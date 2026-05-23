1 de cada 10 cirujanos estadounidenses deja la práctica y un estudio advierte sobre escasez

VIERNES, 22 de mayo de 2026 (HealthDay News) -- El sistema sanitario estadounidense está experimentando una escasez de cirujanos, según un nuevo estudio.

Casi el 10% de los cirujanos abandonaron la práctica clínica entre 2013 y 2020, según informaron los investigadores el 20 de mayo en el Journal of the American College of Surgeons.

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La cirugía oral y maxilofacial, la obstetricia y ginecología, y la cirugía plástica y reconstructiva tuvieron las tasas de abandono más altas a cinco años, encontraron los investigadores.

"Los cirujanos ofrecen una cantidad desproporcionada de atención sanitaria sensible y de alta severidad, que es especialmente crítica ahora mismo en un país con una población envejecida", dijo el investigador principal Dr. Timothy Pawlik, oncólogo quirúrgico en el Wexner Medical Center de la Universidad Estatal de Ohio en Columbus.

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"Estos hallazgos muestran que la pérdida quirúrgica es un problema real, y que debemos abordarlo de forma matizada y personalizada, centrándonos en ciertas subespecialidades de mayor riesgo y en los profesionales de nivel medio que tienen más probabilidades de abandonar la cirugía", dijo Pawlik en un comunicado de prensa.

Para el nuevo estudio, los investigadores rastrearon a casi 225.000 cirujanos en 19 especialidades entre 2013 y 2023.

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De media, Estados Unidos tenía entre 154.000 y 157.000 cirujanos año tras año, según los investigadores.

Sin embargo, las tasas de deserción comenzaron a aumentar drásticamente en 2020, probablemente debido a que los cirujanos decidieron retirarse durante la pandemia de COVID-19, según dijeron.

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En general, los más propensos a abandonar eran cirujanos en mitad de carrera con entre cinco y nueve años de práctica.

Los investigadores también encontraron:

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Las tasas de abandono a cinco años fueron de alrededor del 25% para cirugía oral y maxilofacial; 23% en obstetricia y ginecología; y un 19% para cirugía plástica y reconstructiva. Las tasas anuales de desgaste más bajas se dieron en cirugía ortopédica (0,7%); otorrinolaringología (0,5%); podología/cirugía de pie y tobillo (0,4%); y cirugía vascular (0,8%). El porcentaje de cirujanas, que se vieron mujeres, pasó de aproximadamente el 21% en 2013 a aproximadamente el 29% en 2023. Al mismo tiempo, el porcentaje de cirujanos que ejercían en zonas rurales disminuyó del 10,5% al 8,5%.

Los investigadores no pudieron decir por qué los cirujanos se van, pero sí muestra quién deja la profesión.

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"Identificando quién es más probable que se marche, podemos crear estrategias de retención específicas para apoyar a los cirujanos más propensos a irse y cerrar estas brechas", dijo Pawlik.

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Stanford Medicine tiene más información sobre el agotamiento médico.

FUENTE: Comunicado de prensa de la Universidad Estatal de Ohio, 20 de mayo de 2026

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