Nicaragua

Fallece en trágico accidente en California la esposa de Marvin Benard, exjugador nicaragüense de Grandes Ligas

El día que debía estar marcado por la gloria y el aplauso internacional se transformó en la peor de las pesadillas. Un trágico accidente de tránsito en California cobró la vida de Elisa Benard, esposa del exjugador nicaragüense

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La inesperada muerte de Elisa Benard ha conmocionado al entorno del exbeisbolista nicaragüense Marvin Benard (Cortesía Edgard Rodríguez).
La inesperada muerte de Elisa Benard ha conmocionado al entorno del exbeisbolista nicaragüense Marvin Benard (Cortesía Edgard Rodríguez).

El béisbol, un deporte de estadísticas, de alegrías medidas en carreras y de leyendas grabadas en bronce, hoy se ha quedado mudo. Este sábado 23 de mayo, debía ser uno de los días más luminosos en la vida del exgrandes ligas nicaragüense Marvin Benard.

El destino final era Miami; el motivo, el pináculo de cualquier atleta: ser exaltado al Salón de la Fama del Béisbol Latino. Sin embargo, antes de que el primer aplauso pudiera resonar en el recinto de los inmortales, la tragedia golpeó con la fuerza de un impacto seco, devastador e irreversible.

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Eran aproximadamente las 6:20 de la mañana en California cuando el asfalto devoró la felicidad de una familia. Elisa Benard (mencionada también con profundo cariño por sus allegados como Leslie), esposa y compañera de vida del ex big leaguer de los Gigantes de San Francisco, perdió la vida en un trágico accidente de tránsito.

Minutos antes, Elisa había cumplido con ese ritual silencioso y cotidiano de los hogares donde habita el amor: llevar a su esposo al aeropuerto. Lo despidió con la promesa de verse pronto, quizás con una medalla o un trofeo en las manos, un reconocimiento a una vida entregada a la pelota de las costuras rojas.

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El exgrandes ligas nicaragüense Marvin Benard junto a su esposa Elisa, quien falleció este sábado en un trágico accidente de tránsito en California (Cortesía La Nueva Radio Ya).
El exgrandes ligas nicaragüense Marvin Benard junto a su esposa Elisa, quien falleció este sábado en un trágico accidente de tránsito en California (Cortesía La Nueva Radio Ya).

Marvin subió al avión con rumbo a Florida, ignorando que el último beso en la terminal sería, en realidad, el de la despedida final. Al regresar a casa, el siniestro vial apagó su vida, dejando una estela de dolor que ha conmocionado a toda Nicaragua y a la comunidad del béisbol internacional. La trágica noticia fue confirmada horas después por una de las hijas de la pareja, desatando una ola de consternación que viajó a la velocidad de la luz.

¿Quién es Marvin Benard?

Para entender la magnitud del impacto de esta noticia, es necesario recordar quién es Marvin Benard. Nacido en Bluefields, en la Costa Caribe de Nicaragua, Benard no tuvo un camino fácil hacia la cúspide.

Fue seleccionado en la ronda 50 del draft de 1992 por los Gigantes de San Francisco, una posición que rara vez augura una carrera larga en la Gran Carpa. Pero Benard estaba hecho de otra madera. Su disciplina, su velocidad en las almohadillas y su garra lo llevaron a debutar en las Grandes Ligas en 1995.

Durante nueve temporadas, todas con la organización de San Francisco, Benard se convirtió en un jugador fundamental. Compartió jardines y alineación con figuras de la talla del histórico jonronero Barry Bonds y el mánager Dusty Baker. Su año cumbre llegó en 1999, cuando conectó 16 cuadrangulares, impulsó 64 carreras y se robó 27 bases, consolidándose como el primer bate del equipo.

El nicaragüense Marvin Benard, actual timonel de la selección de España. Organizaciones deportivas han expresado su solidaridad con el exbeisbolista tras el fallecimiento de su cónyuge (Cortesía @8DeportivoTN8).
El nicaragüense Marvin Benard, actual timonel de la selección de España. Organizaciones deportivas han expresado su solidaridad con el exbeisbolista tras el fallecimiento de su cónyuge (Cortesía @8DeportivoTN8).

Su legado no se limitó al terreno de juego estadounidense; vistió con orgullo la camiseta de la Selección Nacional de Nicaragua y, tras su retiro, se dedicó a transmitir sus conocimientos. Actualmente, Benard se desempeña con éxito como el mánager de la selección nacional de béisbol de España, ganándose el respeto en el viejo continente.

Las redes sociales y las distintas organizaciones de la crónica deportiva continental se han inundado de mensajes de solidaridad ante la tragedia. La noticia de que el nicaragüense sería exaltado este sábado al Salón de la Fama del Béisbol Latino ha quedado en un absoluto segundo plano ante el dolor familiar.

Los bates descansan y el luto embarga al deporte nicaragüense, que hoy se une en muestras de apoyo hacia Marvin Benard, su hija y sus seres cercanos ante esta irreparable pérdida.

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