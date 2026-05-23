Emilia Mernes volvió a hablar del conflicto con Tini Stoessel: “Se dijeron muchas mentiras”

La artista se refirió a la polémica con su colega y también de los rumores de distanciamiento de Duki (Video: LAM)

La controversia entre Emilia Mernes y Tini Stoessel se transformó en uno de los temas más discutidos del mundo del espectáculo argentino en el último tiempo. En medio de rumores, indirectas y especulaciones en redes sociales, y sin que ninguna de las partes expresara claramente lo sucedido, diferentes gestos en sus canciones o en sus conciertos parecen contar una historia de nunca acabar.

El vínculo entre ambas artistas se deterioró visiblemente este año. Todo comenzó cuando los seguidores notaron que Tini dejó de seguir a Emilia en redes sociales. Este movimiento digital no solo evidenció una ruptura entre ambas artistas, sino que provocó una reacción similar en María Becerra y figuras como Antonela Roccuzzo y otras esposas de futbolistas de la Selección Argentina, quienes replicaron la decisión de la ex Violetta.

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En los últimos días, cuando la situación parecía calmarse, la nueva canción de Emilia sumó más leña al fuego en los respectivos fandoms. Se trata de “Girls Girl”, colaboración con Zara Larsson y con frases que fueron interpretadas como una toma de posición respecto a Stoessel: “Critican lo que haga, lo que piensa y lo que diga. Un movimiento en falso y todos esperan la caída. Pero si fuera un hombre, en dos días le olvidan.“Si cumplo mi sueño, puedo ser su pesadilla”, que fue leída como una indirecta con una destinataria clara: Tini.

En este panorama, la entrerriana fue abordada por un móvil de LAM por la relación con Tini y la cantidad de versiones difundidas, y fue tajante: “Se dijeron muchas mentiras”. Ante la insistencia sobre los motivos del distanciamiento, prefirió evitar los detalles y enfatizó que no piensa responder cada rumor. “No puedo salir a desmentir cada vez que inventan tantas cosas”, argumentó.

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Emilia Mernes sumó un nuevo capítulo en su conflicto con Tini Stoessel

Emilia expresó que, aunque las falsedades duelen, elige no darles entidad. “No puedo salir a aclarar cada cosa que se inventa”, sintetizó, minimizando el alcance de los comentarios y priorizando su bienestar personal. La artista sostuvo que prefiere enfocarse en su círculo íntimo y en aquellas personas que le brindan apoyo, evitando quedar atrapada en la espiral mediática de respuestas y aclaraciones.

Durante la entrevista, el cronista le preguntó por versiones específicas, como supuestas infidelidades y conflictos en torno a otros colegas. Emilia rechazó la posibilidad de entrar en ese terreno y, con un gesto de fastidio, invitó a que le consulten sobre su música. “Estoy trabajando en mi disco, hay cosas lindas por venir”, deslizó, intentando redirigir la conversación hacia su carrera y sus próximos lanzamientos.

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En medio de la polémica, la presencia de Duki —pareja de Emilia— también fue objeto de rumores, pero la cantante optó por no alimentar versiones y solo se limitó a afirmar que su relación sigue estable: “Con Duki siempre bien, como siempre, nos han inventado miles de cosas y seguimos más fuertes que nunca”.

Si bien el trasfondo del conflicto sigue sin aclararse públicamente, la tensión entre ambas artistas quedó reflejada tanto en los gestos digitales como en las letras de sus canciones. Hace un mes, en un show de Tucumán, “Es un tema delicado que no tiene que ver con un embarazo que perdí el año pasado, no tiene que ver con la depresión. Necesito que entiendan que cada uno tiene sus tiempos y sus procesos para entenderse y asimilar ciertas cosas que pasaron en la vida”, expresó la cantante, y sentenció: “Las personas involucradas saben perfectamente lo que pasó”.

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