Costa Rica deslumbra al mundo, National Geographic Traveller dedica su portada al país centroamericano

La edición de junio de National Geographic Traveller Reino Unido dedicó su portada a Costa Rica por su liderazgo en biodiversidad y sostenibilidad. (Cortesía: Instituto Costarricense de Turismo)

Costa Rica celebra un hito al ocupar la portada y el reportaje principal de la edición de junio de National Geographic Traveller (edición Reino Unido), que destaca la historia de regeneración ambiental y el modelo de turismo responsable del país centroamericano.

La publicación invita a los lectores británicos a sumergirse en los parques nacionales, explorar la fauna nocturna y recorrer a caballo las laderas del Volcán Arenal, en una cobertura que resalta la riqueza natural y el compromiso con la sostenibilidad de Costa Rica.

El artículo principal, bajo el título “Costa Rica: de Costa a Costa”, presenta una visión panorámica sobre los logros del país en materia de conservación y turismo regenerativo. Además, la revista detalla que la nación costarricense se ha convertido en el primer territorio tropical en revertir el proceso de deforestación, lo que lo ha posicionado como un referente internacional en biodiversidad y políticas ambientales.

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La edición de junio de National Geographic Traveller Reino Unido dedicó su portada a Costa Rica por su liderazgo en biodiversidad y sostenibilidad. (Cortesía: Visit Costa Rica)

Al mismo tiempo, resalta que organizaciones no gubernamentales locales amplían actualmente las áreas protegidas del Parque Nacional Corcovado, reconocido como uno de los lugares con mayor biodiversidad global.

La publicación describe cómo los visitantes pueden acceder ahora con mayor facilidad a los rincones más remotos de Costa Rica. El equipo de National Geographic Traveller relata su estadía en una estación de guardaparques dentro de la selva, una experiencia que permite observar la fauna nocturna en su entorno natural. Además, invita a los lectores a descubrir la herencia afrocaribeña del este del país y a recorrer los bosques nubosos de San Gerardo de Dota, consolidando la imagen de Costa Rica como un destino diverso y de alto valor natural.

Por medio de redes sociales, el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) celebró el impacto de esta cobertura, señalando que imágenes representativas de la “Pura Vida” costarricense lucen en una de las revistas de viajes más influyentes del mundo.

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El ICT puntualizó que la publicación, tanto en su versión impresa como digital, exhibe fotografías aéreas y de alta calidad de sitios emblemáticos: Punta Catedral en el Parque Nacional Manuel Antonio, la imponencia del Volcán Arenal y el vuelo de una lapa roja en el Caribe costarricense, así como un recorrido por los distintos ecosistemas nacionales.

La revista destacó los avances en conservación y turismo regenerativo, subrayando la protección del Parque Nacional Corcovado por ONG locales.(Cortesía: Instituto Costarricense de Turismo)

De acuerdo con el ICT, se estima que el reportaje “Costa Rica de costa a costa” alcanzará a más de 1.2 millones de usuarios únicos mensuales en el entorno digital, sumados a la distribución premium de 58,242 ejemplares impresos certificados en el Reino Unido.

“Las imágenes llenas de ‘Pura Vida’ embellecen las páginas de una de las revistas de viaje más influyentes del mundo”, destacó el ICT al referirse a la edición de junio.

Crecimiento del turismo internacional impulsa el posicionamiento de Costa Rica

Según el ICT, el Reino Unido se consolida como el tercer mayor mercado europeo emisor de turistas hacia Costa Rica, con más de 30,385 visitantes llegados por vía aérea solo en el primer cuatrimestre de 2026

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La institución considera que esta visibilidad internacional contribuirá al posicionamiento del país como un destino de referencia en naturaleza y sostenibilidad.