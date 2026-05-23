La selección del Congo deberá cumplir un aislamiento de 21 días antes de ingresar a EEUU para el Mundial

El plantel congoleño se trasladó a Bélgica para continuar su preparación de cara al Mundial (AP)

La selección de la República Democrática del Congo deberá cumplir un aislamiento de 21 días antes de ingresar a Estados Unidos para disputar la fase de grupos del Mundial 2026. La medida se adoptó tras confirmarse un brote de ébola en el país africano y apunta a evitar cualquier riesgo de contagio durante la competición.

“Hemos sido muy claros con el Congo en que deben mantener la integridad de su burbuja durante 21 días antes de poder venir a Houston el 11 de junio. También hemos dejado muy claro al Gobierno del Congo que deben mantener esa burbuja o arriesgan no poder viajar a Estados Unidos. No podemos ser más claros”, declaró Andrew Giuliani, jefe del grupo de trabajo de la Casa Blanca para el Mundial.

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El funcionario advirtió que el incumplimiento del protocolo podría excluir a Congo del torneo (Reuters)

La decisión llevó a la selección congoleña a suspender sus entrenamientos en Kinsasa y trasladar su concentración a Bélgica, donde se instaló en Lieja para disputar el 3 de junio un amistoso frente a Dinamarca. Luego, el plantel prevé viajar a España para enfrentar a Chile en La Línea de la Concepción el 9 de junio. Las autoridades sanitarias españolas analizan posibles medidas adicionales para ese partido.

El calendario del Mundial fija el debut de Congo el 17 de junio, en Houston, frente a Portugal. Luego el equipo se medirá con Colombia en Guadalajara el 23 de junio y cerrará la fase de grupos ante Uzbekistán en Atlanta el 27 de junio.

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Todos los integrantes del combinado nacional, incluido el técnico francés Sébastien Desabre, residen fuera de la República Democrática del Congo y la mayoría juega en clubes europeos. Entre ellos figuran Chancel Mbemba, defensor del Lille en Francia; Aaron Wan-Bissaka, lateral del West Ham United; y Yoane Wissa, delantero del Newcastle United.

Aaron Wan-Bissaka es una de las figuras de la selección africana (Reuters)

El brote de ébola en Congo, identificado como del tipo Bundibugyo, llevó a la Organización Mundial de la Salud a declarar una emergencia de salud pública internacional. Las cifras oficiales informaron 177 muertes y 750 casos sospechosos, aunque se presume que el alcance real es mayor.

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Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos monitorean la situación y enviaron personal a Europa para supervisar la cuarentena de dos médicos estadounidenses expuestos al virus. Además, el gobierno estadounidense impuso una prohibición temporal de entrada a viajeros que hayan estado en Congo, Uganda o Sudán del Sur durante las tres semanas previas a su llegada.

La directriz de Estados Unidos también exige que el equipo mantenga la burbuja sanitaria durante su paso por Europa. La norma establece que cualquier contacto con personas ajenas al grupo, o la aparición de síntomas dentro del plantel, pondría en riesgo la participación del país en la Copa del Mundo. La responsabilidad recae en la delegación africana, que ajustó su preparación internacional para cumplir con el requisito y sostener su lugar en el torneo.

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(Con información de EFE)