Teleshow

Fue a Es mi sueño, rompió en llanto al olvidarse la letra y debió intervenir Joaquín Levinton: “Acá pasa algo raro”

Karen Valenzuela interpretaba “Todo me recuerda a ti” de Sandra Mihanovich cuando los nervios le jugaron una mala pasada. La frase que descolocó al cantante de Turf

Guardar
Google icon
Karen Valenzuela lloró durante la canción y recibió el apoyo del jurado (Video: Es mi sueño. El Trece)

El momento vivido en Es mi sueño (El Trece) pudo haberse convertido en una pesadilla, pero todo terminó con final feliz. Karla Valenzuela se olvidó la letra de “Todo me recuerda a ti” en plena actuación, estuvo a punto de llorar en el escenario y recibió la contención de Natalie Pérez y Joaquín Levinton. Al final, el jurado del concurso de canto conducido por Guido Kaczka decidió mantenerla en el certamen.

El bloqueo llegó en los primeros compases. Carlos Baute lo vio desde su silla y pensó lo peor: “Si lloras ya es imposible montar la voz”. Karla no lloró. Siguió. La segunda mitad de la interpretación fue otra cosa: recuperó el hilo, se asentó en el escenario y terminó la canción.

PUBLICIDAD

Karla, todavía llorando, pidió hablar con Joaquín Levinton. Lo que dijo sorprendió a todos en el estudio: se había imaginado durante la actuación que él estaba a su lado. “Yo quería que pase algo como para que vengas vos”, le confesó entre risas. Levinton, con su habitual tono irónico, le respondió: “Lo lograste”. El intercambio siguió con Karla pidiéndole que fuera su amigo, “algún pariente, algo”, y terminó con una declaración que arrancó carcajadas: “Un pariente lejano. Te amo”.

Natalie Pérez también se conmovió con la situación y acompañó al líder de Turf para sostener y alentar a la joven. Después, ya frente al micrófono, fue directa: los nervios le habían jugado una mala pasada, pero lo que importaba era que no había perdido el foco de su actuación: “Me gustó que seguiste igual, por más que te olvidaste la letra. Eso puede pasar. Vos seguiste”, le dijo Pérez, que admitió estar ella misma emocionada con la situación.

PUBLICIDAD

Karen Valenzuela cantaba "Todo me recuerda a ti" cuando tuvo un percance y terminó entre lágrimas (Video: Es mi sueño. El Trece)

Las luces verdes de cada jurado ratificaron que la joven está en el rumbo indicado, obteniendo el pase a la siguiente instancia del certamen: “Cumplís dos sueños entonces. Soñaste con Joaquín, Joaquín fue y ahora estás camino al Ópera”.

A su turno, Levinton tomó el episodio con humor y lo convirtió en material propio. Ante la pregunta de Kaczka sobre qué había sentido durante la canción, el músico especuló con que el certamen podría empezar a inclinar la balanza a su favor: “La gente sueña conmigo. Gente que no estudia, mucha alma vieja. Está pasando algo raro acá”.

Karla explicó después qué había pasado por su cabeza mientras cantaba. No fue solo el nerviosismo ni el olvido de la letra: durante toda la interpretación se le vinieron recuerdos de cuando era chica, sueños acumulados, “un montón de emociones, un montón de frustraciones de estar acá”, admitió. A eso se sumó algo que no había ocurrido en la etapa anterior: su mamá y sus dos hermanos estaban en el público. En la ronda previa había decidido venir sola. Esta vez eligió traerlos, y verlos desde el escenario la desbordó.

La ronda siguió en Abel Pintos, que fue el más detallado en su devolución. Le aclaró a Karla que olvidarse la letra no le jugaba en contra “ni hoy ni nunca”, y pasó a enumerar lo que sí había visto: afinación, control del vibrato, decisiones inteligentes ante la duda. “Ante la duda cortaste la frase donde tenías que hacerlo para no correr el riesgo, te quitaste cosas de encima. Eso es lo que nosotros vemos”, le explicó.

Carlos Baute cerró con una lectura similar. Reconoció haber sentido cada momento de tensión desde su lugar en el jurado y le dijo que el error forma parte del proceso: “A veces equivocarse es cuando creces. Y yo creo que lo que decidimos aquí los cuatro es que tú sigas creciendo”.

