Trasladan a la capital de Guatemala cargamento de posible cocaína incautado en el Pacífico

Padres ejecutados, hijos raptados: la desaparición forzada de más de 50 niños salvadoreños en la “Guinda de Mayo”

El operativo militar de 1982 en El Salvador escondía un engranaje clandestino: el ejército asesinaba a los progenitores y una red de abogados vendía a los infantes a Europa y EE.UU. por hasta 15,000 dólares, según Asociación Pro-Búsqueda

Padres ejecutados, hijos raptados: la desaparición forzada de más de 50 niños salvadoreños en la “Guinda de Mayo”

Seis años después, declaran culpables a 12 acusados por masacre en cárcel panameña

El ataque dejó 13 muertos y 11 heridos en lo que sigue siendo la peor matanza carcelaria registrada en el país centroamericano.

Seis años después, declaran culpables a 12 acusados por masacre en cárcel panameña

“Vivir con esclerosis múltiple es cambiar la vida cada día”: en El Salvador, por cada hombre, tres mujeres la padecen

La esclerosis múltiple afecta sobre todo a mujeres en edad productiva en El Salvador. La doctora Gracia Regalado, médica y paciente, narra cómo la enfermedad transforma la vida cotidiana, obliga a adaptaciones constantes y enfrenta a quienes la padecen a elevados costos de tratamiento

“Vivir con esclerosis múltiple es cambiar la vida cada día”: en El Salvador, por cada hombre, tres mujeres la padecen

TECNO

Meta estaría desarrollando un colgante con IA y nuevas gafas inteligentes

Meta estaría desarrollando un colgante con IA y nuevas gafas inteligentes

Consiguen una comunicación cuántica segura en casi 2 kilómetros de espacio libre

Lista de los artistas más vistos hoy en YouTube Chile

Lista de los 10 videos más populares este sábado en YouTube España

Qué conviene más, usar lavadora y secadora juntas o separadas

ENTRETENIMIENTO

Marc Anthony faltó a la graduación de Emme, su hija con J.Lo: Samuel Affleck sorprendió entre los invitados

Marc Anthony faltó a la graduación de Emme, su hija con J.Lo: Samuel Affleck sorprendió entre los invitados

Las disputas legales entre celebridades que marcaron la industria del espectáculo

El comediante Kevin Nealon relata riesgos y excesos de sus giras junto a Adam Sandler

La millonaria fortuna de Sydney Sweeney: el imperio que construyó la estrella de ‘Euphoria’ antes de los 30 años

“Es increíble cuánto cambió el mundo y nosotros con él”: Tom Hanks habló sobre el paso del tiempo y el regreso de “Toy Story”

MUNDO

El comité coordinador de asociaciones empresariales respalda alianza Guatemala-Estados Unidos

El comité coordinador de asociaciones empresariales respalda alianza Guatemala-Estados Unidos

Estados Unidos atacó un barco que intentaba romper el bloqueo y llegar a un puerto iraní

Estonia instaló los primeros sistemas de vigilancia antidrones en la frontera con Rusia tras una serie de incidentes aéreos

Indignación por la violenta reacción de un policía que tiró al suelo a una mujer embarazada en Países Bajos

Irán afirma que mantiene un “control total” de Ormuz y volvió a amenazar con ataques contra los buques que transiten sin autorización