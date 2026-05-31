República Dominicana: El presidente Abinader entrega títulos de propiedad a familias en Haina y otras demarcaciones

El presidente Luis Abinader entregó 1.279 títulos de propiedad en Haina, beneficiando a 6.395 personas con seguridad jurídica y acceso al crédito formal. (Cortesía: Gobierno de República Dominicana)

El presidente Luis Abinader entregó 1,279 títulos de propiedad este sábado en Haina, San Cristóbal, y presentó la medida como una política de seguridad jurídica y reducción de desigualdades que convierte en propietarios legales a familias que durante años ocuparon terrenos y viviendas sin documentación formal. En el acto, Abinader afirmó que la entrega beneficia a 6,395 personas y fortalece el patrimonio familiar al abrir acceso al crédito formal, a la ampliación de viviendas y a emprendimientos.

Más de 700 de los títulos correspondieron a residentes de Haina, mientras el resto fue para beneficiarios de Jardines de Gautier, Villa Altagracia, Los Alcarrizos, Los Frailes, Los Mameyes, Maquiteria, Los Minas y Brisas de las Américas, según lo informado durante la actividad. El programa fue presentado además como parte de una estrategia oficial más amplia para regularizar propiedades que arrastraban trámites pendientes desde hace décadas.

Abinader sostuvo que la titulación es una de las iniciativas con mayor impacto directo de su gestión porque entrega “seguridad y esperanza”. El mandatario dijo: “Cuando se entrega un título de propiedad se entrega también seguridad y esperanza. A partir de hoy, estas familias cuentan con un patrimonio que aumenta su valor, les permite acceder al crédito formal, ampliar sus viviendas, emprender negocios y garantizar un mejor futuro para sus hijos”.

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La mayoría de las personas favorecidas con los títulos son mujeres

El presidente vinculó la jornada con la víspera del Día de las Madres y señaló que la mayoría de las personas favorecidas son mujeres. Según Abinader, esa composición le dio a la entrega un sentido de reconocimiento y de respaldo a las madres dominicanas.

La acción forma parte de una política oficial para reducir desigualdades y regularizar propiedades ocupadas sin documentación en varias comunidades de San Cristóbal. (Cortesía: Gobierno de República Dominicana)

El jefe de Estado indicó que el documento no solo acredita la propiedad, sino que aporta tranquilidad y estabilidad a los beneficiarios. La formalización, agregó, eleva el valor de los inmuebles y permite realizar operaciones legales y seguras.

Rafael Burgos Gómez, director general de Bienes Nacionales, el Consejo Estatal del Azúcar y la Corporación Dominicana de Empresas Estatales, definió la entrega como un acto de justicia social. Burgos Gómez explicó que el programa integra la meta del Gobierno de entregar un millón de títulos de propiedad durante las dos gestiones de Abinader.

El funcionario afirmó que para avanzar en ese objetivo se han acelerado procesos y se han liberado cientos de miles de expedientes que permanecían pendientes desde hacía décadas. También atribuyó ese avance al trabajo conjunto de la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado, Bienes Nacionales, el CEA y la Jurisdicción Inmobiliaria.

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El Gobierno asumió costos administrativos y condonó deudas vinculadas a terrenos

Burgos Gómez indicó que el Gobierno cubrió costos administrativos para facilitar la entrega gratuita de los títulos. Añadió que también se condonaron deudas asociadas a contratos de adquisición de terrenos para que los beneficiarios recibieran sus documentos sin cargas económicas adicionales.

Más de 700 títulos de propiedad correspondieron a residentes de Haina, mientras otros beneficiarios pertenecen a zonas como Jardines de Gautier, Los Alcarrizos y Los Frailes. (Cortesía: Gobierno de República Dominicana)

El director de Bienes Nacionales agradeció el trabajo de los equipos técnicos y administrativos que, según dijo, recorrieron todo el territorio nacional para ejecutar el programa. La actividad reunió además a la gobernadora Pura Casilla, el senador Gustavo Lara, el director ejecutivo de la UTECT Duarte Méndez Peña, el alcalde de Bajos de Haina Osvaldo Rodríguez, el director de Catastro Nacional Héctor Pérez Mirambeaux y el director del Instituto Agrario Dominicano Darío Castillo Lugo.

Antes de concluir el acto, Abinader afirmó: “Hay un Gobierno que trabaja cada día, cada hora y cada minuto para mejorar la calidad de vida de nuestro pueblo”. Luego envió un mensaje de felicitación y bendición a las madres dominicanas.

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