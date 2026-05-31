Pérez Esquivel y las CTA convocaron a un ayuno nacional de ocho días en Plaza de Mayo contra el Gobierno

Pérez Esquivel impulsa un ayuno nacional de ocho días en Plaza de Mayo contra el Gobierno (Télam)

El Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel y la Mesa Ecuménica por la democracia, la vida y el bien común convocaron a un ayuno nacional en Plaza de Mayo contra las políticas del gobierno de Javier Milei, que se extenderá entre el martes 2 al 9 de junio.

Bajo el lema “Jornada de ayuno y oración para despertar las conciencias”, la acción contará con la participación del movimiento sindical, incluyendo a las dos CTA.

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La protesta está planteada como “acción pública y comunitaria”, se replicará en plazas centrales del interior del país, donde confluirán organizaciones ecuménicas, sociales y de derechos humanos. El objetivo es crear un espacio de reflexión, diálogo, ayuno y oración ante el crecimiento del hambre, la exclusión, la violencia y el deterioro social.

Durante los ocho días de convocatoria, se prevén encuentros sociales, actividades culturales y espacios de participación comunitaria, con la consigna de “construir paz con justicia social y justicia ambiental”. Al acercarse a la noche de cada jornada, varios artistas animarán el canto y la reflexión.

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“Ayunamos para denunciar el hambre. Nos reunimos para defender la vida. Oramos para sostener la esperanza”, deslizaron desde la Mesa Ecuménica por la democracia, la vida y el bien común.

Un manifestante sostiene un cartel que dice "El hambre no espera", mientras espera en fila frente a la oficina de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello (REUTERS/Agustin Marcarian)

Entre los puntos destacados de la protesta, además de la participación de Pérez Esquivel, es la participación de los músicos Bruno Arias y Peteco Carabajal, quien en la edición de 2024 del Festival de Jesús María protagonizó una controversia con la vicepresidenta Victoria Villarruel.

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En declaraciones previas, Pérez Esquivel cuestionó duramente la gestión de Milei, a quien calificó de “sirviente del imperio norteamericano” y sostuvo que “no puede hablar en nombre del pueblo argentino ni de los pueblos de América Latina”. En la víspera del 50 aniversario del Golpe de Estado, el Nobel había instado a “recuperar no solo el tiempo perdido, sino también todo aquello que este Gobierno destruye”.

La CTA de los Trabajadores, que lidera el diputado Hugo Yasky, y la CTA Autónoma, que conduce Hugo “Cachorro” Godoy, confirmaron en otro comunicado su adhesión a la protesta, y anunciaron un acto de cierre el martes 9 en Plaza de Mayo, como culminación de la campaña.

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Comunicado de las dos CTA por el ayuno nacional de Adolfo Pérez Esquivel

La Mesa Ecuménica y las CTA señalaron que la medida busca una “rebeldía de la conciencia” para resistir la naturalización de la injusticia y recuperar la dignidad humana y el cuidado de toda vida.

Las dos CTA llamaron que la campaña se extienda en todo el país. “Desde las centrales convocamos a todas las organizaciones sociales, sindicales, de derechos humanos y comunidades de fe, a federalizar esta campaña, en cada pueblo, en cada ciudad, al modo posible, viable, decidan qué forma darle, desde un núcleo impulsor de una convocatoria intersectorial local lo más amplia posible”, señala el comunicado.

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El reclamo contra “el hambre” llega en un momento particular de la gestión del gobierno. En mayo, se espera una desaceleración de la inflación, pero los ingresos de la población no repuntan.

Hugo Cachorro Godoy (centro), y Hugo Yasky (derecha), de las dos CTA

Durante el segundo semestre de 2025, el 28,2% de la población vivió en condiciones de pobreza, entendida como el nivel de ingresos que no alcanzó para cubrir el costo de una Canasta Básica Total (CBT), según la medición del INDEC. La cifra representó una baja 9,9 puntos respecto de mismo período de 2024, cuando la tasa de pobreza fue del 38,1%. Mientras que la indigencia se redujo 1,9 puntos porcentuales, llegando al 6,3%, frente al segundo semestre de 2024 (8,2%).

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Sin embargo, especialistas y sectores de la oposición ponen reparos a la metodología estadística, que pasó a registrar la captación de ingresos no laborales (que antes no ocurría), la medición de los ingresos de los trabajadores no registrados y la desactualización del IPC, en el impacto ponderado de los bienes y servicios que componen la canasta básica. El Fondo Monetario Internacional (FMI) hizo el mismo pedido al Indec para que modifique el indicador.