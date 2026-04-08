Cómo reducir los antojos por azúcar, según expertos

El consumo excesivo de azúcar añadido incrementa el riesgo de diabetes tipo 2, obesidad y trastornos cardiovasculares, según la OMS (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consumo elevado de azúcar genera inquietud por sus repercusiones en la salud, ya que muchas personas experimentan antojos difíciles de controlar. Expertos de la Cleveland Clinic, centro médico de referencia en Estados Unidos, señalan que estos impulsos tienen una base fisiológica, aunque existen estrategias avaladas por profesionales en nutrición para reducirlos y lograr un mayor equilibrio en la alimentación.

Un consumo excesivo de azúcar añadido se asocia con un mayor riesgo de enfermedades metabólicas, como diabetes tipo 2, obesidad y trastornos cardiovasculares, según advierte la Organización Mundial de la Salud (OMS). El azúcar añadido está presente en una amplia variedad de alimentos procesados, a menudo de manera inadvertida.

La Cleveland Clinic sostiene que el cerebro responde al azúcar activando los centros de recompensa, lo que perpetúa el deseo de consumirla. Mientras que mujeres y niños no deberían superar seis cucharaditas diarias y los hombres nueve, el promedio en adultos alcanza diecisiete cucharaditas por día, una cifra muy por encima de lo recomendado.

Planificar las comidas y elegir tentempiés bajos en azúcar es clave para resistir los antojos de dulces industrializados (Imagen Ilustrativa Infobae)

El manejo adecuado de los antojos de azúcar requiere una estrategia integral. Incluir alimentos variados, como frutas, verduras, proteínas y fibra, ayuda a estabilizar los niveles de glucosa en sangre y reducir el deseo de consumir dulces, de acuerdo con la dietista titulada Beth Czerwony, de la Cleveland Clinic.

Además, planificar las comidas, hidratarse correctamente, mantenerse activo mediante movimientos suaves y procurar un descanso adecuado constituyen pilares fundamentales para controlar estos impulsos. Cuando los antojos afectan la rutina diaria o generan malestar, consultar a un profesional de la salud resulta fundamental para recibir orientación personalizada o explorar alternativas médicas.

Cómo controlar los antojos de azúcar en el momento

Frente a un antojo puntual, Czerwony indica que mantener una alimentación equilibrada y evitar omitir comidas principales es clave. “Si consumes las cinco porciones diarias recomendadas de frutas y verduras, proteínas y alimentos ricos en fibra, te ayudará a estabilizar tus niveles de azúcar en sangre”, explicó la especialista a la Cleveland Clinic.

Incorporar verduras, proteínas y alimentos ricos en fibra contribuye a reducir el deseo de consumir azúcar (Imagen Ilustrativa Infobae)

No pasar largos periodos sin comer es esencial, ya que el hambre extrema favorece decisiones impulsivas y el consumo excesivo de productos dulces, especialmente durante la noche.

La hidratación también cumple un rol importante. “Beber agua primero puede ayudarte a sentirte saciado y evitar comer en exceso”, señaló Czerwony. Incorporar actividad física leve es otra herramienta útil. No es necesario realizar ejercicios intensos; caminar, practicar yoga o hacer estiramientos suaves ayuda a reducir el estrés y a regular la hormona grelina, asociada al apetito. Estos hábitos sencillos contribuyen al control del deseo de consumir azúcar.

Para lograr cambios duraderos, la especialista recomienda planificar las comidas y elegir tentempiés bajos en azúcar añadido, lo que facilita resistir la tentación de los dulces industrializados. El descanso suficiente es otro pilar fundamental: una mala calidad de sueño incrementa la grelina y la sensación de hambre, dificultando el autocontrol. Llevar un registro alimentario permite identificar situaciones que favorecen la ingesta de azúcar y ajustar patrones de conducta.

El registro alimentario ayuda a identificar momentos clave de alto consumo de azúcar según expertos en nutrición (Imagen Ilustrativa Infobae)

Czerwony desaconseja eliminar por completo grupos de alimentos sin justificación médica. “No elimines grupos de alimentos que no te hacen daño”, subrayó. Prescindir de ciertos nutrientes de forma arbitraria puede provocar deficiencias y aumentar el deseo por determinados sabores, generando un círculo vicioso difícil de romper.

Cuándo buscar ayuda profesional para controlar el azúcar

Si los antojos superan los intentos personales de manejo y afectan la calidad de vida, el acompañamiento de un profesional de la salud es esencial. “La primera línea de defensa es tener una conversación abierta y honesta”, destacó Czerwony según la Cleveland Clinic.

Un médico o dietista puede evaluar el estado general, solicitar análisis y considerar la posibilidad de tratamientos farmacológicos cuando sea necesario. Existen medicamentos que, bajo control especializado, pueden reducir el apetito y el deseo de consumir dulces.

La actividad física suave, como caminar o practicar yoga, ayuda a reducir el estrés y a regular hormonas asociadas al apetito ( Imagen Ilustrativa Infobae)

Diversos estudios, como los publicados en la revista médica The Lancet, refuerzan la importancia de un enfoque multidimensional: combinar cambios en la conducta alimentaria, actividad física y apoyo profesional aumenta la tasa de éxito en el control del consumo de azúcar, especialmente en personas con antecedentes de trastornos metabólicos.

Modificar la relación con el azúcar requiere tiempo y acompañamiento. La evidencia científica respalda que, mediante asesoría profesional y la incorporación gradual de nuevos comportamientos, es posible reducir los antojos y mejorar el bienestar general.