Ciencia

¿Es realmente mejor el azúcar de la fruta? La ciencia aclara si lo “natural” es tan sano como se cree

Investigaciones actuales muestran que el metabolismo responde distinto a los azúcares según su origen, pero la cantidad sigue siendo el factor principal

El azúcar de la fruta
El azúcar de la fruta entera aporta fibra y nutrientes que ayudan a controlar la glucosa y mejoran el metabolismo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El azúcar de la fruta suele considerarse una opción más sana que otros endulzantes, aunque estudios y especialistas consultados por Verywell Health advierten que su impacto depende tanto del tipo de alimento como de la cantidad consumida. La fruta entera resalta por sus beneficios nutricionales, pero ningún tipo de azúcar, natural o refinado, resulta inocuo en grandes cantidades.

Los azúcares naturales se encuentran de forma intrínseca en alimentos como la fruta y la leche. En contraste, los azúcares añadidos—como el azúcar de mesa o el jarabe de maíz alto en fructosa—se incorporan durante el procesamiento o preparación de los productos.

¿Son mejores la miel, el sirope de arce y el néctar de agave?

Algunos consumidores consideran alternativas como la miel, la jarabe de arce o el néctar de agave superiores debido a su origen natural. Sin embargo, estos productos, aunque sean promocionados como naturales, también se clasifican como azúcares añadidos.

Especialistas advierten que ningún tipo
Especialistas advierten que ningún tipo de azúcar, ni natural ni refinado, es inocuo si se consume en grandes cantidades (Imagen Ilustrativa Infobae)

Frank Hu, profesor de nutrición y epidemiología en la Universidad de Harvard, afirmó a Verywell Health: “Comparados con los azúcares añadidos, la miel, el jarabe de arce y el néctar de agave solo son ligeramente mejores porque presentan un índice glucémico más bajo y algunos aportes de vitaminas y minerales”.

El néctar de agave se publicita como saludable porque, al ser hasta 1,5 veces más dulce que el azúcar de mesa, permite usar menor cantidad. Sin embargo, contiene hasta un 90% de fructosa, una proporción superior al jarabe de maíz alto en fructosa. Esta composición genera menor respuesta de la insulina y menor saciedad, lo que puede favorecer el consumo excesivo.

La miel es valorada por sus propiedades antioxidantes y antiinflamatorias, aunque investigaciones recientes señalan que su efecto metabólico sobre la glucosa e inflamación resulta comparable al del azúcar blanco y el jarabe de maíz alto en fructosa. Así lo indica un estudio citado por Verywell Health.

Las recomendaciones sobre el consumo de azúcar

Las recomendaciones internacionales sugieren limitar
Las recomendaciones internacionales sugieren limitar el consumo de azúcares añadidos, incluso los de origen natural, para cuidar la salud (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por esta razón, la recomendación internacional es clara: los azúcares añadidos, incluidos los de origen natural, deben reducirse de manera importante en la dieta diaria. En Estados Unidos, el consumo medio supera las 17 cucharaditas al día. La Asociación Americana del Corazón sugiere no exceder las nueve (36 gramos) para los hombres y seis (25 gramos) para las mujeres.

La fruta entera se consolida como la fuente preferible de azúcar natural por su aporte de fibra, vitaminas y minerales. Estos nutrientes permiten que la fructosa se absorba de forma paulatina. Según Hu, “Los azúcares de la fruta entera, como la manzana, se digieren y absorben más despacio, produciendo un aumento más suave del azúcar en sangre”.

El rol de los carbohidratos y la moderación

El organismo requiere carbohidratos presentes en frutas, verduras y cereales integrales para obtener energía. Sandra J. Arévalo, directora de salud comunitaria en el hospital Montefiore Nyack, explicó a Verywell Health: “No podríamos tener una vida saludable y longeva sin carbohidratos”.

Estudios revelan que la miel
Estudios revelan que la miel tiene un efecto metabólico similar al del azúcar blanco y el jarabe de maíz alto en fructosa (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si el cuerpo carece de ellos, utiliza grasas y proteínas, lo que a largo plazo podría derivar en efectos adversos, salvo en situaciones específicas bajo control profesional. Dietas bajas en carbohidratos pueden reducir nutrientes como la fibra y asociarse a riesgos de enfermedad cardíaca o cáncer.

Para Arévalo, la clave reside en la moderación y el equilibrio. “Tendemos a pensar que lo natural es siempre lo más saludable, pero eso no significa que el resto sea perjudicial. El riesgo real radica en la cantidad que ingerimos”, señaló la especialista, según declaraciones recogidas por Verywell Health.

Priorizar alimentos completos y frescos

Tanto investigaciones recientes como directrices de organismos internacionales insisten en limitar los azúcares añadidos, incluso si provienen de fuentes consideradas naturales.

Elegir alimentos frescos y priorizar
Elegir alimentos frescos y priorizar la moderación en el consumo de azúcar es clave para una dieta equilibrada y saludable (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los expertos aconsejan priorizar los azúcares presentes en alimentos completos, como la fruta entera y la leche, para obtener una mejor respuesta metabólica y un aporte nutricional más equilibrado.

Escoger azúcares directamente de alimentos frescos contribuye a mantener una dieta saludable, enfatizan los expertos consultados por Verywell Health.

La moderación y la elección de alimentos completos marcan la diferencia en el impacto del azúcar en la salud.

