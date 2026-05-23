Tras quedar 9° en la Sprint, Franco Colapinto afrontará la clasificación para la carrera principal del GP de Canadá de Fórmula 1

¡Bienvenidos! Aquí podrán seguir todos los detalles de la sesión de clasificación para la carrera principal a 70 vueltas del Gran Premio de Canadá.

La Sprint del Gran Premio de Canadá entregó una carrera emotiva: George Russell ganó la cita luego de protagonizar un toque con su compañero de equipo en los primeros giros. Andrea Kimi Antonelli , a raíz de esa acción, cayó al tercer lugar y quedó detrás de Lando Norris .

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Franco Colapinto brilló en la carrera Sprint del Gran Premio de Canadá, avanzó cuatro puestos y quedó 9° El argentino, que inició 13°, tuvo otra buena largada y terminó en la puerta de los puntos en Montreal. Más tarde protagonizará la clasificación para la cita principal

A días del Mundial, Enzo Fernández está en la mira de otro gigante de la Premier League en medio la incertidumbre por su futuro El mediocampista argentino podría dejar Chelsea al culminar la temporada

Sorpresa por la decisión de Marcelo Bielsa en la lista de Uruguay: “Es la noticia más impactante antes del Mundial” El entrenador argentino borraría a Nahitan Nandez, que había sido parte estable del plantel a lo largo de su ciclo

Cómo llegan los tenistas argentinos a Roland Garros y cuál será su posible recorrido Thiago Tirante y Mariano Navone parecen ser los que inician el certamen en mejor forma, pero los que han llegado más lejos en el Abierto francés fueron Tommy Etcheverry y Francisco Cerúndolo