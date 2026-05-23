Activan alerta verde y amarilla ante amenaza de fuertes lluvias e inundaciones por vaguada en República Dominicana

Residentes caminan por una calle inundada en República Dominicana, donde una vaguada ha provocado fuertes lluvias y el desborde de ríos, dejando vehículos sumergidos y viviendas en riesgo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las condiciones atmosféricas sobre la República Dominicana continúan bajo la estricta influencia de una activa vaguada posicionada en varios niveles de la troposfera. En combinación con el flujo de viento predominante del este/sureste, este sistema meteorológico mantendrá un ambiente altamente inestable y propicio para el desarrollo de precipitaciones significativas durante las próximas 48 horas.

Ante este panorama, el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) ha emitido de manera oficial elevando a Alerta Amarilla a dos provincias y manteniendo a otras ocho demarcaciones en Alerta Verde, incluyendo al Gran Santo Domingo.

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Esta variación responde al más reciente informe del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), el cual establece la permanencia de una activa vaguada posicionada en varios niveles de la troposfera que, combinada con los vientos cálidos del este/sureste, continuará generando fuertes aguaceros durante el fin de semana.

El Indomet detalló que, tras superar las horas del mediodía, el calentamiento diurno interactúa de forma directa con la humedad inyectada por el sistema meteorológico. Esta combinación propiciará incrementos nubosos de gran desarrollo vertical, dando paso a aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas consecutivas y ráfagas de viento aisladas.

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Asimismo, los predictores meteorológicos advirtieron sobre la posibilidad de granizadas aisladas en las zonas montañosas y del interior del país, extendiéndose las precipitaciones hasta bien entrada la noche.

Desde el Instituto Dominicano de Meteorología, Henry Agramonte presenta el pronóstico para este fin de semana. Se esperan chubascos dispersos el sábado por la mañana que se intensificarán a aguaceros fuertes con tormentas eléctricas por la tarde.

El Centro Nacional de Pronósticos detalló que, tras superar el mediodía, el calentamiento diurno y el fuerte calor vespertino interactúan directamente con la humedad inyectada por la vaguada.

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Zonas bajo impacto de la vaguada y recomendaciones de las autoridades

De acuerdo con el boletín oficial de modificación, las provincias declaradas en Alerta Amarilla son Monte Plata y Sánchez Ramírez. Las autoridades tomaron esta determinación debido a la alta probabilidad de que las lluvias vespertinas provoquen crecidas repentinas e inundaciones en estas localidades, dadas las condiciones de saturación de los suelos acumuladas en las últimas horas. Por su parte, en Alerta Verde permanecen el Distrito Nacional, Santo Domingo, San Cristóbal, San Pedro de Macorís, Monseñor Nouel, La Vega, Duarte y Santiago.

Las autoridades han puesto especial atención en el Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo, donde se pronostican incrementos nubosos ocasionales acompañados de tronadas recurrentes hasta las primeras horas de la noche.

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Con ocho demarcaciones declaradas oficialmente en alerta verde, incluyendo el Gran Santo Domingo, los organismos de protección civil instan a la ciudadanía a tomar precauciones (Cortesía COE).

Paralelamente al escenario de precipitaciones, el Indomet subrayó que las temperaturas se mantendrán sumamente calurosas y sofocantes en gran parte de la geografía nacional. Esta condición climática responde al flujo de viento cálido del sureste. En respuesta a estas condiciones extremas, los organismos de salud y protección civil recomiendan a toda la población adoptar medidas de prevención básicas:

Ingerir líquidos suficientes para garantizar una hidratación óptima

Utilizar prendas de vestir ligeras y de colores claros

Evitar de forma estricta la exposición prolongada a los rayos solares sin protección entre las 11:00 a.m. y las 4:00 p.m.

Permanecer en espacios frescos y con ventilación adecuada.

Para el domingo y el lunes, la persistencia de la vaguada y los efectos del calentamiento vespertino seguirán provocando nublados, descargas eléctricas y aguaceros aislados hacia las regiones noreste, sureste, la Cordillera Central y el Valle del Cibao.

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Las autoridades llaman a la prudencia a todos los ciudadanos, exhortándolos a abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten altos volúmenes de agua o que muestren turbidez, debido al peligro inminente de arrastre. De igual manera, a mantenerse en contacto continuo con las autoridades de socorro locales y seguir los boletines oficiales para mitigar cualquier riesgo material o humano.