Stephanie Demner y Guido Pella revelaron el sexo de su bebé: el tierno video de su hija Arianna en Disney

La modelo y el tenista compartieron el tierno video desde Magic Kingdom

A una semana de anunciar que serán padres nuevamente, Stephanie Demner y Guido Pella revelaron el sexo de su segundo bebé con un video filmado en Magic Kingdom. El tradicional parque de Walt Disney World fue el escenario elegido para que su hija Arianna protagonizara un tierno video para finalmente dar a conocer la noticia.

La secuencia, que la modelo e influencer compartió con sus más de un millón de seguidores en Instagram, mostró a la pequeña de tres años caminando en cámara lenta con un gran globo con la silueta de Mickey Mouse en blanco y negro, con el castillo del parque de fondo. El momento de la revelación llegó cuando el color rosa tiñó el globo y se hizo evidente en el vestido y las dos colitas con moños que lucía la niña para darle la bienvenida a su hermanita.

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La elección del escenario no fue casual. La familia se encontraba de vacaciones en el parque cuando Demner decidió convertir ese espacio en el marco del gender reveal. La musicalización del video, con una versión instrumental inspirada en la película Inside Out, reforzó el tono emotivo de la publicación.

Stephanie Demner y Guido Pella son papás de Arianna y esperan su segunda hija

La noticia llega una semana después de que la pareja anunciara el embarazo a través de un carrusel de fotografías familiares en las que Demner, de 35 años, mostró su pancita de tres meses y medio. En aquella publicación, con el epígrafe “Se agranda la comunidad”, Arianna también tuvo un papel central: apareció sonriente con la primera ecografía del bebé en sus manos.

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Pella, de 35 años, también había participado en esa sesión de fotos. Una de las imágenes mostraba a los miembros de la familia con sus manos unidas sobre la ecografía, mientras que en otra las manos de los tres reposaban sobre el vientre de Demner. Ahora, el viaje por el mundo mágico de Disney se resignifica, con Arianna como protagonista estelar. “La reina de papi disfrutando sus últimos días de reinado”, graficó la modelo, en una foto que la muestra a Arianna sentada en los hombros del extenista.

El anuncio del embarazo había generado una catarata de mensajes de colegas y figuras del espectáculo. Lola Latorre, Lizardo Ponce, Julieta Poggio y Cami Homs, entre otros, se sumaron a las felicitaciones en los comentarios de la publicación. “Los amo con todo mi corazonnnn, familia hermosa y vos una mamá increíble!! Se merecen todo”, escribió Ponce, en un texto que refleja el sentir de sus amigos.

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Una pareja que apostó al amor y a la familia

Stephanie Demner,Guido Pella y Arianna en su casamiento (@tobisanjuan / @chinasanjuann)

Demner y Pella formalizaron su relación en diciembre de 2024, tras siete años juntos. La ceremonia civil tuvo lugar en un salón del barrio porteño de Devoto, con un código de vestimenta en blanco que cumplieron todos los presentes, incluida la pequeña Arianna. La influencer eligió un vestido corto ajustado, de estilo minimalista, con tirantes finos, escote pronunciado y taco alto, mientras que el extenista apostó por un look clásico al que sumó zapatillas blancas.

El evento fue íntimo, con apenas cuatro testigos, y sirvió como antesala de la celebración religiosa y la gran fiesta que la pareja organizó el 20 de diciembre en el Faena Art Center, con 250 invitados. Arianna, quien tenía dos años en ese momento, fue una de las grandes protagonistas del día: posó sonriente junto a sus padres en cada postal y estuvo presente en el momento en que dijeron el “Sí, quiero”. La historia de amor entre ambos había comenzado con un mes y medio de conversaciones antes de conocerse en persona. “Cuando te vi confirmé todas esas cosas de personalidad que yo ya había charlado con vos”, recordó Demner tiempo después sobre el comienzo de un vínculo que continúa escribiéndose a diario.

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