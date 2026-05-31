Honduras

Lunares que pueden matar: En marcha brigada gratuita para detectar cáncer de piel en Honduras

Cada mes, se detectan unos 40 casos de cáncer de piel. Entre ellos aparece uno de los más peligrosos, el Melanoma

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Primer plano de dos manos con guantes azules examinando un gran nevus melanocítico irregular de color marrón oscuro en la piel clara del pecho de una persona
La jornada médica permite la evaluación de lunares sospechosos, manchas, heridas y otras lesiones cutáneas sin requisitos previos.

Por mes, el Servicio de Dermatología del Hospital Escuela en Tegucigalpa, capital de Honduras, detecta 40 casos de cáncer de piel y, entre esos diagnósticos, al menos uno corresponde a melanoma, el tipo con mayor riesgo de diseminarse a otros órganos.

Ante esta incidencia y como parte de las medidas preventivas se lleva a cabo la semana de “Detección de Cáncer de Piel”. Las personas podrán asistir aunque no tengan carné hospitalario ni expediente médico, según informó el centro asistencial.

La jefa del Servicio de Dermatología del Hospital Escuela, la doctora Nora Escoto, advirtió que muchas lesiones no duelen y por eso se postergan las consultas. “El problema es que muchas personas no revisan sus lunares o dejan pasar lesiones que cambian con el tiempo”, explicó.

Brigada y atención gratuita

Por esa razón el principal centro asistencial realizará del 1 al 5 de junio en Tegucigalpa, una jornada con evaluaciones de 7:00 a 10:00. acá podrán acudir personas con lunares sospechosos, manchas, heridas o cualquier lesión en la piel, de acuerdo con la convocatoria del hospital.

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Un doctor examina una lesión cutánea en el antebrazo de una mujer mayor con un dermatoscopio, mientras una asistente anota en una tableta.
La jornada médica permite la evaluación de lunares sospechosos, manchas, heridas y otras lesiones cutáneas sin requisitos previos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Escoto pidió que la población aproveche el servicio gratuito. “Queremos que la población pierda el miedo y aproveche esta oportunidad gratuita. Muchas veces el cáncer de piel puede tratarse exitosamente si se detecta temprano”, afirmó.

Durante las consultas, dermatólogos y personal médico revisarán lesiones sospechosas y explicarán los pasos a seguir si el paciente requiere estudios adicionales o tratamiento, según detalló el Hospital Escuela.

Tipos de Cáncer

La especialista señaló que el melanoma tiene alta capacidad de generar metástasis, por lo que la detección temprana cambia el pronóstico. En el Hospital Escuela, los especialistas reportan que cada mes identifican al menos un melanoma entre los nuevos casos.

Los médicos recomiendan observar cambios en los lunares y consultar si aparecen señales como asimetría, bordes irregulares, variaciones de color, un diámetro mayor a 6 milímetros o evolución con el tiempo. “Si un lunar cambia, crece, sangra o tiene colores distintos, debe revisarse inmediatamente”, indicó la dermatóloga.

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El hospital también diagnostica con frecuencia carcinoma basocelular y carcinoma de células escamosas. Según los dermatólogos, pueden presentarse como heridas que no cicatrizan, costras persistentes o pequeñas bolitas que aumentan de tamaño.

Melanoma
La jornada médica permite la evaluación de lunares sospechosos, manchas, heridas y otras lesiones cutáneas sin requisitos previos.

Exposición al sol y prevención

Especialistas del Hospital Escuela vinculan parte de los casos con la exposición prolongada al sol sin protección, una situación frecuente en jornadas laborales al aire libre, en particular entre agricultores, comerciantes y trabajadores de campo.

A esa exposición se suma, según Escoto, el desconocimiento sobre los riesgos de no vigilar cambios en la piel. “El cáncer de piel no distingue edad ni condición social. Lo importante es acudir a tiempo”, sostuvo.

La convocatoria del Hospital Escuela incluye a cualquier persona que detecte manchas, lunares o lesiones sospechosas. El personal médico recordó que una evaluación clínica puede identificar lesiones en etapas iniciales y orientar el manejo de cada caso.

En un país donde muchas enfermedades se descubren demasiado tarde, detenerse unos minutos para revisar la piel puede convertirse en un acto de supervivencia. El cáncer no siempre avisa con dolor, pero sí deja señales visibles que, atendidas a tiempo, pueden evitar una tragedia. Mientras cientos de hondureños conviven sin saber que una pequeña mancha podría cambiarles la vida

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