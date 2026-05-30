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El íntimo momento de Franco Zunino y Nenu López en las duchas de Gran Hermano: besos y gestos sugestivos

El acercamiento entre los participantes se repitió en distintos momentos del día, con abrazos y una conversación que dejó en evidencia tensiones, dudas y atracción

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El romántico momento de dos participantes de Gran Hermano en la casa

A tan solo días de su ingreso a la casa, el vínculo entre Nenu Lopez y Franco Zunino se muestra cada vez más fuerte en Gran Hermano (Telefe). Así las cosas, en las últimas horas, los jóvenes se dieron su primer beso en el reality y compartieron un íntimo momento en las duchas del lugar. El video rápidamente se viralizó en redes sociales, mostrando la química natural entre los participantes.

El íntimo episodio ocurrió tras una ducha conjunta, cuando el joven, en tono sugestivo, le mostró a su compañera lo que había debajo de su toalla y ropa interior. La escena quedó reservada en el ámbito privado del baño, aunque luego se repitieron encuentros similares en otros sectores de la casa.

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Durante la jornada, la conexión entre ambos se hizo más visible cuando, tras la ducha, los participantes se quedaron solos en el baño, apartados del resto de sus compañeros. En ese espacio privado, las cámaras registraron el momento en que intercambiaron besos, convirtiendo a los espectadores en testigos únicos de la escena.

En medio de la intimidad del baño, Zunino le preguntó a Nenu: “¿Qué onda?”, buscando una respuesta sobre sus sentimientos. Luego, la desafió: “Tenés la opción de ser cien por ciento transparente. No ser una tibia, y estás siendo tibia. Me parece que no”. Nenu, sorprendida por el tono de la conversación, le respondió: “Qué peleador que sos”.

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El video del momento íntimo entre Franco Zunino y Nenu López en el baño
El video del momento íntimo entre Franco Zunino y Nenu López en el baño

La conversación se extendió cuando Zunino quiso saber qué le había dicho Nenu a Yanina Zilli sobre él. Ella explicó: “Que confiaba en vos porque todo el mundo me tiraba la mala... y me da paja escuchar boludeces”. Zunino sumó: “Y que te caigo bien”.

En paralelo, la producción mostró un fragmento de una charla previa entre Nenu y Yanina Zilli. En ese diálogo, la bailarina admitió que sentía algo más que amistad por Zunino. Yanina le aconsejó dejar que las cosas fluyeran y no resistirse a lo que estaba ocurriendo dentro del reality.

Antes de dejar el baño, Nenu y Zunino se miraron a los ojos y sellaron el momento con un beso intenso, alejados de las miradas del resto de los participantes. Al salir, Zunino buscó a Nenu y, con una sonrisa, le dijo: “Al fin nos sacamos las ganas”.

Horas después, ambos volvieron a encontrarse cerca del baño. Nuevamente, eligieron un momento a solas para acercarse y besarse, esta vez con mayor pasión, consolidando el vínculo que empieza a tomar fuerza dentro de la casa. El acercamiento no pasó desapercibido para el público ni para los demás participantes, quienes ya comentan sobre el surgimiento de una posible pareja en el reality.

Mujer rubia de pie en un escenario con luces cálidas, vistiendo un vestido bustier negro de encaje, guantes largos y un collar de diamantes, sonriendo.
Nenu López (Imagen Ilustrativa Infobae)

La participante, recién incorporada al programa, comenzó a mostrarse más receptiva ante las acciones del jugador oriundo de Berazategui. En una conversación, Nenu expresó su intención de mantener el foco en el juego y advirtió que una relación podría distraerla: “Estoy muy enfocada en lo mío y cuando veo que un hombre me puede llegar a desenfocar… chau. Así que hay que votar a Zunino”, afirmó, consciente de la complejidad de la situación.

Nenu también reconoció que Zunino suele establecer acercamientos con otras participantes, como ocurrió anteriormente con Luana Fernández y Gladys La Bomba Tucumana. Según expresó, su objetivo es aprovechar el vínculo para obtener información útil dentro de la competencia.

Repercusiones en la casa: celos y advertencias

La relación entre Zunino y Nenu generó reacciones en otros participantes. Brian Sarmiento cuestionó a Luana Fernández por sus celos hacia Franco, recordándole que él ya no busca mantener una relación con ella. Luana, por su parte, manifestó su incomodidad y atribuyó la situación a la llegada de Nenu: “Es obvio que ella vino a separarnos como hizo Gladys”, expresó la modelo.

Yanina Zilli y Brian aconsejaron a Luana que siga adelante y evite involucrarse en cada episodio relacionado con Zunino. Tati Luna también intervino, relatando cómo Franco intentó acercarse a Nenu durante la fiesta del sábado 23 de mayo. A pesar de su malestar, Luana aclaró que no desea la eliminación de Zunino.

Posteriormente, Luana dialogó con Franco y le sugirió que tuviera cuidado con Nenu, insinuando que podría estar utilizándolo para ganar visibilidad dentro del programa.

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