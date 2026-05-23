Mariano Navone cayó en una final dramática y no pudo coronarse en el ATP de Ginebra

No pudo ser. Mariano Navone estuvo cerca en Suiza pero Learner Tien se llevó el título (Fuente: REUTERS/Ana Beltrán)

Mariano Navone estuvo muy cerca de sumar el segundo título de su carrera en la élite del tenis mundial, pero terminó quedándose con las manos vacías en la final del ATP 250 de Ginebra. El tenista argentino cayó este sábado ante el estadounidense Learner Tien por 3-6, 6-3 y 7-5 en una final vibrante y cargada de dramatismo.

Pese a la derrota, la semana deja un saldo positivo para La Nave, que exhibió un tenis de alto nivel que le permitió encadenar triunfos en sets corridos ante rivales como el británico Cameron Norrie, al español Jaume Munar y al noruego Casper Ruud, tricampeón del certamen y uno de los mejores de los últimos años sobre polvo de ladrillo.

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Navone, número 42 del ranking ATP, había arribado a Ginebra en busca de ritmo competitivo de cara a Roland Garros y terminó protagonizando una de las mejores campañas de su temporada. De hecho, alcanzó su cuarta final ATP y la segunda sobre canchas lentas en 2026, luego de haberse consagrado semanas atrás en Bucarest.

Previamente, tras sumar a Alberto Mancini como entrenador, el argentino había se había consagrado campeón en el Challenger 175 (el más alto de la categoría) de Cap Cana, sobre cemento.

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La final comenzó de la mejor manera para el nacido en 9 de Julio, provincia de Buenos Aires. Firme desde el fondo de la cancha, agresivo con su derecha y sólido en los intercambios largos, logró quebrar el servicio de Tien y tomó el control del encuentro. El estadounidense (20°), de apenas 20 años y una de las mayores promesas del tenis mundial, no encontró respuestas ante el planteo de Navone, que cerró el primer parcial por 6-3.

Sin embargo, el desarrollo cambió en el segundo set. Tien elevó el nivel, comenzó a tomar la iniciativa en los puntos y su perspectiva cambió. Con mayor agresividad y mejores porcentajes con el saque, el norteamericano encontró el quiebre que necesitaba para llevarse el parcial por 6-3 e igualar el marcador.

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La definición quedó abierta para un tercer set cargado de tensión. Ambos jugadores sostuvieron sus servicios durante buena parte del capítulo decisivo y el partido ingresó en una dinámica de extrema paridad. Navone intentó apoyarse en su experiencia sobre la superficie, mientras que Tien apostó por la potencia y la velocidad de piernas que lo transformaron en una de las grandes apariciones del circuito.

Cuando todo parecía encaminado hacia un tiebreak, el estadounidense logró inclinar la balanza a su favor. Aprovechó algunos errores del argentino en el tramo final y consiguió el quiebre decisivo para cerrar el encuentro por 7-5 y quedarse con el título.

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La derrota resultó dolorosa para Navone por el hecho de haber estado tan cerca del trofeo, aunque no opaca el nivel que alcanzó justo antes de Roland Garros, segundo Grand Slam del año. La incógnita reside en su respuesta física tras una seguidilla intensa de partidos, pero el bonaerense tiene tenis para avanzar estaciones en Francia.

En su camino a la final, Navone logró una remontada memorable en su debut ante Marco Trungelliti -estuvo 5-7 y 1-5 abajo- y luego encadenó triunfos de gran jerarquía frente a rivales de experiencia y mejor ranking.

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El argentino recuperó gran parte del nivel que lo llevó a meterse entre los 30 mejores del mundo en 2024. En la próxima actualización del ranking ATP, aparecerá en el puesto 38.

El argentino sigue escalando posiciones en el ranking ATP (Fuente: REUTERS/Ciro De Luca)

Del otro lado, Tien sumó uno de los mayores logros de su joven carrera. El estadounidense había alcanzado la final luego de derrotar al kazajo Alexander Bublik en semifinales y confirmó en Ginebra que también puede ser una amenaza sobre arcilla, una superficie en la que continúa acelerando su evolución.

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Para Navone, el balance final deja sensaciones encontradas: la frustración lógica por haber estado tan cerca del trofeo y, al mismo tiempo, la certeza de estar jugando el mejor tenis de su carrera. Su misión inmediata será trasladar ese nivel a Roland Garros, donde buscará seguir consolidándose entre los protagonistas del tenis argentino en el circuito ATP.