Temas Relacionados

Certamen de CantoGuido KaczkaTelevisión ArgentinaEmociones Escénicas

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Emilia Mernes volvió a hablar del conflicto con Tini Stoessel: “Se dijeron muchas mentiras”

La polémica entre las artistas se reavivó luego del último single de la entrerriana, que sus fans orientaron hacia La Triple T

Emilia Mernes volvió a hablar del conflicto con Tini Stoessel: “Se dijeron muchas mentiras”

Juanita Molina, la actriz colombiana del momento: de Dear Killer Nannies al fenómeno internacional

La actriz habló en exclusiva con Teleshow sobre sus inicios en Medellín, el salto a proyectos icónicos como Betty la fea y su deseo de pasar una temporada en Argentina

Juanita Molina, la actriz colombiana del momento: de Dear Killer Nannies al fenómeno internacional

Adrián Suar y Carla Peterson vuelven a actuar juntos en teatro después de 15 años: “No vale todo para hacer reír”

En un mano a mano con Teleshow, los actores contaron la intimidad de la nueva obra que estrenaron el jueves en el Nacional. Los códigos del humor que permanecen intactos, la tele que conocieron y sus constantes transformaciones y el desafío de validar las medallas más allá de las trayectorias

Adrián Suar y Carla Peterson vuelven a actuar juntos en teatro después de 15 años: “No vale todo para hacer reír”

Rocío Quiroz: “Soy negra y villera con orgullo”

Construyó su carrera desde abajo y se consolidó como referente de las mujereres en la cumbia. Una historia personal atravesada por una familia numerosa, la lucha por hacerse escuchar y la importancia del trabajo

Rocío Quiroz: “Soy negra y villera con orgullo”

La reflexión de Daniela Christiansson tras celebrar su cumpleaños 35 en Argentina: “Este año aprendí más de lo que nunca imaginé”

Entre recuerdos de su vida anterior y el apoyo de sus seres queridos, la modelo encontró motivación renovada y serenidad en su nueva etapa en Argentina

La reflexión de Daniela Christiansson tras celebrar su cumpleaños 35 en Argentina: “Este año aprendí más de lo que nunca imaginé”

DEPORTES

Franco Colapinto largará 13° en la carrera Sprint del Gran Premio de Canadá de Fórmula 1: hora, TV y grilla de largada

Franco Colapinto largará 13° en la carrera Sprint del Gran Premio de Canadá de Fórmula 1: hora, TV y grilla de largada

Cómo llegan los tenistas argentinos a Roland Garros y cuál será su posible recorrido

Los 10 deportistas que más dinero ganan en el mundo: qué puesto ocupa Lionel Messi

Cambio físico y transformación espiritual inesperada: cómo se prepara Conor McGregor para su regreso a la UFC

Un ex PSG brindó detalles del vestuario con Messi, Mbappé y Neymar: “En cuanto a egos, fue duro”

TELESHOW

Emilia Mernes volvió a hablar del conflicto con Tini Stoessel: “Se dijeron muchas mentiras”

Emilia Mernes volvió a hablar del conflicto con Tini Stoessel: “Se dijeron muchas mentiras”

Juanita Molina, la actriz colombiana del momento: de Dear Killer Nannies al fenómeno internacional

Adrián Suar y Carla Peterson vuelven a actuar juntos en teatro después de 15 años: “No vale todo para hacer reír”

Rocío Quiroz: “Soy negra y villera con orgullo”

La reflexión de Daniela Christiansson tras celebrar su cumpleaños 35 en Argentina: “Este año aprendí más de lo que nunca imaginé”

INFOBAE AMÉRICA

Florida enfrenta una de las peores temporadas de sargazo mientras las algas cubren sus playas

Florida enfrenta una de las peores temporadas de sargazo mientras las algas cubren sus playas

Crisis en Cuba: este sábado los apagones afectarán a casi el 60% del país

El Salvador: Reportan nacimientos de cocodrilos americanos en áreas protegidas

El efecto Chayanne: La presidenta Laura Fernández desató la locura en Costa Rica como una fanática más

Decretan alerta amarilla en Guatemala ante amenaza por sequía