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Rock & Pop fue distinguida en los New York Festivals Radio Awards: un premio a la identidad y la innovación

La legendaria emisora argentina celebró su lugar entre las producciones más destacadas del mundo. Cómo es la campaña “Imperfectamente humanos” que la consagró

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La radio obtuvo el galardón por su campaña "Imperfectamente humanos"

La emisora argentina Rock & Pop obtuvo un Finalist Diploma en los prestigiosos New York Festivals Radio Awards por su campaña “Imperfectamente Humanos” en la categoría Station Promotion / Open & ID Promotion. Este certamen, considerado uno de los más relevantes de la industria, distingue cada año las producciones más innovadoras del mundo en radio, podcasting y narrativa sonora.

Los New York Festivals Radio Awards, conocidos como los “Oscar de la radio”, reúnen a referentes internacionales para evaluar trabajos provenientes de diversos países y plataformas. El Finalist Diploma representa un reconocimiento internacional de alto nivel, reservado a las producciones que alcanzan la etapa final de evaluación entre cientos de piezas globales. La campaña distinguida posiciona a Rock & Pop dentro del grupo de contenidos sobresalientes seleccionados por el jurado del festival.

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La propuesta “Imperfectamente Humanos” se destaca por su apuesta en la identidad sonora y la experimentación artística. La dirección creativa estuvo a cargo de Julián Etchevarría, la coordinación artística de Martín Codini, el guion y el diseño sonoro de Alejandro Cerviño y Germán Arrieta, y las locuciones de Pablo Matus y Carolina Odena. El equipo buscó plasmar el espíritu histórico de la emisora que nació en 1985 mediante nuevas formas de expresión radiofónica.

Rock & Pop obtuvo un prestigioso premio en Nueva York
Rock & Pop obtuvo un prestigioso premio en Nueva York

La edición más reciente de los New York Festivals Radio Awards valoró especialmente la creatividad, la calidad artística y el impacto narrativo de las producciones. El jurado destacó que los proyectos distinguidos demostraron excelencia en distintos formatos y capacidad de conectar con audiencias globales. La presencia argentina en la selección final fue recibida como un incentivo para la industria radiofónica local, que busca ampliar su reconocimiento fuera del país.

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Pero este logro más que una llegada es un punto de partida. Y fiel a su estilo disruptivo, Rock & Pop anticipó que continuará promoviendo formatos innovadores y colaboraciones creativas como parte de su estrategia de consolidación y expansión en el ámbito internacional.

Una radio con pasado, presente y futuro

El pasado 23 de enero de 2026 Rock & Pop cumplió 41 años como referente en la radiofonía argentina. En sus inicios, acorde al efervescente clima de época tras la recuperación democrática, irrumpió con una propuesta disruptiva frente al estilo tradicional y formal de la época. En el último aniversario de la emisora, Eduardo de la Puente, una de sus voces emblemáticas, recordó aquellos primeros años y definió a la radio como “una hermosa cueva”. Relató que los inicios se dieron en un espacio reducido, con un estudio chico y una atmósfera de juventud y rebeldía: “Éramos un grupo de pibes con muchas ganas, con una energía que se notaba en el aire”.

Bobby Flores, Martín Ciccioli, Beto Casella, Gonzalito Rodríguez y Alejandro Cerviño encabezan el elenco de la actual programación de Rock & Pop
Bobby Flores, Martín Ciccioli, Beto Casella, Gonzalito Rodríguez y Alejandro Cerviño encabezan el elenco de la actual programación de Rock & Pop

De la Puente subrayó la diferencia con el panorama radial previo a la llegada de Rock & Pop: “Hasta ese momento, la radio era muy formal, muy estructurada. Nosotros rompimos con todo eso, empezamos a hablarle a la gente como si estuviera sentada al lado nuestro”. La emisora nació en 1985 y canalizó el clima de apertura cultural que marcó el regreso de la democracia en Argentina.

Durante sus primeros años, transmitió solo música, hasta que la irrupción de su propia programación supuso un giro. Programas como Malas Compañías, conducido por De la Puente y Mario Pergolini, incorporaron un lenguaje directo y sin filtros, ampliando los límites del discurso radial y consolidando nuevos formatos. “No había una distancia entre el micrófono y el oyente. La radio se volvió una casa de puertas abiertas para todos”, expresó De la Puente.

Por entonces, otro de los hitos de su programación fue Aquí, Radio Bangkok, la creación de Lalo Mir, Douglas Vinci y Bobby Flores que llevó al límite aquella máxima de “la magia de la radio”. “Era todo un disparate, humor ácido, mucha ironía y sátira. Nos pasaban varias cosas. Estábamos corridos como dos pueblos”, reconoció con orgullo Lalo en una nota con Teleshow.

Con estos y otros tantos programas que hicieron historia, Rock & Pop se consolidó como semillero de talentos y cuna de ciclos icónicos, dejando una huella que redefinió la cultura popular y la relación de la radio con sus oyentes. Y que por estos días atraviesa una nueva mutación con un equipo encabezado por Bobby Flores, Martín Ciccioli, Beto Casella, Gonzalito Rodríguez y Alejandro Cerviño.

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