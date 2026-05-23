Tras quedar 9° en la Sprint, Franco Colapinto afrontará la clasificación para la carrera principal del GP de Canadá de Fórmula 1

DÍAS Y HORARIOS DE LA ACTIVIDAD DE FRANCO COLAPINTO EN EL GRAN PREMIO DE CANADÁ
Sábado 23 de mayo
Clasificación: 17.00 (Argentina) / 16.00 (Montreal)
Domingo 24 de mayo
Carrera a 70 vueltas: 17.00 (Argentina) / 16.00 (Montreal)
TV: Fox Sports (Argentina) / Disney+ (Sudamérica) / DAZN (España) / Apple TV (EEUU) / F1TV
16:41 hsHoy
La Sprint del Gran Premio de Canadá entregó una carrera emotiva: George Russell ganó la cita luego de protagonizar un toque con su compañero de equipo en los primeros giros. Andrea Kimi Antonelli, a raíz de esa acción, cayó al tercer lugar y quedó detrás de Lando Norris.
16:41 hsHoy
¡Bienvenidos! Aquí podrán seguir todos los detalles de la sesión de clasificación para la carrera principal a 70 vueltas del Gran Premio de Canadá.