El 70% de estadounidenses rechaza la construcción de centros de datos de IA cerca de sus hogares

El 70% de los estadounidenses rechaza la construcción de centros de datos de inteligencia artificial en sus vecindarios, según una encuesta nacional de Gallup. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mayoría de la población en Estados Unidos manifestó una oposición marcada a la construcción de centros de datos para inteligencia artificial en sus vecindarios, según una encuesta nacional publicada por Gallup el 23 de mayo de 2026. El relevamiento, desarrollado entre el 2 y el 18 de marzo, muestra que siete de cada diez adultos rechazan estos proyectos en sus zonas de residencia, lo que representa un desafío para la expansión de la infraestructura tecnológica.

De acuerdo con el estudio de la firma de investigación, solo un 7% de los encuestados expresó un apoyo firme a la instalación local de centros de datos de IA, mientras que el 20% manifestó respaldo moderado. Por el lado opuesto, un 23% indicó una oposición moderada y un 48% declaró estar totalmente en contra de estas instalaciones. El cuestionario planteó si los consultados favorecerían o rechazarían la construcción de un centro de datos en su área para respaldar la tecnología de inteligencia artificial en el país.

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El informe sostiene que la resistencia a estos proyectos se inscribe en un debate más amplio sobre el impacto social, ambiental y económico de la tecnología avanzada. Las instalaciones de almacenamiento y procesamiento digital han crecido en cantidad en los últimos años en regiones suburbanas y rurales, impulsadas por la demanda de servicios digitales y el desarrollo de aplicaciones de inteligencia artificial.

¿Qué porcentaje de estadounidenses se opone a los centros de datos de IA?

La encuesta nacional realizada en marzo de 2026 consultó a residentes adultos de todos los estados sobre la posibilidad de instalar centros de datos orientados a inteligencia artificial cerca de sus viviendas. Los resultados muestran que el 70% de la población rechaza la idea, mientras que solo el 27% la apoya, ya sea de forma firme o moderada. Así lo indican los datos difundidos por la empresa de estudios de opinión.

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La resistencia se distribuye en distintos segmentos demográficos, aunque los resultados muestran mayor oposición en zonas residenciales que en áreas industriales o de uso mixto. El porcentaje de personas que no expresó una opinión no fue incluido en el desglose principal, según aclaró la compañía.

Solo el 27% de la población apoya la instalación local de centros de datos de IA, mientras que la oposición se concentra principalmente en zonas residenciales y rurales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuáles son las razones principales detrás del rechazo ciudadano?

El informe identifica varias inquietudes predominantes que motivan la oposición a la construcción de centros de datos para inteligencia artificial, entre ellas:

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Consumo elevado de agua y electricidad.

Posible incremento del tráfico y molestias en espacios residenciales.

Riesgo de generación de residuos electrónicos y emisiones térmicas.

Incertidumbre sobre los beneficios económicos directos para la comunidad.

La consultora de opinión pública señala que la percepción de riesgo supera el atractivo de los beneficios asociados, como la creación de empleo o el desarrollo tecnológico. En términos generales, la preocupación por el entorno y los recursos locales se posiciona como el factor más influyente.

¿Cómo se comparan los centros de datos de IA con otras infraestructuras tecnológicas según la opinión pública?

El análisis de la empresa de sondeos detalla que la oposición a los centros de datos de inteligencia artificial es comparable a la resistencia registrada frente a otras infraestructuras tecnológicas y energéticas, como plantas nucleares o subestaciones eléctricas. La expansión de la inteligencia artificial ha acelerado la demanda de instalaciones de gran capacidad de procesamiento y almacenamiento, lo que derivó en un aumento sostenido de la construcción de centros de datos.

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La reacción de las comunidades ante la expansión de la infraestructura digital se asemeja a la respuesta observada en otros proyectos de gran escala, según plantea la compañía en su informe.

¿Quiénes son los principales opositores a los centros de datos de IA?

El estudio precisa que el rechazo es más frecuente entre residentes de zonas residenciales o rurales, en comparación con quienes habitan en sectores industriales. El nivel educativo, la edad y la percepción de los impactos ambientales y sociales también influyen en la actitud hacia estos proyectos.

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La investigación no detectó diferencias significativas entre hombres y mujeres ni entre distintos grupos raciales o étnicos. El énfasis en la protección del entorno físico y los recursos locales une a los opositores, independientemente de su origen demográfico.

Las principales preocupaciones sobre los centros de datos de IA incluyen el alto consumo de agua y electricidad, y el posible aumento del tráfico local. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué impacto puede tener la oposición en el desarrollo de la inteligencia artificial en Estados Unidos?

El informe subraya que la resistencia social a los centros de datos de IA podría ralentizar el avance de la infraestructura tecnológica necesaria para el crecimiento de la inteligencia artificial en el país. Las empresas del sector tecnológico y las autoridades gubernamentales se enfrentan al reto de proporcionar información precisa y negociar con las comunidades locales para facilitar la expansión de estos proyectos.

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La falta de información detallada sobre el funcionamiento y los beneficios de los centros de datos contribuye a la desconfianza, según la firma investigadora. Se observa que muchas personas desconocen cómo operan estas instalaciones y cuáles son los mecanismos de mitigación ambiental utilizados por la industria.

¿Qué respuesta han dado las instituciones ante esta tendencia?

Hasta el momento, la publicación indica que no se han registrado declaraciones oficiales de agencias federales o estatales sobre los resultados del sondeo. La discusión sobre los centros de datos de inteligencia artificial forma parte de un debate más amplio relacionado con la integración de tecnología avanzada en comunidades locales y la gestión de sus efectos.

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El análisis sostiene que la oposición social detectada podría influir en la formulación de políticas públicas y en la selección de ubicaciones para nuevas infraestructuras tecnológicas en Estados Unidos.

¿Qué perspectivas se abren para el futuro de la infraestructura de IA tras la encuesta?

La consultora anticipa que la demanda de inteligencia artificial y de los centros de datos asociados continuará en aumento durante los próximos años. Sin embargo, el rechazo social podría dar lugar a una mayor consulta ciudadana y a la búsqueda de acuerdos entre los actores privados y las comunidades afectadas.

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El texto finaliza señalando que el sector público y privado deberá fortalecer las estrategias de comunicación y transparencia para abordar las inquietudes identificadas en el estudio. El escenario previsto apunta a una agenda de diálogo constante sobre los costos y beneficios de la innovación digital en el plano local.