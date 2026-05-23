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Tras quedar 9° en la Sprint, Franco Colapinto afrontará la clasificación para la carrera principal del GP de Canadá de Fórmula 1

El corredor argentino saldrá otra vez a pista en el Circuito Gilles Villeneuve de Montreal para buscar su ubicación en la grilla de la cita del domingo

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DÍAS Y HORARIOS DE LA ACTIVIDAD DE FRANCO COLAPINTO EN EL GRAN PREMIO DE CANADÁ

Sábado 23 de mayo

Clasificación: 17.00 (Argentina) / 16.00 (Montreal)

Domingo 24 de mayo

Carrera a 70 vueltas: 17.00 (Argentina) / 16.00 (Montreal)

TV: Fox Sports (Argentina) / Disney+ (Sudamérica) / DAZN (España) / Apple TV (EEUU) / F1TV

16:41 hsHoy

Franco Colapinto brilló en la carrera Sprint del Gran Premio de Canadá, avanzó cuatro puestos y quedó 9°

El argentino, que inició 13°, tuvo otra buena largada y terminó en la puerta de los puntos en Montreal. Más tarde protagonizará la clasificación para la cita principal

La Sprint del Gran Premio de Canadá entregó una carrera emotiva: George Russell ganó la cita luego de protagonizar un toque con su compañero de equipo en los primeros giros. Andrea Kimi Antonelli, a raíz de esa acción, cayó al tercer lugar y quedó detrás de Lando Norris.

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16:41 hsHoy

¡Bienvenidos! Aquí podrán seguir todos los detalles de la sesión de clasificación para la carrera principal a 70 vueltas del Gran Premio de Canadá.

Franco Colapinto se prepara para afrontar la sesión de clasificación en Canadá (Foto: Reuters/Jennifer Gauthier)
Franco Colapinto se prepara para afrontar la sesión de clasificación en Canadá (Foto: Reuters/Jennifer Gauthier)

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