Guatemala

El comité coordinador de asociaciones empresariales respalda alianza Guatemala-Estados Unidos

Un comunicado emitido por representantes del sector privado destacó que la colaboración con autoridades estadounidenses busca afrontar desafíos internacionales, al tiempo que promueve la paz y la seguridad dentro del contexto regional

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El comité coordinador de asociaciones agrícolas, comerciales, industriales y financieros respalda la cooperación de seguridad entre Guatemala y Estados Unidos. (Visuales IA)
El comité coordinador de asociaciones agrícolas, comerciales, industriales y financieros respalda la cooperación de seguridad entre Guatemala y Estados Unidos. (Visuales IA)

El comité coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieros expresó en un comunicado su respaldo a la cooperación anunciada entre Guatemala y Estados Unidos en materia de seguridad y defensa, al considerarla una alianza estratégica para fortalecer la seguridad hemisférica.

Según el texto, el sector privado organizado afirmó que el objetivo de esa cooperación es enfrentar de manera conjunta las amenazas transnacionales y promover una mayor estabilidad regional.

El ministro de Defensa de Guatemala Henry Sáenz aseguró este jueves que Estados Unidos no realizará maniobras militares ni operaciones antidrogas en territorio guatemalteco, una aclaración que buscó desmentir la versión publicada por The New York Times sobre supuestos ataques aéreos conjuntos y acotar el alcance de la cooperación bilateral en seguridad y defensa.

La posición oficial surgió en medio de una controversia política y diplomática: según EFE, varios diputados guatemaltecos advirtieron este jueves que un acuerdo de esa magnitud tendría que ser aprobado por el Congreso, mientras la discusión coincidió con las tensiones regionales por la estrategia de seguridad de la Administración de Donald Trump.

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Sáenz sostuvo, que “no van a haber soldados extranjeros haciendo operaciones en aire, mar y cielo nacional en Guatemala”, en respaldo a lo dicho horas antes por el presidente Bernardo Arévalo. El ministro añadió a medios locales que la Constitución guatemalteca no permite una intervención de ese tipo.

El Gobierno de Guatemala limitó la cooperación con Estados Unidos a apoyo bajo mando nacional

De acuerdo con EFE, la controversia se activó tras una publicación de The New York Times, que afirmó que Guatemala habría aceptado ataques aéreos conjuntos con Washington contra carteles de la droga a partir del próximo mes, después de una supuesta llamada del 19 de mayo entre Arévalo y el secretario de Defensa de Estados Unidos Pete Hegseth.

Frente a esa versión, Arévalo precisó, según EFE: “Lo que hemos hecho es solicitar al Gobierno de los Estados Unidos la cooperación para apoyar estas operaciones lideradas por las fuerzas de Guatemala en el marco del interés que tienen los Estados Unidos en combatir a las redes del narcotráfico”.

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El comité coordinador de asociaciones agrícolas, comerciales, industriales y financieros respalda la cooperación de seguridad entre Guatemala y Estados Unidos. (video de cortesía)

El mandatario insistió además, en que “Guatemala no firma ningún acuerdo que no sea con la Constitución y con la legislación en la materia. De manera que lo que estamos firmando son tipos de colaboración que se han estado dando en el pasado y que lo que esperamos es que se intensifiquen”.

Sáenz dijo que la cooperación ya existe desde 2000 y que la petición es ampliarla

En declaraciones a medios nacionales incluidas en el texto fuente, Henry Sáenz afirmó que el marco legal y operativo ya está establecido: “Miran las leyes vigentes, los convenios que tenemos con Estados Unidos, tenemos protocolos para todo. Esto ya lo tenemos bien reforzado y bien cubierto en todos los ámbitos. Inclusive hay procedimientos específicos para aire, mar y tierra. Eso desde el 2000 para acá“.

El ministro agregó en esas declaraciones que la carta enviada no propone una ruptura con lo anterior, sino una ampliación de mecanismos ya existentes. “Lo que nosotros estamos diciendo en esa carta es que se incremente lo que ya teníamos. Entonces, ustedes no van a ver un cambio significativo en las acciones porque ya venimos haciendo”, dijo Sáenz a medios nacionales.

Consultado sobre una eventual respuesta de Washington, el funcionario señaló a medios nacionales que todavía no la habían recibido. Aun así, reivindicó la relación bilateral: “Quiero honrar todo lo que hace el socio estratégico con nosotros, los Estados Unidos de América. Nos dan capacitación, nos quitaron el embargo que teníamos por más de 47 años“.

La colaboración en materia de defensa reforzará la lucha conjunta contra delitos internacionales, según las asociaciones empresariales. (Cortesía: AGN)
La colaboración en materia de defensa reforzará la lucha conjunta contra delitos internacionales, según las asociaciones empresariales. (Cortesía: AGN)

Sáenz añadió que ese cambio dio a Guatemala acceso a tecnología y a armamento actualizado para combatir al crimen organizado transnacional, y destacó también las donaciones de equipo militar recibidas. Según sus palabras a medios nacionales, lo que el país busca ahora “es un poco más”, con base en los resultados que asegura haber obtenido en la lucha regional contra esas redes.

La polémica descrita por EFE coincidió con las fricciones en torno al Escudo de las Américas, una coalición contra el crimen transnacional creada en marzo por la Administración de Donald Trump e integrada por gobiernos de derecha como Argentina, El Salvador y Ecuador. Los gobiernos progresistas de Guatemala, México, Colombia y Brasil decidieron no sumarse.

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