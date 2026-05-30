Juliana Awada, Bizarrap y Fito Páez despidieron a Julio Le Parc, el artista argentino que murió en París a los 97 años

El mundo del arte perdió el sábado a uno de sus referentes más singulares. Julio Le Parc, pionero del arte óptico y cinético y uno de los artistas argentinos con mayor proyección internacional, murió en París a los 97 años tras un progresivo deterioro de su salud.

La noticia de su muerte circuló rápidamente en las redes sociales y provocó reacciones de figuras de distintos ámbitos de la cultura y la política argentina.

PUBLICIDAD

Juliana Awada fue una de las primeras en publicar. A través de una serie de stories en Instagram, compartió fotografías junto al artista tomadas durante la retrospectiva que Le Parc realizó en Argentina. “Haber estado tan cerca suyo en su retrospectiva en Argentina fue un privilegio y un honor que guardaré para siempre”, escribió. En otra imagen agregó: “Me siento profundamente agradecida por los momentos compartidos, por su arte, su generosidad, su sensibilidad y su mirada siempre luminosa”. Cerró su homenaje con una frase que resumió el peso de la pérdida: “Hay personas que dejan una huella inmensa en el mundo. Julio Le Parc fue una de ellas”.

La exprimera dama tuvo la oportunidad de conocerlo cuando vino a presentar su exposición en Argentina

Juliana compartió varias fotos junto a Le Parc

El productor musical Bizarrap compartió una foto junto al legendario artista óptico

Bizarrap, el productor musical argentino con mayor alcance global en la actualidad, también recurrió a sus stories para despedirlo. Publicó una fotografía junto al artista en su taller, frente a una obra de puntos de colores, y escribió: “Que en paz descanse, maestro de la luz y el movimiento: Julio Le Parc, prócer del arte argentino. Se fue un grande”.

PUBLICIDAD

El músico Fito Páez eligió Instagram para expresar su pesar. “Se nos fue el gran Julio Le Parc... todo mi amor y el de mi familia para sus amigos y familiares”, escribió bajo una fotografía del artista. La publicación acumuló más de 2.000 “me gusta” en pocas horas.

La actriz Betiana Blum también se sumó a las despedidas con un mensaje breve y personal: “Querido Julio: buen viaje al corazón de Dios”.

"Todo mi amor y el de mi familia para sus amigos y familiares", escribió el cantante en sus redes

Betiana Blum compartió una sentida despedida al artista cinético en redes sociales

La noticia llegó pocas horas antes de que la Tate Modern de Londres anunciara que tenía previsto inaugurar, el 11 de junio próximo, una gran retrospectiva en su honor. La muestra quedará ahora suspendida en el tiempo como un homenaje póstumo a una carrera que abarcó siete décadas de producción ininterrumpida.

PUBLICIDAD

Le Parc nació en Argentina y llegó a París en 1958 con una beca del gobierno francés. La capital europea no fue solo su lugar de residencia: fue el territorio donde su obra adquirió dimensión universal.

Desde allí, luz, color y movimiento dejaron de ser recursos decorativos para convertirse en el núcleo mismo de su propuesta artística. Sus instalaciones y esculturas cinéticas desafiaban la percepción del espectador y lo convertían en parte activa de la obra.

PUBLICIDAD

Ese enfoque lo llevó a fundar, junto a otros artistas, el Groupe de Recherche d’Art Visuel (GRAV), un colectivo que entre 1960 y 1968 cuestionó los límites entre arte, ciencia y participación del público. El grupo sostenía que el arte debía abandonar el pedestal y volverse accesible, incluso lúdico.

El arte cinético es una corriente que incorpora el movimiento real o aparente como elemento constitutivo de la obra. A diferencia de la pintura o la escultura tradicionales, las piezas cinéticas cambian según la posición del espectador, la incidencia de la luz o el desplazamiento físico de sus partes.

PUBLICIDAD

Julio murió en su hogar en París a los 97 años

Le Parc llevó esa idea al extremo: sus instalaciones con espejos, láminas metálicas y fuentes de luz artificial generaban ambientes donde la percepción del espacio se volvía inestable, cambiante, viva. Esa capacidad de alterar la experiencia sensorial del público fue lo que distinguió su obra dentro del movimiento y lo proyectó más allá de las fronteras del arte latinoamericano.

Le Parc es uno de los pocos artistas latinoamericanos que conquistó el centro del sistema del arte occidental sin abandonar su identidad ni sus principios. En 1966 obtuvo el Gran Premio Internacional de Pintura de la XXXIII Bienal de Venecia, el galardón más prestigioso del circuito artístico internacional de la época, en una edición que consagró su nombre a escala global.

PUBLICIDAD

A ese reconocimiento se sumó la distinción como Officier de l’Ordre des Arts et des Lettres, una de las condecoraciones más altas que otorga el Estado francés en materia cultural.

Sus obras no permanecieron en colecciones privadas ni en museos menores. El MoMA de Nueva York, el Centre Pompidou de París y la Tate Modern de Londres incorporaron sus trabajos a sus colecciones permanentes, tres de las instituciones con mayor peso en la definición del canon artístico contemporáneo.

PUBLICIDAD